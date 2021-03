Rügen

Ob ganz allein, romantisch zu zweit oder mit Familie und Freunden: Wir lieben Sonnenuntergänge! Sie faszinieren uns und erwärmen unser Herz. Wir machen Fotos und Videos und verschicken sie, um diese Sehnsuchtsorte mit anderen zu teilen. Auf den Inseln Rügen und Hiddensee gibt es besonders viele Orte, an denen solche Momente zu erleben sind. Und wo sind die Ecken, wo die Sonne am schönsten im Meer versinkt?

Besonders schöne Sonnenuntergänge direkt am Meer kann man im Inselnorden, wie hier in Nonnevitz, erleben. Quelle: Gerit Herold

Weststrand von Thiessow

Gesegnet mit Meer, Strand und Abendsonne ist der Inselnorden, wie zum Beispiel Dranske und Nonnevitz. Aber auch am Weststrand von Thiessow ganz am anderen Ende der Insel versinkt die Sonne bezaubernd im Wasser. Denn die Sonne geht bekanntlich im Westen unter und die meisten Badestrände sind auf der Ostseite der Insel. Dort, in Prora, Binz, Sellin, Baabe, Göhren, Lobbe, Thiessow und auch an der Schaabe sind wiederum mit die schönsten Sonnenaufgänge zu erleben.

Als Foto-Hotspot ist der vor drei Jahren eröffnete Selliner Hafen inzwischen sehr beliebt. Quelle: Gerit Herold

Das weiß auch Janet Lindemann. Die Journalistin, Autorin und Verlegerin kennt viele Geheimtipps. Den schönsten Sonnenuntergang findet sie allerdings auf Rügens kleiner Schwesterinsel Hiddensee. „Am Strand von Vitte. Traumhaft, wenn man dort abends sitzt, vielleicht noch mit einer Flasche Rotwein und bei Gitarrenklängen“, schwärmt die 43-Jährige.

Fotos einsenden und gewinnen Die OSTSEE-ZEITUNG sucht den schönsten Sonnenuntergang auf Rügen. Zu gewinnen gibt es drei Sommer-Überraschungspakete der OZ und einen Sonderpreis für das schönste Sonnenaufgangs-Foto. Leser können ihre Fotos hochladen über www.ostsee-zeitung.de/leserfotos oder per E-Mail an ruegen@ostsee-zeitung.de schicken. Bitte Angabe der Kontaktdaten nicht vergessen. Teilnahmeschluss ist der 25. März 2021. Die Teilnehmer erklären sich mit einer Veröffentlichung von Namen und Foto einverstanden.

Blick von Altefähr nach Stralsund

Die gebürtige Rüganerin, die jetzt in Stralsund lebt, hat aber auch auf Rügen mehrere Lieblingsecken. „Toll ist ein Sonnenuntergang in Altefähr mit Blick auf die Silhouette von Stralsund. Aber auch in Suhrendorf auf Ummanz mit Sehnsuchtsblick nach Hiddensee und im Hafen am Selliner See.“

Sonnenaufgang an der Selliner Seebrücke. Quelle: Nico Offermann

Die Freiberuflerin ist aber auch morgens gern unterwegs und genießt es, wie die Sonne an der Selliner Seebrücke aufsteigt. „Weil man dort oben auf der Treppe ein Gefühl von Weite und Freiheit hat. Man blickt über die schöne Bucht und sieht die von der Sonne angestrahlten Kreidefelsen und manchmal auch ein Fischerboot vorbeifahren.“

Beliebtes Fotomotiv im Sonnenmeer ist auch der Sassnitzer Leuchtturm auf der Mole. Quelle: Anke Hanusik

Christiane Burwitz und Stefan Pocha sind beruflich viel mit Fotoapparat, Kamera und Drohne auf der Insel unterwegs, um besondere Momente einzufangen. Die Designer aus Vilmnitz kennen viele Foto-Hotspots. Oft sind sie schon früh auf den Beinen, denn vor allem Sonnenaufgänge sind ihr Steckenpferd. Ihr Tipp: der Strand von Lobbe bis Thiessow.

An der X-Buhne von Dranske

„Aber auch am Sassnitzer Leuchtturm auf der Mole sieht ein Sonnenaufgang richtig cool aus“, so Christiane Burwitz. Traumhafte Sonnenuntergänge erlebe man zum Beispiel an der X-Buhne in Dranske oder am Selliner Hafensteg. „Auf Hiddensee ist es besonders schön, wenn man in Kloster vom Klausner den Hochuferweg runterläuft mit Blick auf die Ostsee“, so Burwitz.

Der Himmel brennt am Schmachter See in Binz. Quelle: Andrea Schwingel

Wer Kinder hat, der kann zum Beispiel am Strand von Alt Reddevitz richtig glücklich sein. Dort ist ein Spielplatz, auf dem die Lütten nach Herzenslust in den Sonnenuntergang schaukeln können.

Am Ende der Landzunge in Klein Zicker

Für den Rügener Kameramann Nico Offermann ist ganz klar, wo es ihn für den schönsten Sonnenuntergang hinzieht. „In Klein Zicker, dort, wo hinten eine schöne lange Landzunge kommt, die sich wie eine Schnecke zusammenkräuselt. Da kommt nicht jeder hin”, so der Filmemacher. Er ist gern zwischen Thiessow und Klein Zicker unterwegs, weil man dort Sonnenuntergänge mit viel Horizont habe.

Am Jasmunder Bodden

Aber auch der sonnengetränkte Anblick über den Großen Jasmunder Bodden von Lietzow oder Martinshafen aus sei traumhaft. Wer die Sonne nicht ins Meer eintauchen, dafür aber eindrucksvoll hinter den Dünen verschwinden sehen will, kann dies durchaus von einigen Stränden aus, wie zum Beispiel an den Fischerbooten in Baabe.

Abendliches Schauspiel am Himmel in Klein Zicker. Quelle: Nico Offermann

Sonnenaufgänge findet der Selliner vor allem am Kap Arkona und an der Selliner Seebrücke beeindruckend. Er schaut regelmäßig auf eine sogenannte Sonnen-App, zu welcher Uhrzeit die Sonne wo steht. „Das kann sich ja von Jahreszeit zu Jahreszeit generell sehr verschieben“, weiß der 30-Jährige.

Eines ist sicher: Auf Rügen und Hiddensee ist jeder Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang immer wieder anders und einzigartig. Deshalb startet die OZ eine Aktion, bei der die schönsten Leserfotos gesucht werden (siehe Infokasten).

Abendliche Stimmung beim Sonnenuntergang auf Ummanz. Quelle: Fiete Ehrhardt

Von Gerit Herold