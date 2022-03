Landwirte von der Insel Rügen und Firmen aus der Region brechen in der kommenden Woche mit Hilfsgütern in das Krisengebiet auf. Bis Montag sammeln sie Verbandsmaterial, Konserven und ausgediente Feuerwehrhelme für die Menschen in der Ukraine. Auf dem Rückweg nehmen sie Flüchtlinge mit nach Deutschland.