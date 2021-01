Hiddensee

„Das ist schon alles anders.“ Noch nie habe er die Insel Hiddensee zum Jahreswechsel so ruhig erlebt wie in diesem Jahr. Der Bauingenieur Horst Toschke, der seit 1976 auf dem söten länneken lebt, stoppt sein Elektromobil vor dem ehemaligen FDGB-Erholungsheim „Zur Ostsee“ in Vitte. „Dort oben war mein Büro“, zeigt der 85-Jährige auf das baufällige Gebäude, das nun endlich saniert werden soll und auf dessen Wand irgendein kunstbeflissener Geist den Spruch „Hauptmann oder Ballermann“ geschrieben hat.

Der Hiddenseer Horst Toschke ist mit dem Tourismusjahr 2020 zufrieden Quelle: Stefan Sauer

Der Ingenieur macht kein Hehl daraus, dass sein Herz für Team „Hauptmann“ schlägt. Klar, man lebe schließlich auf der Literaten-Insel. Aber Hiddensee braucht auch Tourismus. „Nicht Ballermann, aber Tourismus.“ Toschke, der ein Ferienhaus und zwei Ferienzimmer an Urlauber vermietet, ist mit dem Corona-Jahr 2020 trotz der beiden Lockdowns zu Ostern und jetzt im Winter zufrieden. „Wir waren hier im Sommer voll belegt“, zeigt er sich mit dem vergangenen Jahr versöhnlich und steckt sich eine Zigarette an. „Aber zu Ostern sollte es wieder losgehen.“

„ Pandemie wird Tourismus nicht schaden“

Die Straßen in Vitte sind am Wochenende nach dem Jahreswechsel menschenleer Quelle: Stefan Sauer

Am Wochenende nach dem Jahreswechsel schieben nur wenige Menschen ihre Rollkoffer zur Fähre. Dazu gehören auch Frank und Christina Lutz aus Greifswald, die die Silvesternacht auf der Insel bei Freunden verbrachten und nun von ihrer Gastgeberin zum Fähranleger begleitet werden. Die Zweitwohnbesitzerin aus Bremerhaven, die ihren Namen nicht nennen will, ist überzeugt, dass sich der Tourismus auf der Insel durch die Pandemie nicht nachhaltig verändern wird. „Die Strukturen sind doch hier viel länger gewachsen als das Virus“, sagt sie.

Stabile Gästezahlen im Corona-Jahr

Kurdirektorin Vanessa Marx Quelle: Stefan Sauer

Mit dieser Bilanz stehen die Vermieter nicht allein. Mit bislang insgesamt drei Infektionsfällen hat das Virus die Insel nicht wirklich stark getroffen. „Wir hatten dank des starken Sommers mindestens ebenso viele Übernachtungs- und auch Tagesgäste wie im Vorjahr“, sagt Kurdirektorin Vanessa Marx. „Da müssen wir ganz ehrlich sein.“ Die Ostseeinsel mit 1000 Einwohnern und 3300 Gästebetten, auf der nahezu jeder Insulaner direkt oder indirekt von den Touristen lebt, kam mit rund 65 000 Übernachtungsgästen weitgehend unbeschadet durch die Pandemie. Aber: „Wird aber auch 2021 das Ostergeschäft wegfallen, sind sicher bei vielen die Reserven aufgebraucht“, ahnt Marx. Dann wären es sechs Monate ohne Einnahmen seit dem Lockdown, der im November verhängt wurde.

Weniger Gruppen, mehr Individualtouristen

Hiddensee hat wie alle Tourismusregionen davon profitiert, dass viele Deutsche den Urlaub im eigenen Land entdeckten. Man habe neue Zielgruppen erschlossen, die die Ostseeküste und damit Hiddensee bislang nicht kannten, so Marx. Familien, die mit ihren Fahrrädern von Rügen übersetzten und die autofreie Insel genossen. Stattdessen blieben ein Teil der organisierten Bus-Reisegruppen weg, die in den Vorjahren für einen Tagestrip auf die Insel gespült worden. Viele Hiddenseer hätten das als entspannter empfunden, weil keine großen Menschengruppen über die Insel liefen und das von Reiseveranstaltern genormte Standardprogramm mit Heimatmuseum, Leuchtturm und Kutschfahrt absolvierten. „Damit hat eine breitere Masse der Insulaner von den Touristen profitiert“, so Marx. „Dieses Corona-Jahr war für die Insel auch eine Riesenschance.“

Veranstaltungsbranche hat gelitten

Zugesetzt hat das Jahr vor allem der Veranstaltungsbranche. Im April, kurz nach dem ersten Corona-Lockdown, stellte Hiddensees Inselchronistin Marion Magas einen Hilferuf auf ihre Internetseite. „Eßt mehr Bücher“, forderte die Autorin. Sie sei verzweifelt und sehe sich einer so nie dagewesenen Existenzangst konfrontiert. Die 52-Jährige verfasste danach 500 Mails an Menschen, die in den vergangenen Jahren eines ihrer Hiddensee-Bücher kauften. Daraus ergaben sich 100 Buchbestellungen.

Gezwungen durch den Lockdown öffnete sich die Inselchronistin und -führerin neuen Marketingkanälen, die vorher undenkbar schienen. Dass der Sommer dann auch noch für sie halbwegs versöhnlich lief, hing damit zusammen, dass ihr die Gemeinde mit dem Zeltkino größere Räume für Lesungen zur Verfügung stellte, in denen die geltenden Kontaktbeschränkungen eingehalten werden konnten. „Da waren auf einmal Kooperationen möglich, die es vorher so ausgeprägt nicht gab“, sagt Magas.

Kneipen dicht: „Die Situation ist doch Mist“

Am Hafen sortiert Fischer Jürgen Witt in seiner Bude Werkzeug und Netze. Die versöhnliche Sicht der Tourismus-Branche auf das vergangene Jahr kann er nicht teilen. „Die Situation jetzt ist doch Mist“, bricht der ganze Ärger aus ihm heraus. „Alle Gaststätten und Kneipen sind dicht. Die haben wir im Winter mitbeliefert.“ Neben den geschlossenen Restaurants machen den Fischern die niedrigen Quoten in diesem Jahr zu schaffen. Während ein Ende des Lockdowns irgendwann – vielleicht zu Ostern - in Sicht sei, gäben die Fangquoten kaum Grund zur Hoffnung.

Bürgermeister zu Ostern „Wir können nicht klammern“

Bürgermeister Thomas Gens hatte vor Silvester an die Zweitwohnungsbesitzer appelliert, nicht auf die Insel zu reisen. Ein Teil der Vermieter hat sich an den Appell gehalten. Dass zu Ostern der Tourismus wieder startet, sei wünschenswert, sagt Gens. „Aber wir können nicht klammern.“ Damit der Tourismus im März/April wieder Fahrt aufnimmt, wünscht er sich klarere Regeln, die nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch kontrolliert werden. „Je konsequenter die Politik jetzt handelt, desto schneller kann man sich auch wieder aus dem Lockdown lösen“. Auf der Insel wird die kommende Tourismussaison jetzt zweigleisig geplant: eine Variante mit strengen Hygienevorgaben, eine mit Lockerungen.

Corona hat Insel und Menschen verändert

Corona hat die Insel verändert, findet Inselführerin Marion Magas. „Alle sind extrem vorsichtig geworden.“ Seltsamerweise sei diese Vorsicht bis heute auch kaum aufgehoben. Vielleicht sei das genau der richtige Weg – auch in den kommenden Jahren. Und: Corona habe auch sie verändert, sagt die Inselchronistin. „Als Freiberufler ist man gewohnt, wie ein Duracell-Hase zu arbeiten.“ Insofern habe ihr die gezwungene Langsamkeit gezeigt, sich stärker um die eigene Gesundheit zu kümmern. „Und Corona hat mich angespornt, stärker zu netzwerken - mit Künstlern und Förderern der Kultur.“

Von Martina Rathke