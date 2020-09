Hoffen auf einen Schulneubau in Gingst: Eine Machbarkeitsstudie soll’s besiegeln

Gingst

Fenster undicht, Regenwasser bahnt sich seinen Weg ins Haus, zu wenig und zu kleine Räume, eine zum Teil völlig veraltete Ausstattung: Die Mängelliste des Schulgebäudes und -geländes der Regionalschule in Gingst lässt sich um zahlreiche Punkte fortsetzen. Hinzu kommt für die Bildungseinrichtung eine prognostizierte Steigerung der Schülerzahlen. Derzeit sind es 376 Mädchen und Jungen.

Lange ist eine Sanierung des Gebäudes geplant gewesen. Jedoch hat unter anderem auch die Corona-Krise einmal mehr deutlich gemacht, dass es wohl mehr bedarf, als dem Gebäude aus dem Jahr 1971 eine Verjüngungskur zu verpassen.

Ohne Machbarkeitsstudie keine neue Schule

Die Regionale Schule mit Grundschule Gingst: Das Schulgebäude stammt aus dem Jahr 1971. Quelle: Mathias Otto

Für den Schulleiter Eckhard Mostek sowie sein Kollegium und auch die Gemeindevertretung scheint festzustehen, dass nur ein Neubau infrage kommt, um zukunftsfähig zu bleiben. Die Fördermittelpolitik des Landes aber verlangt erst mal ein Papier namens Machbarkeitsstudie. Dieses soll unter anderem die Kosten für eine Sanierung und auch einen Neubau aufzeigen. Holger Kliewe, Landtagsabgeordneter von der Insel Rügen weiß warum: „Nur wenn Kosten über 80 Prozent der Kosten für einen Neubau liegen, hat die Gemeinde gute Chancen, Fördermittelgelder einzuwerben.“

Doch allein die Machbarkeitsstudie kostet der finanziell klammen Gemeinde Geld. Um so erfreuter ist unter anderem der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Gingst, Waldemar Opolski, gewesen, als sich Landesinnenminister Lorenz Caffier für Freitag angekündigt hat – mit einem 50 000 Euro „schweren“ Fördermittelbescheid.

Sanierungsarbeiten waren bereits geplant

Die Regionale Schule ist die einzige weiterführende Schule im Westen Rügens. Gemeinsam mit der benachbarten Grundschule bildet sie das Schulzentrum Westrügen. Bereits vor Jahren ist in den Standort investiert worden. Eine neue Grundschule ist 2015 eingeweiht worden. „Als wir 2014 dafür den Fördermittelbescheid bekommen haben, sind vier Bauabschnitte geplant gewesen. Die Grundschule war der Erste. Und über den ging es nie hinaus“, berichtet Schulleiter Mostek.

Als Bauabschnitte zwei bis vier sind die Sanierung der Regionalschule, eine Turnhalle und die Neugestaltung des Schulhofes vorgesehen gewesen. Doch dazu kam es nie. „Jetzt sehe ich die Tatsache mit einem weinenden aber auch lachenden Auge“, sagt Mostek. Das Weinende: „Weil wir immer noch nicht weiter sind.“ Aber dies drückt er mit dem Lachenden weg. „Denn durch Corona haben wir eine neue Blickweise auf Schule und Unterricht bekommen“, sagt er. Sei es in Sachen Digitalisierung, die Größe der Unterrichtsräume oder das Flurnetz: Die Sanierung, die einst vorgesehen gewesen ist, hätte längst nicht ausgereicht.

Caffier hält Sanierung für Flickschusterei

Freuen sich über den Fördermittelbescheid, den Innenminister Lorenz Caffier (r.) überbrachte: der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Gingst, Waldemar Opolski, Landtagsabgeordneter Holger Kliewe und Schulleiter Eckhard Mostek. Quelle: Anja Krüger

Einst sind 3 Millionen Euro für die Schulsanierung eingeplant gewesen. Dieses Geld würde heute nicht mehr reichen, dessen ist man sich sicher. Der Neubau, so schätzen Schulleiter und Holger Kliewe, dürfte um die 10 Millionen Euro kosten, eine neue Zwei-Felder-Sporthalle mit kleiner Zuschauertribüne und, wenn es nach dem Schulleiter gehen würde, kleiner Schwimmhalle etwa fünf Millionen Euro.

Was den Innenminister bei all den Fakten unverständlich gewesen ist: Warum er an diesem Tag keinen fertigen Plan zu sehen bekommen hat. Schon Vincent Kokert, seinerzeit noch Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der Landes-CDU, hat vor fast einem Jahr geraten, nicht darauf zu warten, dass die Machbarkeitsstudie auf dem Tisch liegt, sondern bereits vorher aktiv zu werden. Die Studie ist seitens des zuständigen Amtes West-Rügen zumindest zwischenzeitlich schon ausgeschrieben worden. „Drei Angebote liegen uns vor“, informiert der leitende Verwaltungsbeamte des Amtes, Rainer Schulz.

„Eine Rekonstruktion dieses Gebäudes halte ich jedenfalls für unsinnig. Egal, wie die Studie ausfällt, es wird Flickschusterei“, meint Lorenz Caffier. Die Bildung falle zwar nicht in sein Ressort, aber: „Wenn wir künftig noch junge Lehrer im ländlichen Raum halten wollen, müssen wir ihnen auch etwas bieten“, appelliert er auch an seine Regierungskollegen.

