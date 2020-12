Hiddensee

Bürgermeister Thomas Gens bittet die auswärtigen Eigentümer von Häusern ohne Erstwohnsitz darum, in diesem Jahr die Insel Hiddensee zu den Feiertagen nicht zu besuchen. „Bitte bleiben sie zu Hause“, appellierte er in einer Pressemitteilung. Gerade die vermehrten Kontakte über die Feiertage lassen einen Anstieg der Infektionen mit Covid-19 befürchten.

„Niemand kann sicher sagen, ob er das Virus nicht mit auf die voll besetzte Fähre oder dann auf die Insel bringt. Die Gefahr wird umso höher, wenn aus allen Teilen Deutschlands Hauseigentümer anreisen“, sagt Thomas Gens in dem Schreiben.

Anzeige

Dabei hat er durchaus Verständnis dafür, dass man gerade als Hauseigentümer gerne seine freien Tage zur Erholung hier nutzt. Er macht aber auch deutlich, dass ein Ausbruch der Corona-Erkrankung auf dem kleinen Eiland schwerwiegende Folgen haben würde. „Wir haben einen hohen Anteil an älteren Mitbürgern und nur einen Arzt auf der Insel“, macht Gens deutlich.

Abgeschiedene Insellage macht Ausbruch noch gefährlicher

„Besonders auf einer Insel wie Hiddensee wären die Bewohner im Falle eines großen Ausbruchs sehr gefährdet. Die Insellage bedeutet eine sehr schwierige medizinische Betreuung einer größeren Infektionslage. Auch würde der Start in eine neue Saison mehr als verzögert und wirtschaftlich, wie auch zeitlich, gefährdet“, fasst Thomas Gens in seinem Aufruf zusammen.

Seine Sorge, dass nun das Virus auf die Insel gebracht wird, scheint also verständlich. „Diesen Aufruf habe ich mir auch nicht im stillen Kämmerlein ausgedacht. Es ist das, was auf der Insel Thema ist“, so der Bürgermeister. In vielen Gesprächen mit Einheimischen wurde ihm vermittelt, dass die Bürger lieber die Sicherheit wählen als beispielsweise auf Einnahmen durch Vermietungen zu blicken.

Weiterer Anstieg der Gäste ist zu befürchten

Zu befürchten sei, dass einige wenige dennoch Schlupflöcher nutzen und ihre Zweit- oder Ferienwohnungen Bekannten überlassen oder trotzdem vermieten. Ein Problem sehen die Einheimischen vor allem darin, dass die Regelungen und Verbote auf der kleinen Insel – aufgrund fehlender Behörden – kaum zu kontrollieren sind.

Derzeit halte sich der Anstieg der Menschen auf der Insel noch im vertretbaren Rahmen. Erfahrungsgemäß kommt der Großteil aber erst nach den Feiertagen um den 27. und 28. Dezember auf die Insel, um hier den Jahreswechsel zu verbringen, und reist am 2. Januar wieder ab. „Eine Tendenz ist jedoch auch in den Läden schon zu erkennen“, erklärt der Bürgermeister. Hier seien bereits mehr Nichteinheimische zu sehen und auch Bestellungen derjenigen, die demnächst anreisen wollen, gehen ein.

Fährüberfahrt birgt die größten Risiken

Der Bürgermeister und auch der Inselarzt sehen das größte Problem in der Fährüberfahrt. „Das ist ein geschlossener Raum“, macht Dr. Ulf Müller deutlich. Hier wollen dann an den An- und Abreisetagen hunderte Menschen gleichzeitig transportiert werden.

Der Arzt würde es begrüßen, wenn eine direkte Reisesperre wie im Frühjahr auch für Zweitwohnungsbesitzer ausgesprochen werden würde. „Da durften nur die auf die Insel, die auch direkt hier gemeldet sind. Nach jetziger Regelung dürften alle kommen und es würde wohl auch kaum kontrolliert werden“, meint Müller.

Amt West Rügen: Es wird Kontrollen geben

Diese Bedenken in solch einem Schreiben öffentlich zu machen, hält der Bürgermeister deshalb für richtig. „Im Nachgang zu sagen, ja hätte man mal, wollen wir nicht riskieren. Wir wollen nichts anderes, als unnötige Kontakte zu verhindern.“

Mehr lesen:

Das Amt West Rügen und auch die Polizei sind sich der Situation bewusst und kündigen Kontrollen an. „Wir werden auf der Fähre und vor den Fähren Kontrollen durchführen“, sagt Rainer Schultz. leitender Verwaltungsbeamter im Amt. Dies beträfe jedoch hauptsächlich die Einhaltung der Maskenpflicht oder des reinen Tourismus. Wohnungseigentümer würden kommen dürfen, auch wenn Hiddensee nicht der Erstwohnsitz sei. „Jedoch dürfen sie keine Personen mitbringen, die nicht auch in ihrem Haushalt leben“, erklärt Mario Ullrich, Leiter des Bergener Polizeihauptreviers. Die Bitte des Bürgermeisters habe lediglich einen Appellcharakter, wie Rainer Schultz sagt. Diesen Appell aber begrüße er.

Von Wenke Büssow-Krämer