Wolgast

1947 rollten unentwegt Eisenbahnzüge mit brisanter Fracht nach Wolgast. Sie hatten Kampfstoffmunition geladen. Insgesamt sollen es zwischen 80 und 120 Eisenbahnzüge gewesen sein, wie Befragungen von beteiligten Personen Anfang der 1950er-Jahre ergaben. In Wolgast ließ die sowjetische Besatzungsmacht diese Hinterlassenschaften aus Hitlers Teufelslaboren zwischenlagern, anschließend auf Schiffe verladen und die gefährliche Fracht dann in der Ostsee versenken. Nicht nur die Sowjetunion wollte auf diese Art und Weise so schnell wie möglich die von den Nazis hinterlassenen Kampfstoffe loswerden, auch die Amerikaner und Engländer ließen in der Ost- und Nordsee sowie im Atlantik im großen Maßstab C-Waffen und konventionelle Munition verschwinden.

Allein im Seegebiet nordöstlich von Bornholm wurden rund 35 000 Tonnen Bomben und Granaten, die mit arsenhaltigen Kampfstoffen und Lost befüllt waren, auf Befehl der Sowjetischen Militär-Administration (SMAD) ins Meer geworfen. Weitere 2000 Tonnen Kampfstoffmunition landeten südlich von Gotland und südwestlich vom litauischen Hafen Liepaja in der Ostsee. Aber nicht nur Bomben und Granaten wurden versenkt, sondern auch Kampfstoffbehälter.

90 Mal fuhren Schiffe von Wolgast aus hinaus auf See

An den Versenkungsaktionen waren anfangs zwei Schiffe beteiligt. Da jedoch 1947 fast täglich Eisenbahnzüge in Wolgast eintrafen, reichten diese bei Weitem nicht aus, um die Kampfstoffmunition Richtung See abtransportieren zu können. Deshalb wurde die Zahl der Schiffe in der Folgezeit auf acht erhöht. Sie gehörten zu sechs Reedereien aus Hamburg, Bremen und Lübeck.

Insgesamt 90 Mal fuhren die Schiffe mit der tödlichen Fracht von Wolgast aus auf die Ostsee. Wie in dem oben genannten Schreiben vom 13. Juni 1953 vermerkt wurde, waren es genau 31 650 Tonnen Kampfstoffmunition, die von Wolgast aus zu den Versenkungsgebieten transportiert wurden. Diese Zahl ergibt sich aus den statistischen Monatsbögen des Wasserwirtschaftsamtes Wolgast über den Schiffsverkehr. Diese Angabe weicht allerdings deutlich von einer im Sommer 1947 vom Arbeitsamt Stralsund genannten Zahl ab. Danach sollen sich laut einem Schreiben an das Landesamt für Arbeitsschutz in Schwerin vom 24. Juli 1947 zu diesem Zeitpunkt rund 50 000 Tonnen Kampfstoffmunition im Wolgaster Lager gestapelt haben.

Die ersten Versenkungen mit den Schiffen „Elbing IV“ und „Elbing VIII“ der Lübecker Reederei A. Zedler wurden in der Zeit vom 24. Mai bis 20. September 1947 zwischen Windau und Gotland vorgenommen. Es handelte sich dabei um acht Schiffsladungen. Da die Anfahrt jedoch zu lange dauerte, wich man vor allem auf das Seegebiet nordöstlich von Bornholm aus. Der Kapitän des jeweiligen Schiffes hatte lediglich in navigatorischer Hinsicht das Sagen. Über die Entladung und die Entladearbeiter bestimmten die sowjetischen Begleitoffiziere der SMAD, die bei jeder Reise mit an Bord waren. Auch der Funker wurde von der SMAD gestellt.

Ein großer Teil der Kisten, in denen Giftgasgranaten zu den Versenkungsgebieten in der Ostsee transportiert wurden, wurde zum Beispiel zum Bau von Kaninchenställen und Lebensmittelkisten genutzt. Davor wurde am 13. Dezember 1947 im Anzeigenblatt für die Stadt Wolgast gewarnt. Quelle: Archiv Tom Schröter

Nach Angaben eines Schiffsmaklers wurden die Kisten mit der Munition auf See geöffnet und diese von Hand über Bord geworfen. Ein großer Teil der Kisten sei von den Schiffen wieder an Land zurückgebracht worden. Und da nach dem Krieg Holz sehr knapp war, wurden sie weiterverwendet, zum Beispiel zum Bau von Kaninchenbuchten und Lebensmittelkisten. Davor wurde allerdings gewarnt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Holz kontaminiert war.

Nicht alle chemischen Waffen sind dort gelandet, wo sie hinsollten. Bereits auf dem Weg zu den Versenkungsgebieten wurde ein Teil oder gar die ganze Schiffsladung einfach ins Meer geworfen. Dies wird unter anderem von Fritz Kersten bestätigt, den Heimatforscher Fritz Spalink befragen konnte. Er stellte der OZ seine Aufzeichnungen der Befragung zur Verfügung.

Kersten kehrte 1947 aus der englischen Kriegsgefangenschaft in seine Heimatstadt Wolgast zurück und gehörte zu den Arbeitern, die bei den Versenkungsaktionen eingesetzt worden waren. „Es war allgemein bekannt, dass es sich um ein Himmelfahrtskommando handelte“, so Kersten. Vier Boote seien von September 1947 bis März 1948 mindestens einmal pro Woche hinausgefahren. „Die Kisten und Eimer kamen auf dem Schienenwege nach Wolgast und wurden neben der Rampe am ehemaligen Zementwerk mehrere Hundert Meter lang gestapelt (oder sogar einen Kilometer weit). Woher die Kisten angeliefert wurden, ist mir nicht bekannt.“

Kampfstoffmunition ging bereits auf Transportrouten über Bord

Er berichtete weiter: „Ursprünglich waren die Versenkungsgebiete in der tieferen Ostsee, weit östlich von Bornholm geplant, so weit sind wir aber nie gefahren. Schon als Peenemünde außer Sicht war, ging der eine oder andere Behälter über Bord. Die gesamten Ladungen sind südlich vom Adlergrund bis zum Gebiet um Bornholm abgekippt worden.“

Zum Teil wurde Kampfstoffmunition auch durch das Schleppen der Netze beim Fischen weitflächig über den Meeresboden verteilt. Wenn dann die Netze eingeholt wurden und die Fischer die darin befindliche Munition wieder über Bord werfen wollten, hätten Besatzungsmitglieder der Kutter, die anfänglich keine Kampfstoffbekämpfungsmittel an Bord hatten, teilweise erhebliche körperliche Schäden erlitten, heißt es in einem Bericht der Bezirksbehörde der Volkspolizei Rostock vom 13. Juni 1953.

Ganze Schiffsladungen von Fisch mit Kampfstoffen behaftet

„Es ist vorgekommen, dass ganze Schiffsladungen von Fischen, die mit Kampfstoff behaftet für den menschlichen Genuss und andere Zwecke nicht brauchbar waren, wieder versenkt werden mussten.“ Allein in der Nähe des Adler-Grundes, also des Seegebietes zwischen Rügen, Usedom und Bornholm, sollen „nach Angaben von Fischern schon über 100 Kampfstoffbehälter beim Fischen im Netz gehangen haben“, heißt es in einem vom 30. April 1953 stammenden Aktenvermerk.

Wie aus Akten des Landeshauptarchivs Schwerin hervorgeht, waren im März 1947 zwischen 200 und 220 Arbeiter an den Munitionsversenkungen beteiligt. Im Juni 1947 waren es bereits 325. Grund dafür, dass viele von ihnen diese Einsätze als Himmelfahrtskommando ansahen, waren die schlechten Arbeitsbedingungen. Sie waren vor allem dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in der ersten Zeit nicht einmal Mindeststandards des Arbeitsschutzes eingehalten wurden. Das war das Ergebnis einer Überprüfung durch einen Arbeitsschutzinspektor aus Stralsund. In seinem Bericht, den er am 1. Juli 1947 vorlegte, bemängelte er unter anderem, dass lediglich für den Chemiker und die fünf Angehörigen des „chemischen Kommandos“ Gummischutzanzüge und Gummihandschuhe vorhanden waren.

Arbeiter bekamen nicht einmal Gummihandschuhe

„Alle Bemühungen der Betriebsleitung, durch die Vertreter der SMA (Sowjetische Militär-Administration, E.S.) Schutzanzüge, zum Mindesten aber Gummischürzen und Gummihandschuhe zu erhalten, sind bisher erfolglos verlaufen.“ Die Folge davon war, dass sich die Verletzungen durch Kampfstoffe häuften, wurde in dem Bericht weiter festgestellt. Große Probleme bereitete auch die Beschaffung von Verbandsstoffen, insbesondere der für die Behandlung von Kampfstoffverletzungen dringend erforderlichen Mullbinden und Verbandsmull. Außerdem fehlte es an ausreichend Sauerstoffbehandlungsgeräten, die man für den Fall von Vergiftungen durch lungenschädigende Kampfstoffe benötigte. Selbst die Beschaffung von Seife machte zu diesem Zeitpunkt erhebliche Schwierigkeiten.

Doch damit nicht genug: Da die Munitionstransporte sehr unregelmäßig eintrafen und die Anzahl der dienstverpflichteten Arbeiter nicht ausreichte, mussten die vorhandenen Arbeitskräfte statt 48 Stunden pro Woche 54 bis 60 Stunden arbeiten. Auch an Sonntagen. Selbst für die unter 18 Jahre alten Arbeiter wurde die gesetzlich vorgeschriebene Höchstarbeitszeit von 48 Stunden nicht eingehalten. Im März 1948 endeten für die an den Kampfmittelversenkungen beteiligten Arbeiter diese Himmelfahrtskommandos, zu diesem Zeitpunkt hatte die SMAD die Entsorgung der Giftgasmunition in der Ostsee eingestellt.

Von Edwin Sternkiker