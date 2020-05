Bergen/Ribnitz-Damgarten

Die Kinder sind zu Hause und das Geld ist wegen Kurzarbeit oder der zunehmenden Arbeitslosigkeit knapp – das ist der Alltag in vielen Familien auf der Insel Rügen während der Corona-Krise. Die finanziellen Sorgen sind groß und unter der Unsicherheit leiden auch die Jüngsten. Das will Michael Wippermann, Gründer des Vereins „ Initiative Chance für Kinder“, nicht einfach so hinnehmen. Deshalb packt der 45-Jährige mit seinem Team und lokalen Partnern Pakete für notleidende Familien in Vorpommern. Nun hat das Projekt die Insel Rügen erreicht.

„Für mich ist es eine Herzensangelegenheit“, erklärt Wippermann, der selbst sechs Kinder hat. Denn auch wenn es staatliche Unterstützung gibt, haben doch noch längst nicht alle Familien Zuschüsse erhalten, weiß der 45-Jährige, der in Ribnitz-Damgarten den Verein gegründet hat.

Deshalb wird nun seit einigen Wochen fleißig gepackt. Reis, Nudeln, Tomatensoße, Kartoffelbrei, Schokolade, Gummitiere, aber auch Stabilo-Buntstifte und Malblöcke sind bereits in etwa 300 Paketen gelandet, die rund um Ribnitz, Rostock und Stralsund verteilt wurden. „Alles von Metro“, sagt Wippermann. „Dort kaufen wir ein.“ Jedes Hilfspaket hat einen Wert von rund 25 Euro. Finanziert wird die Aktion über Spenden, die sein Verein auch für andere Projekte bundesweit einwirbt.

Rügener Familien sollen sich melden

Nun sollen auch die Familien auf Rügen von der Aktion profitieren. Dafür arbeitet der Ribnitzer Verein mit dem Jugendring Rügen in Bergen zusammen. „Das ist eine super Idee“, sagt Corinna Gregull vom Jugendring. „Da sind wir gern die helfende Hand in Bergen und Umgebung.“ Die erste Lieferung sei bereits in der Geschäftsstelle in der Hermann-Matern-Straße 34 eingetroffen. Nun verteilen die Helfer alles auf etwa 40 Pakete.

Hier können Sie spenden Alle, die den Verein „ Initiative Chance für Kinder“ bei seiner Hilfsaktion für Kinder aus Familien, die besonders von der Corona-Krise betroffen sind, unterstützen möchten, können ihre Spende aufs folgendes Konto der Pommerschen Volksbank überweisen: Initiative Chance für Kinder e.V. IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62 BIC: GENODEF1HST Kontonummer: 1291262 BLZ: 13091054 Wer eine Spendenquittung haben möchte, wird gebeten, seine Adresse beim Verwendungszweck anzugeben.

„Jetzt warten wir nur noch darauf, dass sich viele Familien bei uns melden“, betont Corinna Gregull. Wer auf die Hilfe zurückgreifen will, kann sich beim Verein „ Initiative Chance für Kinder“ unter der Mail-Adresse corona-hilfe@chance-fuer-kinder.de oder unter der Handynummer 0157/30 11 71 51 melden. „Interessenten müssten nur ganz kurz begründen, warum sie auf diese Pakete angewiesen sind. Alle datenschutzrechtlichen Belange werden dabei eingehalten“, versichert Wippermann.

Verein wurde im August 2019 gegründet

Außerdem können sich Interessierte beim Jugendring Rügen in der Geschäftsstelle oder unter der Telefonnummer 038 38/82 86 10 melden. „Die Pakete können dann bei uns abgeholt werden oder wir liefern sie zu den Familien nach Hause“, erklärt Corinna Gregull.

Der Verein „ Initiative Chance für Kinder“ wurde im August 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Ribnitz-Damgarten. Er engagiert sich für Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen. „Es geht um Familien, die wirklich in Not sind“, sagt Gründer Wippermann. „Das kann auch mal ein Mietzuschuss oder eine unbezahlte Rechnung sein.“ Der Verein hilft auch Kindern, die an der seltenen und derzeit unheilbaren Krankheit Epidermolysis bullosa (Schmetterlingskrankheit) leiden. Ihre Haut ist so zart und anfällig wie die eines Schmetterlings. „Diese Kinder benötigen ihr ganzes Leben medizinische Betreuung, viele Operationen und Hilfsmittel für ihr Leben“, erläutert Wippermann.

Von Ann-Christin Schneider