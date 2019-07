Rambin

Auf „Schnüffel-Tour“ befinden sich gerade Axel Böhm und Robert Block von der Bergener Firma GDF. Wenn sie durch die Straßen und Gassen der Insel gehen, spüren sie nicht etwa untreue Eheleute auf, sondern defekte Gasleitungen. Die beiden Männer sind bis Ende September im Auftrag der EWE Netz GmbH auf Rügen unterwegs. Alle drei Jahre stehen diese Überprüfungen an.

1500 Kilometer lang sind die Hauptleitungen, die die EWE Netz GmbH auf der Insel Rügen besitzt. 18 000 Häuser auf der Insel sind am Erdgasnetz angeschlossen. 150 Kilometer Erdgasleitungen werden bis September in Altefähr, Rambin, Gustow, Poseritz, Dreschvitz, Gingst und Ummanz auf Dichtigkeit geprüpft.

Gestern war ihre erste Station in Rambin. Am Vormittag gab es eine Lagebesprechung mit EWE Netz-Bezirksleiter Jörg Depke. „Unser Ziel ist es, bei der Kontrolle der Ortsnetz- und Hausanschlussleitungen undichte Stellen aufzuspüren“, sagt er. Die meisten Beschädigungen an Erdgasleitungen passieren durch Straßenbaumaßnahmen. „Es werden zum Beispiel einfach Schnürnägel in die Erde gehauen und dadurch die Leitungen beschädigt.“

150 Kilometer Gasleitungen

Sollten sie Werte messen, die nicht der Norm entsprechen, „wird die Gefahr zuerst durch uns abgewendet“, so Axel Böhm. Baufirmen werden sofort beauftragt, die sich um die undichten Stellen kümmern. „Pro Jahr passiert das maximal ein- bis zweimal“, klärt Jörg Depke auf. Seit 1993 habe es keinen nennenswerten Vorfall durch eine defekte Gasleitung auf der Insel Rügen gegeben.

In diesem Jahr nehmen sich die Männer die Ortschaften Altefähr, Gustow, Poseritz, Dreschvitz, Gingst, Rambin und Ummanz vor. Mehr als 150 Kilometer Gasleitungen werden sie dann überprüft haben. „Daraus ergeben sich Strecken von fünf bis zehn Kilometern pro Tag. Für uns kommt die doppelte Strecke zusammen, da die Leitungen sternförmig verlaufen und wir immer zum Ursprung zurückgehen müssen“, sagt Axel Böhm. Geschafft von einem langen Arbeitstag sind sie nicht. „Danach machen wir noch ein bisschen Sport zum Ausgleich“, sagt er und lacht.

Luft wird abgesaugt

Robert Block ist als Lotse eingeteilt. Er hält das Tablet. Hier sind alle Straßen, Häuser, Leitungen und Anschlüsse verzeichnet. Mithilfe des tragbaren Computers weist er Axel Böhm den Weg. Und er bewegt ein kleines Wägelchen über den Boden, das Luft ansaugt.

Erdgas besteht im Wesentlichen aus Methan und ist leichter als Luft. Sollte eine Gasleitung auch nur eine minimale Undichtigkeit aufweisen, steigt das Erdgas an die Oberfläche. Die Luft über dem Boden wird durch das Wägelchen abgesaugt. Mit einer „High-Tech-Nase“ werden schon kleinste Veränderungen in der Luft registriert. „Sobald der Methan-Anteil pro Kubikmeter Luft höher als ein Hunderttausendstel ist, piept das Gerät“, erklärt der Bezirksmeister.

Schäden sind sehr gering

Problematisch wird es erst dann, wenn sie Leitungen in der Nähe von Bauernhöfen überprüfen. „Da von großen Nutztieren wie Kühen viel Methan ausgeschieden wird, ist der Wert in diesem Bereich höher als an anderen Stellen“, sagt Axel Böhm. Auch wo Tiere im Boden verwesen oder Versumpfungsprozesse stattfinden, kommen die Prüfer an ihre Grenzen. Hier wird zusätzlich eine Ethan-Analyse gemacht. „Damit kann sicher das Erdgas vom Faulgas unterschieden werden“, sagt der Fachmann.

Aber die Kontrollen hätten gezeigt, dass das Gasnetz auf Rügen in einem guten Zustand ist. „Die Anzahl der Schäden ist durch unsere kontinuierliche Instandhaltung und Wartung, aber auch unsere langjährigen Erfahrungen sehr gering“, sagt Jörg Depke. So habe es im vergangenen Jahr pro Anschluss lediglich im Schnitt Unterbrechungen von 56 Sekunden gegeben.

Mathias Otto