Hiddenseer Kino-Chef schmeißt hin

Hiddensee

Das war’s: Mit einem Paukenschlag endet die Saison im Zeltkino Hiddensee in diesem Jahr. Zeltkino-Chef Jörg Mehrwald schmeißt hin und verlässt Hiddensee in Richtung Sassnitz. Er wird gemeinsam mit einem Kollegen der neue Gastgeber im Unesco-Welterbe-Forum, dem „Michael-Otto-Haus“, der ehemaligen Waldhalle nahe dem Nationalpark-Zentrum Königsstuhl. Damit endet auf Hiddensee eine neunjährige Ära, die ihre Spuren hinterlässt. Derweil bereitet sich Mehrwald gemeinsam mit seiner Frau Petra auf seinen Umzug von Vitte nach Jasmund vor.

Er hatte 2012 mit einem kleinen Zelt bei null für die Gemeinde wieder angefangen, nach dem die politischen Streitigkeiten um das alte Zeltkino einen tiefen Riss durch die Insel zogen. Er baute das Image der Hiddenseer Kinotradition wieder auf, eroberte das Publikum und machte das neue digitale Zeltkino nicht nur zu einem cineastischen, sondern zu einem kulturellen Hotspot.

Er gründete und betrieb für die Bühne des Kinos das Kabarett „Lach- & Nordlichter“ und das Kindertheater „Kleckerburg“, veranstaltete Konzerte und drehte selbst sechs Doku-Kinofilme. Der erfolgreichste war eine Koproduktion mit einer ostdeutschen Rockgruppe. „Karussell – Vier Tage auf Hiddensee“ lief inzwischen vor etwa 100 000 Zuschauern im Kino und auf den Bandkonzerten.

„Publikum etwas Besonderes bieten“

Er nahm an drei Filmfestivals mit eigenen Filmen teil und schaffte es, Hiddensee mit selbst gedrehten Aufnahmen in das „DeutschlandSelbstporträt“ der Warner-Brothers-Kinoproduktion zu bringen. „Wir leben in einer Medienwelt, in der das Kino nur noch am Rande zählt. Also muss man dem Publikum etwas Besonderes bieten.“ Wie zum Beispiel „Das große Inselsingen“ vor dem Kino.

Mehrwald stand in der Saison acht Monate sieben Tage die Woche hinter dem Tresen, verkaufte Kinokarten, bewirtete die Gäste, puschte das Kino im weltweiten Netz. Sein Leben stand im Zeichen des Zeltkinos, was sich auch landesweit herumsprach und unter Filmverleihern bekannt war.

Kinokulturpreis für das Zeltkino

2019 zeigte sich der Erfolg von Mehrwalds Kinokonzept im besten wirtschaftlichen Ergebnis der letzten acht Jahre, trotz zehntägiger Schließung wegen des umstrittenen Landeserntedankfestes. Höhepunkt war sicherlich die Auszeichnung mit dem „ Kinokulturpreis des Landes“ für das Zeltkino als Würdigung seiner Leistungen durch die Landesregierung.

Über die Umstände seines Weggangs von Hiddensee möchte er im Moment schweigen. „Mit traurig lässt sich derzeit alles zusammenfassen“, sagt er nur. Corona sei auf gar keinen Fall daran schuld. Alles andere werde man im Frühjahr nachlesen können. Er schreibe bereits an einem Buch. Es soll ein Dankeschön für die am Ende bis zu 17 000 Zuschauer pro Saison werden. „Unser Publikum war einmalig!“

Neue Herausforderungen

Hiddensee ist für Mehrwald zur Heimat geworden. „Ich wäre gerne geblieben.“ So sollen ihm die Gemeindevertreter noch einmal für fünf Jahre das Vertrauen ausgesprochen haben, doch im Tagesgeschäft sei alles anders gekommen – an vielen Mitarbeitern des Hafen- & Kurbetriebes habe es nicht gelegen. „Denen bin ich dankbar.“

Mehrwald freut sich auf die neuen Herausforderungen im Welterbe-Forum im Nationalpark Jasmund. „Wir hatten schon eine erste Teamkonferenz, da konnte ich erste Ideen beitragen. Der Erhalt unserer Natur wird meiner Meinung nach das wichtigste Menschheitsthema des nächsten Jahrzehnts.

Hierfür etwas tun zu dürfen, ist eine Aufgabe mit existenziellem Sinn, eine Arbeit, auf die ich mich freue“, erklärt Mehrwald. In seiner Freizeit wird er seine heiteren Geschichten jetzt in Sassnitz vortragen, und einen humorvollen Roman mit Tiefe für die Hafenstadt hat er auch schon im Kopf.

Von Chris Herold