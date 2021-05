Hiddenseer Gastgeber: „Wir wollen so schnell wie möglich öffnen!“

Hiddensee

Kann die Insel Hiddensee nun doch noch Modellregion für einen Neustart in Mecklenburg-Vorpommern werden? Auf dem Söten Länneken wächst wieder Hoffnung, nachdem Landrat Stefan Kerth (SPD) jetzt angekündigt hat, dass er aufgrund des gesunken Inzidenzwertes in Richtung 50 den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen zum Modellprojekt machen wolle. Dafür möchte er beim Land ein Fünf-Punkte-Programm durchsetzen, das schrittweise umgesetzt werden soll. Schulen, Kitas und Läden sollen dabei sofort öffnen.

Einen Plan hat längst auch Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens (parteilos). Schon Ende letzter Woche hatte er eine entsprechende Bewerbung an die Landesregierung und an den Landkreis geschickt, wie die Insel Hiddensee als Modellregion das öffentliche Leben und den Tourismus schrittweise wieder hochfahren könnte.

Ab 17. Mai könnten Gäste wieder übernachten

Demnach sollte ab dem 7. Mai eine Testphase mit Einwohnern, Zweitwohnungsbesitzern und Pendlern organisiert werden. Alle erstwohnsitzlich gemeldeten Einwohner sollten dabei unverzüglich ein Impfangebot bekommen. Der Impfstatus sei in der rund 1000 Einwohner zählenden Inselgemeinde sehr hoch. „Bei den über 60-Jährigen sind wir ziemlich durch, ebenso bei der Priorität 3“, weiß Bürgermeister Thomas Gens.

Ab dem 17. Mai könnten in einem nächsten Schritt auch wieder Gäste auf die Insel kommen und in Hotels und Ferienwohnungen beherbergt werden. Zudem sollen auch Gaststätten und Museen wieder öffnen. Die Bedingungen, um von „außen“ über eine Fährverbindung auf die Insel anzureisen: negative Testergebnisse oder ein vollständiger Impfschutz.

Doch der Landkreis hatte Anfang der Woche eine kurzfristige Realisierung abgelehnt – mit Verweis auf die aktuelle und bis zum 22. Mai geltende Landesverordnung, die keine Rechtsgrundlagen für Modellprojekte aufzeige. Doch nun will der Landkreis selbst Vorreiter in MV werden.

Nicht von null auf hundert starten

„Offensichtlich kommt es nach unseren Vorschlägen zu einem Umdenken. Dieser Kurswechsel macht Hoffnung“, so Thomas Gens. Die Menschen in der Region bräuchten eine Perspektive – egal ob auf Hiddensee, auf Rügen, im Landkreis oder in MV. „Wir hoffen, dass wir schnell eine klare Entscheidung bekommen, um eine gute Planung zu machen“, so Gens. Denn es sei klar, dass das Hochfahren des Tourismus Vorbereitung und einen Zeitplan brauche. „Daher hatten wir vor Wochen bereits einen Zeitplan für eine Modellregion vorgelegt, um unter Praxisbedingungen digitale Teststrategien und Kontaktverfolgungen zu testen und nicht von null auf hundert zu starten.“

Dass zwei Wochen vor Pfingsten immer noch unklar sei, ob es wieder losgehen kann, ärgert Mathias Schilling maßlos. „Ich bin richtig angestrengt. Das ist doch Wahnsinn“, sagt der Biolandwirt und Gastronom, der auf Hiddensee die Restaurants „Hafenamt“ in Kloster sowie den „Hafenkater“, das „Rotes Haus“ und das Kaffeehaus „Tante Hedwig“ in Vitte betreibt.

Es ist schwer, die Leute bei der Stange zu halten

Mathias Schilling hätte nie gedacht, dass sich der aktuelle Lockdown so lange hinziehe. Man wisse nicht mehr, was man den Mitarbeitern noch sagen solle. „Es ist schwer, die Leute bei der Stange zu halten. Wir sind es eigentlich gewohnt, Dinge nach vorne zu bringen. Wir haben uns noch mehr verschuldet und in unserer Überleben investiert. Wir wollen endlich wieder loslegen!“, so der „Unternehmer der Jahres MV“ von 2019.

„Wir wollen so schnell wie möglich öffnen!“, sagt auch Nancy Engels, Geschäftsführerin im Hotel Hitthim am Hafen von Kloster. Die Anfragen der Gäste würden nicht abreißen, das Telefon stehe nicht still. Das Hotel mit seinen 25 Zimmern und zehn Wohnungen sei eigentlich das ganze Jahr über ausgebucht. „Wir haben viele Stammgäste. Die Gäste buchen meist schon ein Jahr im Voraus“, so Engels.

Von Sonntag bis Pfingstmontag lohnt sich für die Gäste nicht

Diese würde sie natürlich spätestens ab Pfingsten wieder begrüßen können. Doch dann müsste es schon ab Freitag, den 21. Mai, möglich sein. „Von Sonntag bis Pfingstmontag lohnt sich für die Gäste nicht“, so Engels. Auch sie meint: „Wir müssen endlich wissen, wann es losgehen kann. Für unsere Gastronomie muss Ware bestellt werden. Wir haben nach sieben Monaten Schließung keine Vorräte mehr.“ Alles müsse zudem auf dem Festland bestellt und auf die Insel geliefert werden. Schon vor einem Jahr habe man beim Restart gesehen, dass es bei den Großhändlern schnell Engpässe gab. Das Hotel schnell hochzufahren, sei personell nicht problematisch. „Wir haben das Glück, dass unsere Mitarbeiter alle auf der Insel sind“, so Engels.

70 bis 80 Prozent der Kunden sind Tagestouristen

„Natürlich bin ich daran interessiert, dass wieder geöffnet wird. Aber ob es mir viel bringt, hängt davon ab, für welches Publikum“, meint Matthias Neubauer. Er betreibt auf Hiddensee einen Landwirtschaftsbetrieb mit einem eingeschlossen Fuhr- und Reitangebot. 70 bis 80 Prozent seiner Kunden seien sonst Tagestouristen, die Kutsch- und Kremserfahrten buchen. Das Reitangebot nehmen dagegen Übernachtungsgäste wahr. Seine Pferdekutschen haben sich seit Monaten nicht mehr bewegt. Das Geschäft sei seit November auf null. Einnahmen gibt es nur für die Landschaftspflege mit Schafen durch den Landwirtschaftsbetrieb, in dem die Familie jetzt mithilft.

„Normalerweise haben wir immer vier bis sechs Fuhrwerke für Kutschfahrten im Einsatz“, so der 49-Jährige. Drei bis vier Saisonkräfte packen dann mit an. Das von heute auf morgen wieder hochzufahren und das Personal dafür einzustellen ginge nicht, meint Neubauer.

Von Gerit Herold