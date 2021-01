Sassnitz

Sie gilt als Meisterin des „Suspense“: Kaum eine Schriftstellerin beherrschte den dramatischen Kniff, Spannung zu erzeugen, so wie Patricia Highsmith. Sie lieferte für Alfred Hitchcocks Film „Zwei Fremde im Zug“ die Romanvorlage und wurde durch die von ihr erfundene Figur des „Mr. Ripley“ weltberühmt.

Am 19. Januar wäre sie 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jahrestages hat der Rügener Regisseur und Autor Holger Teschke ein Hörspiel geschrieben. Das wird am Sonntag, dem 17. Januar, um 22.03 Uhr seine Premiere auf Deutschlandfunk Kultur erleben.

Premieren erleben wir in der Corona-Krise eher selten. Wie gut, dass es noch das Radio gibt . . .

Ja, zum Glück! Wobei auch diese Produktion beinahe den Schutzvorkehrungen zum Opfer gefallen wäre. Gott sei Dank gibt es in dem neu gebauten Hörspielstudio des Senders in Berlin-Schöneberg ausreichend Platz und genügend Möglichkeiten, Hörspiele so aufzunehmen, dass die daran Beteiligten auf Abstand bleiben können.

Können Sie sich an das erste Buch erinnern, dass Sie von Patricia Highsmith gelesen haben?

Ja, sehr gut. Das war „Ediths Tagebuch“. Ich war 1990 zu einem Vortrag in die amerikanische Künstlerkolonie Yaddo bei Saratoga Springs eingeladen. Dort hatte Patricia Higsmith 1948 ihren ersten großen Roman „Zwei Fremde im Zug“, den später Alfred Hitchcock verfilmte, geschrieben. Ich kannte den Film, hatte von der Vorlage und der Schriftstellerin zwar gehört, aber bis dahin noch nie etwas von der Autorin gelesen. Die Professorin bekam das natürlich mit und schenkte mir „Ediths Tagebuch“. Es ist für mich das beste Highsmith-Buch –und auch das politischste.

Aber es ist sicher nicht das einzige geblieben, das Sie gefesselt hat . . .

Mittlerweile habe ich die meisten gelesen. Ich hatte dank der Corona-Krise ja auch viel Zeit dafür. Der Züricher Diogenes-Verlag hat anlässlich des 100. Geburtstages, den sie am 19. Januar feiern würde, eine Werkausgabe herausgegeben. Als wir dort über das geplante Hörspiel sprachen, habe ich die Sammlung mitbekommen. Das war praktisch ein Jahr lang meine „Lockdown-Lektüre“ –und zwar eine sehr angenehme und spannende.

Spannung zu erzeugen –dafür war die Amerikanerin ja berühmt.

Ja und zu Recht. Das beherrscht sie meisterhaft. Aber nicht nur das macht ihre Werke aus. Sie kann die Figuren ganz hervorragend psychologisch zeichnen. Es geht bei ihr nicht darum, wer einen Mord oder ein anderes Verbrechen begangen hat, sondern warum. Die Umstände, die den Täter dazu trieben, sind ihr viel wichtiger als die eigentliche Tat selbst. Sie hat einmal gesagt, dass sie Verbrecher mag und sie interessant findet –wenn sie nicht dumm oder brutal sind. Und diese Sympathie merkt man ihren Werken an.

Also statt Mitleid mit dem Opfer Verständnis für den Täter?

Ja, das ist in vielen ihrer Werke so. Die Täter werden von den Opfern oft so lange drangsaliert, bis die keinen anderen Ausweg mehr wissen. Bei den „Mordgeschichten für Weiberfeinde“ ist das zum Beispiel sehr deutlich. Und Patricia Highsmith schafft es, dass der Leser das in Ordnung findet und sich dabei ertappt, dass er ganz genauso gehandelt und dieselbe „Lösung“ gewählt hätte. Bei „Mr. Ripley“ fiebert man immer wieder mit dem Gauner und hofft, dass seine so elegant ausgedachten Verbrechen nicht bestraft werden und er seinen Verfolgern entkommt.

Es heißt aber doch: „ Verbrechen lohnt sich nicht“. Wo bleibt da das Gute?

Gute und Böse existieren nicht, sondern sind lediglich ein Vorurteil, schrieb sie sinngemäß 1955 in ihr Notizbuch. Sie hatte schon in ihrer Jugend heimlich eine Sammlung von Fallstudien über Kleptomanen, Pyromanen und Serienmörder gelesen und entdeckt, dass viele dieser Verbrecher ansonsten wie ganz normale Leute von nebenan waren. In ihrer Phantasie malte sie sich aus, welche kriminellen Leidenschaften die Menschen, die ihr in den Straßen von New York begegneten, wohl hätten. Natürlich waren ihre Geschichten nicht unumstritten. Eine ihrer ersten Kurzgeschichten handelte von einem Au-Pair-Mädchen, das das Haus seiner Gastfamilie anzündet, um sich als Retterin der Kinder hervorzutun. Die Redaktion der Studentenzeitschrift lehnte die Veröffentlichung ab. Man fürchtete, dass sich Nachahmer unter den Studenten finden könnten.

Patricia Highsmith hat auch „Mordgeschichten für Tierfreunde“ geschrieben und war selbst ein großer Tierfreund . . .

Da gibt es zahlreiche Anekdoten. Zum Beispiel war sie auf einem Markt in New York von zwei sich „küssenden“ Schnecken so fasziniert, dass sie sie kaufte und vor dem Kochtopf rettete. Fortan begleiteten sie ihre Schnecken auf die ganze Welt. Um die Zollbestimmungen zu umgehen, schmuggelte sie die Tiere sogar in ihrem BH, erzählt man sich. Daneben war sie auch eine große Katzenfreundin . . .

. . . wie man gleich zu Beginn des Hörspiels erfährt . . .

Auch dazu gibt es eine Anekdote: Als Patricia Highsmith 1995 in ihrer Wahlheimat in der Schweiz starb, weigerte sich ihre Katze Charlotte, das Haus zu verlassen. Ich hatte auch die „Katzengeschichten“ gelesen und mir überlegt, das Leben der großen Schriftstellerin aus der Sicht ihrer Katze zu erzählen. Astrid Meyerfeldt hat in dem Hörspiel, bei dem Beate Ziegs Regie führte, ihre Stimme „Charlotte“ geliehen. Hansi Jochmann spricht die Rolle der Patricia Higsmith. In dem Stück gibt es einige Anspielungen auf die bekanntesten Werke der Schriftstellerin, über die sich die Katze und ihr Frauchen unterhalten.

Wird es in Ihrem Hörspiel auch einen Mord geben?

Das werde ich doch nicht vorher verraten!

Von Maik Trettin