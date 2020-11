Vorpommern

Nach der Reformation konnten die Pfarrer in Pommern heiraten und eine Familie gründen. Allerdings gab es keine allgemeine Altersversorgung für Witwen und Kinder. Pfarrwitwenhäuser entstanden erst im Laufe der Zeit. Hinterbliebene lebten oft in großer Armut, wenn die in Pommern 15 Monate lange Sterbe- und Gnadenzeit zu Ende war, in der die Witwen weiter die bisherigen Einkünfte bezogen.

Wie wichtig war MV für die Reformation?

Ein Ausweg war die sogenannte Konservierung: der Nachfolger heiratete die Witwe oder eine Tochter. Diese fand erstmals 1544 in Wusterhusen statt. Bis zum Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 kam das 92-mal vor, wobei die Heirat mit einer Tochter etwas häufiger war. Auch Stieftöchter, Töchter des Vorvorgängers, kamen für die Ehe in Betracht. Frauen konnten mehrfach den jeweiligen Nachfolger ehelichen.

Auf Rügen wurden besonders oft Witwe oder Tochter geheiratet

Madeleine Ahrens hat sich mit dem rechtlichen Charakter der „Pfarrstellenkonservierung“ in Schwedisch-Pommern befasst und darüber in den Baltischen Studien publiziert. Demnach gab es zwischen 1648 und 1720, also dem Ende des Nordischen Kriegs und der Teilung Vorpommerns, 180 solche Fälle. Wie Ahrens schreibt, erfolgte auf Rügen bei dem zwischen 1597 und 1703 erfolgenden 132 Pfarrbesetzungen in mehr als der Hälfte der Fälle eine Konservierung. In der 1815 beginnenden Preußenzeit waren es noch 14.

1663 wurde die Pfarrstellenkonservierung in Schweden in einem Hauptkommissionsrezess erstmals ausführlich thematisiert. Es wurde festgestellt, dass „an manchen Pfarrstellen Pastoren von geringerer Qualität ein Amt bekleideten, weil sie eher bereit waren, die Witwe oder Tochter zu heiraten.“ Patrone sollten sich um Witwen und Töchter kümmern. Nur genügend qualifizierte Männer durften Pastoren werden.

Witwen riefen Greifswalder Konsistorium an

Die Praxis der Konservierung habe sich im Laufe der Zeit von einem Brauch zu einem Gewohnheitsrecht entwickelt, so Ahrens. 20 Streitfälle landeten vor Gericht, das heißt dem Greifswalder Konsistorium oder gar der obersten Instanz, dem Wismarer Tribunal. Witwen versuchten, einen Anspruch auf Heirat mit einen unverheirateten Kandidaten für die Nachfolge durchzusetzen. So war 1604 Joachim Bering eine Pastorenstelle angeboten und die Hochzeit mit der Tochter des Vorgängers nahegelegt worden. Bering heiratete eine andere, damit war die Konservierung hinfällig.

Pfarrwitwenhaus in Groß Zicker plant Mönchgut-Ausstellung zum Jubiläum

Der 1715 bis 1720 in Vorpommern regierende Dänenkönig Friedrich IV. schaffte per Erlass die Konservierung ab, aber unter schwedischer Herrschaft kehrte man zur alten Praxis zurück. Eine rechtliche Aufhebung der Konservierung als Möglichkeit ist nie erfolgt. Immerhin: In der Dänenzeit entstand das wohl berühmteste Pfarrwitwenhaus Rügens, das in Groß Zicker.

Pfarrwitwenhaus schon im Festtagskleid

Die letzte Ehe einer Tochter des Vorgängers mit dem Nachfolger in Vorpommern fand 1872 in Damgarten statt. Ahrens führt das nicht zuletzt darauf zurück, dass Möglichkeiten einer anderen Hinterbliebenenfürsorge geschaffen wurden.

Von Eckhard Oberdörfer