High Speed liegt an: Rügener Schüler surfen fix im Internet

Garz

Die Mädchen und Jungen, die in der Nähe des Garzer Burgwalles unterrichtet werden, kennen die Eieruhr ab sofort nur noch aus dem heimischen Haushalt. Im Unterricht werden sie damit jedenfalls nicht mehr konfrontiert. Denn in der Regionalen Schule mit Grundschule Garz wird seit Wochenbeginn mit High Speed im Internet gesurft und gelernt.

Die Bildungseinrichtung ist im Auftrag des Zweckverbandes für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen (Zwar) ans Breitbandnetz angeschlossen worden. Bei der Inbetriebnahme des Abschlusses spricht Bürgermeister Sebastian Koesling (CDU) von einem „Meilenstein für die Stadt Garz“.

363 Schüler werden in Garz unterrichtet

Der bestehe für ihn darin, dass „nun aus dem Digitalpakt fast eine Viertelmillion an Fördergeld abgerufen werden kann“. Die Grundlage dafür wurde nach dem symbolischen Spatenstich im Mai dieses Jahres gelegt. „Mit viel Engagement unserer Stadt und der Schule wurden in den letzten Wochen das Computerkabinett sowie die Klassenraumverkabelung ausgebaut und bereits Laptops, Tablets sowie Whiteboards angeschafft“, macht Koesling deutlich.

Nach seinen Angaben würden in der Grundschule 143 Mädchen und Jungen und in der Regionalen Schule 220 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die meisten kommen aus Garz, aber auch viele aus den Nachbarkommunen Poseritz, Putbus, Samtens und Sehlen. „Vereinzelt haben wir auch Schüler aus Altefähr oder sogar Bergen“, macht Koesling deutlich, der selbst im Jahr 1982 an dieser Schule eingeschult worden war. „Von daher ist dieser Meilenstein zur Entwicklung der Digitalen Schule Garz ein sehr emotionaler Moment für mich.“

Neun Millionen Euro Investkosten

Nach Angaben des Zweckverbandes wurde die Schule im mittlerweile dritten Förderaufruf erschlossen. Zu dem gehören neben der Stadt Garz, die Gemeinde Lietzow, Ortsteile der Stadt Bergen und Ortsteile der Stadt Putbus.

Gesamtinvestitionskosten in einer Höhe von etwa 19,9 Millionen Euro fallen an, allein für die Stadt Garz samt ihrer Ortsteile etwa 9 Millionen Euro. Dafür müssen auf Garzer Gebiet etwa 135 Kilometer Tiefbau realisiert, 157 Kilometer Leerrohr sowie 230 Kilometer Glasfaser verlegt werden. Hinzu kommen etwa 550 Hausanschlüsse.

Von Chris Herold