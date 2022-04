Ralswiek

Was wäre ein mittelalterliches Spektakel wie die Störtebeker-Festspiele ohne die passenden Kostüme? Praktisch-elegante Lederkluft für den modebewussten Piraten, feines Zwirn für die Dame des friesländischen Adels, Schürzen und gestärkte Hauben für die Markfrauen in Marienhafe. Hinter all diesen liebevollen Kreationen, die auf der Ralswieker Freilichtbühne getragen werden, steckt jede Menge Frauenpower.

In einem separaten Gebäudeteil haben sich die sechs „Mädels“ der Kostümabteilung eingerichtet, die Nähmaschinen laufen, überall liegen Stoffproben, Ballen und Muster. Die Stimmung: fröhlich-gespannt. Denn am 8. Mai beginnen die Proben für das diesjährige Stück „Im Schatten des Wolfes“ und am 18. Juni ist Premiere.

Herzblut und Engagement im Team

Bis dahin ist noch allerhand zu tun. Fertigung, Anproben, Änderungen und Ausbesserungen stehen an, insgesamt sind es rund 140 Kostüme, plus einer geheimnisvollen Wolfsmaske, an der Anke Lenz gerade arbeitet. Die Spezialistin für Theaterkostüme bekommt es an diesem Tag allerdings mit einer Herausforderung zu tun, die auf einem der großen Zuschnitt- und Arbeitstische landet. „Hier müssen wir improvisieren“, sagt Anke Lenz und inspiziert den Riss im edlen, cognacfarbenen Ledermantel vor ihr. Ein prüfender Blick über den Brillenrand. „Bekommen wir hin.“

Leder ist nicht so einfach zu verarbeiten: Kein Problem für Anke Lenz (li.) und Angelika Jager-Schultz. Quelle: Anne Ziebarth

Bezeichnend, denn hier wird mit unglaublich viel Herzblut und Perfektionismus gearbeitet. „Ich schaue beim Kostümentwurf natürlich zunächst auf das Stück und die Rolle. Was ist das für eine Person? Was könnte sie damals getragen haben?“, meint Gewandschneiderin Esther Bätschmann. Kreativität hat trotzdem eine Menge Platz. „Die Ausstattung für eine Saison soll schon eine Handschrift haben, eine Kollektion sozusagen.“ Ebenfalls zu beachten: Störti und seine Gefährten laufen nicht über den Catwalk, sondern springen aufs Pferd, rennen über die Bühne und fechten manchen Kampf aus. „Unter den Armen sind bei einigen Kostümen auch Einsätze eingenäht, die sogenannten Armpflaumen“, sagt Anke Lenz „Damit das Kostüm auch beim Schwertkampf sitzt.“

„Im Angesicht des Wolfes“ Die 28. Spielsaison bei den Störtebeker-Festspielen in Ralswiek trägt den Namen „Im Angesicht des Wolfes“. Dieses Jahr verschlägt es die Helden nach Ostfriesland, Holland und Norwegen. Gespielt wird vom­ 18. Juni bis 10. September,­ immer montags bis sonnabends jeweils um 20 Uhr. 150 Mitwirkende, 30 Pferde und vier Koggen agieren auf, vor und neben der 70 Meter breiten Bühne in Ralswiek. Hinzu kommen wilde Reiter, spektakuläre Stunts und beeindruckende Spezialeffekte. Tickethotline: 038 38 / 31 100

Die Bearbeitung von Leder ist so eine Sache. „Das ist anstrengend, trotz unserer Spezialmaschinen“, beschreibt die gelernte Herrenmaßschneiderin Angelika Jager-Schultz (67). „Allein schon das Gewicht während des Nähens zu halten“. Und dann kommt auch noch eine andere Herausforderung des Naturmaterials dazu. „Leder kommt ja nicht von der Rolle, sondern in Form von sogenannten Fellen, also einzelnen Stücken“, erläutert Angelika Jager-Schultz. „Das ist natürlich nicht groß genug für einen ganzes Kleidungsstück. Also muss man mehrere Felle nehmen. Und 100-prozentig die gleiche Farbe – das gibt es selten.“

Hat Klaus Störtebeker zugenommen?

Und was trägt der Pirat von Welt in diesem Sommer? Esther Bätschmann steht neben einer Puppe, anhand derer man schon einen Vorgeschmack bekommen kann, wie attraktiv Störti 2022 daherkommt. Eine taubenblaue Weste, kunstvoll verziert mit braunen Ornamenten, dazu einen passenden braunen Ledermantel, mithilfe von Airbrushtechnik hat er eine leichte Patina bekommen – welcher Pirat trägt schon Neuware. Aber ob das Kostüm nach den Corona-Wintern Chefpirat Moritz Stephan alias Klaus Störtebeker überhaupt noch passt? Immerhin sind durch die Corona-Zwangspause bereits zwei Jahre nach der ersten Anprobe ins Land gegangen. „Nein, die Schauspieler haben eher abgenommen“, hat Esther beobachtet. „Ist für uns ein Glück, denn enger machen geht ja deutlich leichter als Auslassen.“

Liebe zum Detail, auch bei den Kostümen der Kleindarsteller

Aber nicht nur Piraten und edle Fräuleins haben wundervolle Kostüme bekommen, auch die kleineren Rollen wie Marktfrauen oder Dorfbewohner werden individuell ausgestattet. Maßgeschneidert eben. „Viele Kleindarsteller sind darüber ganz gerührt“, berichtet Anke Lenz. „Aber das gehört für uns dazu.“

Es sei wichtig, auch auf die Details zu achten und jedes einzelne Kostüm mit viel Liebe zu gestalten, darin sind sich hier alle einig. Die Falkner bekommen eigene Lederbeutel mit Vogelmotiven für das Vogelfutter, eine Zauberin kann sich über ein Gewand freuen, was sogar auf geheimnisvolle Art und Weise leuchtet. Sogar die Vierbeiner bekommen ihre Ausstattung an kunstvollen Decken und Geschirr nach Maß – dafür geht es für die Schneiderinnen dann schon mal in den Pferdestall. „Selbst wenn die Zuschauer auf einer so großen Bühne die einzelne Naht oder den Knopf vielleicht nicht erkennen. Man merkt es doch“, ist Esther überzeugt. „Und die Ausstrahlung der Schauspieler ist auch eine andere, wenn alles sorgfältig und handgefertigt ist.“

Was passiert, wenn Störti einen Schwerthieb abbekommt?

Für Esther Bätschmann, Angelika Jager-Schultz und Anke Lenz ist die diesjährige Zeit bei den Störti-Festspielen mit der Premiere im Juni vorbei, dann liegt fast ein halbes Jahr Arbeit hinter ihnen. „Das ist eben so im Theater. Wenn die Kostüme fertig sind, alles passt und sitzt, ist unser Job getan“, beschreibt Esther Bätschmann, die genau wie Anke Lenz in Berlin zu Hause ist und dort für verschiedene Theater arbeitet. Und was ist, wenn Störtis Gewand einen Schwerthieb abbekommt? Gibt es ein Ersatzkostüm? „Nein, das wäre viel zu großer Aufwand. Wir bessern aus und halten durch, egal was passiert“, meint Kerstin Wenzel, die gemeinsam mit Izabella Tarkowska auch während der Aufführungszeit vor Ort bleibt. „Allen unvergessen ist der Brand vor vielen Jahren im Gebäude hier. Da wurde vormittags ein Teil der Kostüme ein Raub der Flammen. Abends fand die Vorstellung statt.“

Noch ganz frisch im Team sind die beiden jungen Frauen Anika Loetz und Sophie Markus. Die beiden Studentinnen der Designakademie Rostock machen ein Praktikum bei den Störtebeker-Festspielen, das Nähen von Bordüren und Verzierungen an Trachtenröcke gehört dazu. Quelle: Anne Ziebarth

Die 57-jährige Kerstin Wenzel, die ihre Schneiderlehre auf Rügen absolviert hat kümmert sich nicht nur um die Vorbereitung und Reparatur der Kostüme während der Aufführungszeit, sondern kennt auch die Arbeit der Ankleiderin, die den Schauspielern bei schnellen Kostümwechseln zur Hand geht. So dicht bei Störti, denkt sich mancher. Toll! Die 57-Jährige lächelt verschmitzt. „Ja, man bekommt dann auch mal ein Pferd in die Hand gedrückt“, sagt sie. „Und bei schlechtem Wetter einen Arm voll nasser, sandiger Kleidung dazu.“ Trotzdem ein schöner Job, findet sie. „Man merkt, dass man für die Schauspieler wichtig ist, ein Fixpunkt inmitten der temporeichen Vorführung.“ Wer noch Interesse hat: Zu Mitte Juni wird noch ein Kollege/eine Kollegin als Ankleider/-in gesucht. Eine Schneiderlehre ist nicht erforderlich.

Praktikum bei den Piraten

Noch ganz frisch im Team sind die beiden jungen Frauen Anika Loetz und Sophie Markus. Die beiden Studentinnen der Designakademie Rostock machen ein Praktikum bei den Störtebeker-Festspielen und nähen derzeit Bordüren und Verzierungen an Trachtenröcke. „Ich fand ja auch Schauspiel interessant“, beschreibt die 21-jährige Anika Loetz. „Aber dann hatte ich eine Verletzung am Knie. Nun beschäftige ich mich mit Kostümen und Requisiten, auch sehr spannend.“ Sophie Marks hingegen hat ihre Liebe zum Kostüm über das Cosplay entdeckt, eine Art Rollenspiel bei dem man in ausgefallene Kostüme schlüpft. „Ich habe immer schon gern Herr der Ringe gesehen, da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie faszinierend die Kostümdetails sind.“

Von Anne Ziebarth