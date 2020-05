Historischer Rückblick: Sassnitzer Schule platzte 1893 aus allen Nähten

Sassnitz

Mit dem Bau einer Schule in der Stubbenkammerstraße im Jahr 1892 begannen für die Kinder aus Crampas und Sassnitz Schulstunden in neuen Räumen. Es entstanden zwei Klassenzimmer für die 140 Jungen und Mädchen, die aus dem alten Schulhaus am Bahnübergang hierher zogen. Außerdem richtete man für die Lehrer Paul Wangelin und Arnold Schlüter zwei Wohnungen in dem Schulhaus ein.

Die Schule platzte aber damals schon aus allen Nähten, denn zu Ostern 1893 wurden bereits 181 Schüler beschult. Deswegen entschieden sich die Pädagogen – das mag heute beschmunzelt werden – die Schule dreiklassig einzurichten. Der dritte Lehrer, Emil Wangelin, begann seinen Dienst in diesen Tagen und erlebte den Anbau weiterer Klassenräume und Lehrerwohnungen schon nach acht Jahren.

Die alte Schule in Sassnitz in der Stubbenkammerstraße um 1956. Quelle: Stadtarchiv Sassnitz

Die Schulchronik weist eine stetig anwachsende Schülerzahl aus. Innerhalb von 20 Jahren stieg sie bis 1912 auf 350 Schüler. Das bedeutete zunehmend ein Raumproblem, das man in den ersten Jahren mit Anbauten zu lösen suchte. Später lernten Kinder auch im östlichen Flügel des Gemeindehauses, in der Jugendherberge oder einer Schulbaracke im Wald.

Von Andre Farin