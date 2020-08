Glowe

Einen Schaden von circa 40 000 Euro verursachten die unbekannte Täter, die im Sporthafen Glowe vier, zum Teil hochwertige Außenbordmotore stahlen und weitere Boote aufbrachen.

Wie ein Pressesprecher der Landeswasserschutzpolizei mitteilt, haben sich die Täter in der Nacht vom 27. zum 28. August an den Booten im Sporthafen am Großen Jasmunder Bodden zu schaffen gemacht.

Anzeige

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Von OZ