Hitze und Trockenheit auf Rügen: Im Rugard sterben die Bäume

Der Rugard ist bekannt für seine bewaldeten Flächen, für Naherholung. Doch von Erholung ist in diesen Tagen wenig zu spüren, wie auch die Bergenerin Ingrid Prokopp feststellte. Sie sieht bei ihren Spaziergängen, wie ein Harvester zwischen den Bäumen seine Runden dreht und die rot markierten Bäume absägt. „Wenn ein Baum fällt, spürt man sogar noch in weiter Ferne die Vibrationen“, sagt sie. Ihren Terrier „Barry“ nimmt sie nicht mehr von der Leine, weil sie Angst hat, er könne durch die Absperrung laufen und durch herabfallende Äste und Bäume verletzt werden. Sie kann nicht verstehen, dass so viel Bäume der Kettensäge zum Opfer fallen: „Muss dieser Radikalschlag sein?“

Eindeutig Ja, sagt die Stadt Bergen. Um die entstandenen Klimaschäden zu beseitigen und kommenden entgegenzuwirken, wird es im Bergener Stadtwald in den nächsten Monaten zu mehreren forstwirtschaftlichen Maßnahmen kommen. Die ersten Arbeiten finden auf einer Fläche von 22 Hektar und seit dem 4. November statt. Sie sollen Ende November abgeschlossen sein. Das Ergebnis: 1500 Kubikmeter Holz. Je nach Beschaffenheit des Holzes sollen daraus mitteldichte Hartfaserplatten oder Kanthölzer werden.

Der Wald ist durch die anhaltende biotische Belastung in Gefahr. Klimaveränderungen und Wetterextreme würden sich negativ auf die Wälder in MV auswirken. Hier sind laut aktuellem Waldzustandsbericht 54 Prozent der Bäume leicht und 17 Prozent deutlich geschädigt. Das heißt, nur noch knapp jedem dritten Baum geht es gut. Die Insel Rügen habe zwar laut Bergener Haupt- und Ordnungsamt durch das maritime Klima gegenüber Regionen auf dem Festland Glück, weil es hier gemäßigter zugeht. Allerdings bestehe dringender Handlungsbedarf.

Wassermangel und Trockenheit

Das sagt auch Cornell Kuithan vom Forstamt Rügen, der mit der Stadt in enger Abstimmung steht und als ausführende Instanz im Wald agiert. Für den Revierleiter West-Rügen stehen die Zeichen sogar auf „fünf vor zwölf“. „Wassermangel und die lang anhaltende Trockenheit haben die Bäume im Rugard zusehends gestresst und machen sie anfällig für Schädlinge wie den Borkenkäfer“, sagt er. Am meisten hatten Fichte, Buche und Esche zu leiden. Er zeigt auf einen Baumstumpf eines frisch gefällten Baumes. In der Mitte hat bereits großflächig Baumfäule eingesetzt. „So wie bei vielen Bäumen im Rugard. Von außen ist der Zersetzungsprozess kaum sichtbar.“

Kiefern gehören aus seiner Sicht gar nicht in einen Wald wie den am Bergener Stadtrand. Weil sie Flachwurzler sind, können sie Wasser in tiefer gelegenen Schichten nicht erreichen. „Durch den Wassermangel produzieren sie nicht mehr genügend schützendes Harz gegen eindringende Borkenkäfer. Das heißt, die Zahl der Borkenkäfer steigt weiter an und sorgt für ein frühes Absterben der Fichten“, sagt Cornell Kuithan.

Zerreiche, Rotbuche und Schwarznuss

Sein Ziel ist es, den Wald sozusagen auf Vordermann zu bringen. Dabei werden auch Bäume gefällt, die gesund sind und bei guten äußerlichen Bedingungen mindestens noch ein Jahrzehnt existieren könnten. „Dieser Schritt muss aber sein. Wir müssen es schaffen, in den nächsten zehn bis 15 Jahren einen klimastabilen Wald im Rugard zu etablieren“, sagt er. Nur so habe der Wald die Chance, dauerhaft zu überleben. Das heißt: Innerhalb einer kurzen Zeit sollen die geschädigten Arten gerodet und durch klimastabile Arten ersetzt werden. Er spricht dabei von Diversität und Durchmischung des Waldes. „Wir haben nach den Rodungen viele freie Flächen. Diese sollen aufgeforstet werden.“

Für die gefällten Bäume sollen Arten wie Zerreiche, Rotbuche und Schwarznuss in den Boden gebracht werden und dort in den nächsten Jahrzehnten gedeihen. „Das Licht hat nach den Fällungen mehr Platz, um bis an den Boden zu gelangen“, sagt er. Dadurch werde die natürliche Verjüngung gefördert. Damit die jungen Pflanzen nicht als Futter für Wildtiere dienen, sollen einzelne Flächen eingezäunt werden.

