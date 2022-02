Hochzeitsdatum mit Schnapszahl: 22 Paare geben sich auf Rügen das Ja-Wort

Rügen

„Wir waren schon länger beste Freunde und haben uns gesagt: Wenn wir 30 Jahre alt und noch immer befreundet und Singles sind, dann heiraten wir eben uns“, plaudert Maria Hennings aus dem Nähkästchen. Und weil es bei der 1001. Berührung „Zoom“ gemacht habe, gab sich das Paar am Dienstag das Ja-Wort im Schlosshotel Ralswiek.

So originell wie die Entscheidung sollte nämlich auch das Datum der Hochzeit sein und so fiel die Wahl von Maria Hennings (29) und Jonny Eggers (31) auf den 22.02. 2022 um 12 Uhr mittags. „Mir war wichtig, dass sich Jonny das Datum merken kann“, so die Braut. Die bringt Sohn Milan (6) mit in die Ehe, das zweite Kind entstand beim ersten „Testlauf“ und inzwischen folgte ein drittes.

Jonny Eggers und Maria Hennings planten ihre Trauung klassisch mit der Familie im Schloss Ralswiek. Quelle: Uwe Driest

„Oh, das sieht aber schön aus“, rief Milan, als er zu Beethovens Klaviermusik „Für Elise“ das von Kerzen erleuchtete Trauzimmer mit Blick auf das Gelände der Störtebeker-Festspiele betrat. Am meisten gerührt war nach der Zeremonie die Braut, der die Augen schon bei der Unterschrift schwammen, dicht gefolgt von der Mutter des Bräutigams, die sogar etwas Trost nötig hatte.

Beste Erinnerungen an den Ort der Eheschließung hatten die Eltern der Braut. „Wir haben auch im Schloss Ralswiek geheiratet, und zwar am 09.09. 2009“, sagt der Vater von Maria Hennings.

Gefeiert wurde zunächst in kleinem Kreis in der Wohnung des Paares in Bergen-Süd. „Die große Feier holen wir im Sommer nach; dafür haben wir uns den Rugard-Saal der Wohnungsgenossenschaft gemietet“, sagt die frischgebackene Ehefrau.

Das Paar war eines von vier, die sich im Bereich des Standesamts Bergen von Standesbeamtin Andrea Zachow trauen ließen. „Alle finden im Schloss Ralswiek statt“, sagt sie.

22 Paare gaben sich das Ja-Wort

Insgesamt gaben sich auf der Insel – Achtung – 22 Paare an dem Schnapszahl-Datum das Ja-Wort. In Sassnitz fanden zwei Hochzeiten in kleinem Rahmen im Rathaus statt. Trauzeugen erwarte der Gesetzgeber heutzutage nicht mehr und das Nationalparkzentrum stehe wegen der Bauarbeiten derzeit nicht zur Verfügung, heißt es.

Im Bereich Mönchgut-Granitz fanden sechs Trauungen statt, vier auf der Seebrücke von Sellin und zwei im Amtsgebäude von Baabe. Im kalten Februar werde verständlicherweise auf bunte Feiern am Strand verzichtet, so Standesbeamtin Marion Wanke. „Im Sommer gibt es schon mal Feiern am Strand unter einem bestimmten Motto wie Piraten, 20er Jahre oder Kleidung in einer bestimmten Farbe oder mit einem besonderen Muster.“

In der weißen Stadt Putbus konnten lediglich drei Hochzeiten in Weiß stattfinden, weil Standesbeamtin Annmarit Last Urlaub hat und sich vertreten lassen musste. Dass Ehen, die an einem Datum mit Schnapszahl erfolgen, länger halten, mag sie in Kenntnis der Scheidungszahlen nicht bestätigen.

Auch im Norden der Insel wurde geheiratet. Drei Paare gaben sich im Amtsgebäude von Sagard das Ja-Wort. Allein in Rügens größtem Ostseebad fand sich kein heiratswilliges Paar. Leidglich am 2.2.2022 hatten sich zwei Brautpaare in Binz trauen lassen.

Sogar das Kind kam am 2. 2. 22 zur Welt

Gleich sechs Paare heirateten hingegen im Westen der Insel. „Ein besonderer Eheschließungsort in unserem Amtsbereich ist das Asta-Nielsen-Haus auf Hiddensee. Im Februar finden dort jedoch keine Hochzeiten statt“, teilte Standesbeamtin Sandra Poggendorf mit.

So fanden sich auch Tony Gröbsch und Tünde Szain im Amtsgebäude am Dorfplatz von Samtens ein. Die gebürtige Ungarin erschien mit klopfendem Herzen und feuchten Händen. „Ich bin auf jeden Fall am aufgeregtesten von allen.“

Das Paar reiste am Abend zuvor aus dem zwischen Leipzig und Halle gelegenen Örtchen Großkugel an. „Mein Vater und Großvater waren beide Waggonbauer und deswegen machten wir oft Urlaub im FDGB-Heim von Lieschow“, erzählt Tony Gröbsch. „Vor 17 Jahren sind meine Eltern erst nach Hiddensee und später nach Ummanz gezogen, wo wir uns dann auch ein Ferienhaus zulegten. Deswegen wollten wir gern auf Rügen heiraten.“

Tony Gröbsch und Tünde Szain aus Sachsen-Anhalt kamen für die Trauung nach Rügen. Töchterchen Lilly (hinten) war erst am 2. 2. 2022 zur Welt gekommen. Quelle: Uwe Driest

Der Bräutigam arbeitet als Werkstattleiter bei einem Hersteller von Geländewagen und lernte seine Frau kennen, die als Altenpflegerin seine Großeltern betreute. „Auf deren Nachttisch stand ein Bild von mir und als ich einmal zu Besuch kam, empfing sie mich mit den Worten ‚Ich kenne dich‘“. Weil sie dabei so strahlte, war es um ihn geschehen.

Für das Paar war das Datum, das sich von hinten wie von vorn liest, sofort das Wunschdatum. „Die Zwei ist die Lieblingszahl meiner Frau und wir haben sogar am Autokennzeichen die Zahl 2222“, erklärt Tony Gröbsch. Da wundert es dann auch nicht, dass das gemeinsame Töchterchen Emily am 2.2. 2022 das Licht der Welt erblickte.

Von Uwe Driest