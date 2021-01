Greifswald

Im August beschloss die Leitung der Nordkirche, dass es keine Außenstelle des Landeskirchlichen Archivs in Greifswald mehr geben soll. Die pommerschen Akten sollten auf Dauer in Schwerin bleiben, der Hauptstandort Kiel mit Investitionen gestärkt werden. In Pommern erhob sich ein Proteststurm, denn im Fusionsvertrag von 2011 ist die Außenstelle Greifswald festgeschrieben. Unterstützt durch das Land, sollten die Akten in einem Neubau neben dem neuen Greifswalder Stadtarchiv verwahrt werden.

Wie Irmfried Garbe, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte, Mitgliedern und Freunden in einem Rundbrief mitteilt, besteht begründete Hoffnung für einen für alle Seiten tragbaren Kompromiss. Es zeichne sich ab, dass wenigstens ein Teilbestand der pommerschen Überlieferung nach Greifswald zurückkehren werde.

Auslagerung aus Bischofsvilla vor sechs Jahren

Die Akten des Landeskirchlichen Archivs sind seit einigen Jahren nicht zugänglich. Es ist ein abgeschlossener Bestand, der mit der Fusion endet. Wegen Schimmelbefalls wurden die Akten bereits 2014 aus dem Keller der Greifswalder Bischofsvilla ausgelagert und zunächst nach Mesekenhagen zu einer Spezialfirma und dann nach Schwerin gebracht. Der für die Pommern unbefriedigende Zustand bestand also lange vor dem Einbruch der Kirchensteuereinnahmen in der Corona-Krise, den die Kirchenleitung als Begründung für ihre Investitionsabsage im letzten Jahr anführte.

Pfarrarchive brauchen Hilfe

Wie Garbe weiter informiert, wurde 2020 auch die Problematik des völlig unbefriedigenden Zustandes vieler Pfarrarchive erneut sehr deutlich. „Leider traten in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten unwiederbringliche Verluste ein“. Der pommersche Kirchenkreisrat habe signalisiert, ein tragfähiges Archivkonzept zu entwickeln. Der Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sei ein Partner des Kirchenkreises und berate bei der Erarbeitung des Konzeptes. Der Pommersche Kirchenkreis bestätigte seinerseits, dass Gespräche zur besseren Bewahrung und Erschließung der örtlichen Archive laufen. Mehr lasse sich gegenwärtig nicht sagen.

Von eob