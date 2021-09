Das Ostseebad Mönchgut auf der Insel Rügen geht beim stillen Örtchen neue Wege: In Dünennähe zwischen Lobbe und Thiessow gibt es jetzt zwei öffentliche Toiletten ohne Wasserverbrauch und Chemie. Wie die Öko-Klos funktionieren und warum die öffentlichen WCs in der Waldschlucht in Thiessow über zwei Wochen geschlossen werden mussten.