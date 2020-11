Auch wenn derzeit keine Touristen die Insel Hiddensee besuchen dürfen, können sie an der aktuellen Aktion teilnehmen und Preise wie Übernachtungsgutscheine für die kommende Saison gewinnen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Das Heimatmuseum Hiddensee in Kloster. Untergebracht ist es in der ehemaligen und 1888 erbauten Seenotrettungsstation und steht im Fokus am 1. Dezember. Quelle: Chris-Marco Herold