Binz

Die Preise für Energie und Kraftstoff sind in den vergangenen Wochen explodiert. Auch bei den Wohnungsgesellschaften der Insel macht man sich darüber Gedanken. Bei der Wohnungsverwaltung Binz zum Beispiel, die 959 Wohnungen und Gewerbeeinheiten hat, wird der größte Anteil der Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Der Anbieter EWE hat die Preise bereits im Februar kräftig angezogen. Das schlage sich nun leider auch auf die Mieter durch. „Die Erhöhung beträgt zwischen ca. 40 bis 45 Prozent“, heißt es von Geschäftsführerin Heike Schierhorn. „Das betrifft die Erhöhung des Arbeitspreises, aber auch die Erhöhung der Steuer auf CO2-Emmissionen.“

Damit nachher das Entsetzen angesichts horrender Nachzahlungen nicht zu groß wird, hat die Binzer Wohnungsgesellschaft ihre Mieter bereits im Januar informiert, dass die Vorauszahlungen ab März angepasst werden. „Individuelle Anpassungen sind natürlich auch möglich“, heißt es vom Unternehmen. „Für eine Wohnung mit ca. 60 m² beträgt somit die Erhöhung der Vorauszahlung ca. 30 Euro pro Monat (vorher 75 Euro/Monat, ab 1. März 2022 sind das 105 Euro/Monat).“ Alternativen zur Fernwärme gebe es derzeit nicht. „Wir sind auf den Anbieter angewiesen und er betreibt das Heizkraftwerk im Ostseebad Binz.“

Weder die Wogesa aus Sassnitz noch die Wohnungsbaugenossenschaft Sassnitz geben über eine mögliche Preisanpassung Auskunft, Anfragen blieben unbeantwortet, auch auf den Homepages der Unternehmen finden sich keine Hinweise zur aktuellen Situation.

Bewo: Dank Biogas stabile Preise

Bei der Bewo in Bergen kann man allerdings Positives vermelden. „Ein großer Teil des Wohnungsbestandes wird per Fernwärmeversorgung mit Biogasanteil versorgt“, so Geschäftsführer Ralf Großmann. „Unser Lieferant stellt den Wärmeenergiebedarf unserer Objekte mit bis zu 70 Prozent aus Biogas und bis zu 30 Prozent aus herkömmlichem Erdgas bereit.“ Die jährliche Steigerung der C02 -Steuer spiele neben den Preisschwankungen zwar eine Rolle, aufgrund der langfristigen Verträge für Fernwärme seien die Produktionskosten für Biogas stabil, dadurch ergebe sich ein Mischpreis, der relativ stabil sei.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Positiv für unsere Mieter ist, dass auf den Biogasanteil der Fernwärme keine CO2 -Steuern anfallen“, teilt Großmann mit. „Pauschale Anpassungen der Abschläge wurden nicht vorgenommen. Wir gehen davon aus, dass sich die Kosten im normalen Rahmen bewegen und es nicht zu gravierenden Erhöhungen kommt. Natürlich verfolgen wir die aktuelle Entwicklung. Anpassungen erfolgen jährlich im Rahmen der Betriebs- und Heizkostenabrechnungen.

Von Anne Ziebarth