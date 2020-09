High-Speed-Katamaran legt erstmals in Sassnitz an

Sassnitz

Neugierig schaut Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht am Mittwochvormittag vom Hafen in Mukran auf die See. Dann endlich zeigt er sich, der Katamaran, der ab dem 17. September die Insel Rügen und Schweden verbinden wird. Langsam zieht die Fähre namens Skane Jet – eine der schnellsten ihrer Art – kurz vor 11 Uhr am Leuchtturm auf der Sassnitzer Mole vorbei, dreht noch eine Ehrenrunde im Hafenbecken, bevor sie das erste Mal im Fährhafen Sassnitz anlegt.

Königslinjen schaffen Verbindung

Die alte und die neue Route. Quelle: Benjamin Barz

Neugierig, so meint das Stadtoberhaupt, sei noch völlig untertrieben. Er sehe dieses Ereignis mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Weinend, weil dieser Katamaran nicht die eigentliche Königslinie ersetzt“, erklärt er seinen Wehmut. Die Königslinie, die zuletzt von der Reederei Stena Line bis zum Frühjahr bedient worden ist, hat zwischen Sassnitz und Trelleborg verkehrt und die kürzeste Fährverbindung zwischen den beiden europäischen Ländern dargestellt – bis Mitte 2014 als Eisenbahnfährverbindung.

Nun sorgt die Reederei FRS, die ihren Sitz in Flensburg hat, für die Verbindung von Rügen nach Schweden. Und zumindest im Namen wird die Königslinie weiterleben. Unter der Marke „FRS Königslinjen“ wird der Hochgeschwindigkeitskatamaran Skane Jet – in diesem Jahr noch bis Ende Oktober – immer von Donnerstag bis Sonntag zwischen Sassnitz und der schwedischen Stadt Ystad zweimal täglich verkehren. Ab März, April 2021 sei dann geplant, zweimal und dann auch täglich zwischen den beiden Städten zu pendeln. Dass nun nicht mehr Trelleborg Ziel der Fähre ist, stimmt Kracht ebenfalls ein wenig wehmütig. „Weil es jetzt keine Direktverbindung mehr mit unserer Partnerstadt Trelleborg gibt“, begründet er. Diese Tatsache aber drückt der Sassnitzer Bürgermeister ebenfalls mit dem weinenden Auge weg.

In nur zweieinhalb Stunden nach Schweden

Sowieso überwiegt die Freude über die neue Verbindung, wie er betont. Nicht zuletzt, weil sie ein wichtiger Teil für den Tourismus ist. Und sein Technikherz schlage höher, wenn er den Katamaran sieht. Knapp 40 000 Pferdestärken stecken im Rumpf des Schiffes. Diese lassen den Katamaran, der 1997/1998 in Australien gebaut wurde, mit bis zu 81 Kilometern pro Stunde über die Ostsee preschen. In nur zweieinhalb Stunden werden Passagiere künftig von Sassnitz nach Schweden übersetzen können. Von Sassnitz nach Trelleborg hat man mit der Stena Line vier Stunden benötigt.

Noch viel zu tun bis zum Start

Doch bevor die Schnellfähre, die 1998 das Blaue Band in der Kategorie Katamaran-Fähren gewonnen hat, tatsächlich zwischen den beiden Städten pendelt, gibt es noch einiges zu tun, wie Birte Dettmers, Pressesprecherin der Flensburger Reederei-Gruppe FRS, erklärt. Die Überführung der Schnellfähre nach Sassnitz ist nur die erste Hürde gewesen. „Kleine Umbauarbeiten müssen noch erfolgen und die Fähre im Inneren noch etwas aufgehübscht werden“, erzählt sie.

Am kommenden Montag werde die Fähre nach Ystad übersetzen und dort das Anlegemanöver üben. „Dort haben wir nur einen engen Timeslot (auf Deutsch: Zeitfenster; Anm. d. Red.). Da müssen die Abläufe sitzen“, erklärt sie. Sicherheitsübungen mit der Crew und das Bestücken des Duty-free-Shops stünden ebenfalls noch an.

High-Speed-Fähre bietet Platz für 210 Autos und 680 Passagiere

Im Fährhafen Sassnitz sind dagegen noch die Mitarbeiter des Geschäftsführers der FRS Königslinjen, Moritz Bruns, gefragt. Am Mittwoch lässt er es sich nicht nehmen, gemeinsam mit seinen Kollegen das erste Anlegen des Katamarans zu koordinieren. „Es war eine Herausforderung, Hafen- und Schiffsrampe sowie das Schiff selbst so zusammenzuführen, dass alles sicher und vernünftig sitzt“, sagt er.

Das ist am Mittwoch eineinhalb Stunden nach Einfahrt der Fähre, die Platz für 210 Autos und knapp 680 Passagiere bietet, geschafft. „Jetzt muss die Rampe der Fähre noch dauerhaft in Position gebracht werden und die genauen Markierungen fürs Anlegen müssen angebracht werden“, berichtet Bruns.

Deutschlands erster High-Speed-Katamaran legte ebenfalls von Rügen ab

Sassnitz’ Bürgermeister Frank Kracht (l.) und Götz Becker von der FRS-Geschäftsführung im Gespräch. Quelle: Stefan Sauer

Das Anlegen verfolgt auch Götz Becker von der FRS-Geschäftsführung, die ihren Sitz in Flensburg hat. Auch für ihn sei die Überführung dieses Katamarans nach Sassnitz etwas Besonderes – nicht nur der Größe des Katamarans wegen. „Unsere Reederei machte 1994 den Anfang mit dem Fährenschnellverkehr – mit der Verbindung von Lauterbach nach Swinemünde. Wir hatten damals den ersten High-Speed-Katamaran im Einsatz, der unter deutscher Flagge fuhr“, erzählt er. Damals sei er für die Weiße Flotte tätig gewesen, die zur FRS-Gruppe gehört.

Genauso wie Frank Kracht freue er sich über die sehr produktive Zusammenarbeit zwischen der Reederei und der Stadt Sassnitz. „Nur so konnten wir innerhalb nur weniger Monate die Fährlinie zwischen Rügen und Schweden wieder zum Leben erwecken“, sagt Kracht.

Einst Sieger des Blauen Bandes Die High-Speed-Katamaran-Fähre „Skane Jet“ wurde 1997/1998 in Australien gebaut. Ihre Höchstgeschwindigkeit liegt bei 81 Kilometern pro Stunde. Bereits im Jahr ihrer Inbetriebnahme 1998 sicherte sie sich das Blaue Band in der Kategorie Katamarn-Fähren. Das Blaue Band ist eine Ehrung, die das schnellste Schiff für bezahlende Passagiere auf der Transatlantik-Route, also zwischen Europa und New York, erhält. Die Strecke zwischen New York und Bishop Rock in England schaffte die Fähre, die anfangs unter dem Namen Cat Link V verkehrte, innerhalb von zwei Tagen, 17 Stunden und 59 Minuten. Die Durchschnittsgeschwindigkeit bei der Atlantiküberquerung betrug 75,98 km/h.

Von Anja Krüger