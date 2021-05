Hiddensee will ersten energieautarken Hafen in der Ostsee

Vitte

Ein Konzept für eine energieautarke Entwicklung des Hafens Vitte klingt nach einem ambitionierten Vorhaben. „Solch ein Hafen wäre einzigartig in der Ostsee“, sagt Thomas Gens. „Es soll eine Symbiose werden aus Windenergie, Biogas, Meerwasserentsalzung und Photovoltaik. Alles was die Energiegewinnung hergibt“, meint Hiddensees Bürgermeister. Wie groß der Energiebedarf ist und wie viel sich auf diesen Wegen erzeugen lässt, soll nun weiter geprüft werden.

Die Insel würde jedoch über reichlich natürlich Ressourcen verfügen und hat somit Chancen für solch ein Zukunftsprojekt. „Ob das dann auch alles so möglich ist, wie man es sich vorstellt, weiß ich nicht. Es müssen ja auch die Umweltaspekte berücksichtigt werden.“ Das sich etwas tun muss, ist für ihn jedoch klar. „In einer normalen Saison haben wir hier an etwa 100 Tagen ein Hotelschiff liegen, das dann die ganze Nacht die Dieselmotoren laufen lässt, um Strom zu haben. Das ist unmöglich“, nennt das Gemeindeoberhaupt ein Beispiel.

Nachhaltiges Zukunftskonzept

Das erste Kurzkonzept, welches aus diversen Beratungsgesprächen entstanden ist, soll die Grundlage für weitere Schritte sein. In die Planung sollen Erfahrungswerte aller Betroffener, wie Fischer, Reederei, Seenotretter oder Ver- und Entsorgungsunternehmen berücksichtigt werden.

Die Ausschreibung für die Projektsteuerung ist erfolgt. Auch die Fachhochschule Stralsund soll als Partner mit ins Boot geholt werden und der Hafen dann auch als Umwelt- und Naturschutzlehrpfad für Schulen und Universitäten attraktiv gemacht werden.

„Der energieautarke Hafen Vitte soll eine Symbiose eines ganzjährigen Versorgungshafens, einer touristischen und wirtschaftlichen Ausrichtung mit gleichzeitig nachhaltiger Energieversorgung und Betreibung sein. Es soll widerspiegeln, dass Energiewende und Umweltschutz nicht eine zeitgleiche touristische und wirtschaftliche Entwicklung ausschließen sowie eine Chance für die Region und nachfolgende Generationen sein können. Nur dies kann die Zukunft für uns alle sein“, meint das Gemeindeoberhaupt.

Klar ist aber auch, ohne eine grundlegende Veränderung in der Hafenstruktur klappt dies nicht. „Der Hafen hat bisher gar kein richtiges Nutzungskonzept, alles läuft durcheinander“, meint Thomas Gens. Fährschiff, Sportboote, Segler und Kreuzfahrtschiffe kämen sich oft in die Quere.

Trennung von Transportverkehr, Passagierhafen und Sportbooten

Fährschifffahrt, Frachtverkehr und Kreuzfahrt sollen also klar getrennt werden. „Sicher wird die Hafenfläche erheblich größer, dies ist aber notwendig und überfällig, um jeder Nutzung wie Frachtumschlag, Personenverkehr, Fischerei, Sportboote endlich einen sicheren eigenen Hafenbereich zuordnen zu können. Der jetzige Zustand, dies Durcheinander einer Passagier- und Frachtabfertigung, dazu noch Pferdekutschen und Lieferverkehr, stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko und muss dringend strukturiert werden. Auch braucht der Hafen Vitte eine schützende Mole für einen sicheren Hafenbetrieb“, erklärt Bürgermeister Gens.

Dass die Erweiterung des Hafens aber auch einen eventuell zu befürchtenden erhöhten Ansturm von Touristen auf das kleine Eiland zufolge hat, sieht Thomas Gens nicht gegeben. „Die Boote sind auch so da. Nur liegen viele wild im Nationalpark. Diesen soll die Möglichkeit gegeben werden Platz zu finden, damit Ordnung reinkommt“, begründet er. Segler und Sportboote, die im Hafen keinen Platz finden, sehe man oft am Weststrand ankern. Da diese dann auch im Hafen keine Entsorgungen durchführen können, findet man diese Hinterlassenschaften dann oft in der Natur. „Das kann keiner wollen.“

Verlängerte Mole bietet Schutz und Anliegeplätze

Eine Verlängerung der Mole wäre eine Option, die mehr Platz für das Bootsaufkommen bieten könnte. Auch könnte so den Hotelschiffen Platz geboten werden, ohne den normalen Fährbetrieb zu behindern. „Uns ist aber auch klar, dass Hiddensee mitten im Nationalpark liegt. Da gibt es einiges zu beachten um dies in Einklang zu bringen. Hier sind wir in Gesprächen mit Nationalpark und Naturschutzbehörden und werden die Hinweise aufgreifen“, versichert Bürgermeister Gens.

„Vitte hatte einen kleinen Hafen, der über Jahre gewachsen ist. Immer mehr Passagier- und Ausflugsschifffahrt kam hinzu, aber auch Traditionssegler. Die können bisher erst anlegen, nachdem das letzte Fährschiff den Hafen verlassen hat und müssen wieder weg sein, bevor morgens die erste Fähre kommt. Aber auch die sollen sich willkommen fühlen“, so Thomas Gens.

Das erste Konzept berücksichtigt auch Einrichtungen, wie sanitäre Anlagen, einen Filitierplatz oder auch die Idee eines Mehrzweckgebäudes, welches dann neben Räumlichkeiten für Veranstaltungen auch Platz für wartende Fährpassagiere bieten oder im Notfall als Katastrophenzentrum dienen könnte.„Der Hafen Vitte war schon vor 200 Jahren da und wird auch in 200 Jahren noch da sein.“

Von Wenke Büssow-Krämer