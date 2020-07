Binz

Kaum jemand ahnt, dass es dort, wo sich heute weiße Villen am Ostseestrand aneinanderreihen und das Binzer Badeleben pulsiert, bis vor etwa 150 Jahren nichts außer Strand und Dünen gab. Das Bauern- und Fischerdorf Binz lag, klein und beschaulich, gut einen Kilometer landeinwärts, geschützt nahe des Schmachter Sees. Das Baden in der offenen See und der Aufenthalt am Strand kamen erst Mitte des 19. Jahrhunderts in Mode.

Ein für das Jubiläumsjahr 2018 unter dem Motto „700 Jahre Binz“ konzipierter historischer Spaziergang zeichnet den Weg vom Dorf Byntze zum bedeutenden Seebad Binz nach. Er wird ab sofort wieder freitags von der Kurverwaltung Binz angeboten. Um 10 Uhr startet der Spaziergang „Vom Dorf zum Seebad“ am Kleinbahnhof Binz und führt dann durch den alten Dorfkern zum Ostseestrand.

Nächster Termin am 3. Juli

Nächster Termin ist der 3. Juli. Die Teilnahme ist mit Binzer Bucht Card kostenfrei. Die Teilnahme an dem Spaziergang ist wegen begrenzter Plätze nur mit vorheriger Anmeldung im Haus des Gastes unter Telefon 038393/14 81 48 möglich. Vor dem Start müssen zur Dokumentation nach der Corona-Schutz-Verordnung MV für Veranstalter die Kontaktdaten aller Teilnehmer erfasst werden.

