Hoffnungsschimmer für Gotteshaus

Nach Hiobsbotschaften lohnt es sich oft, auf den Hoffnungsschimmer zu warten. Pastor Martin Holz und seinen Kirchengemeinderat wurde zumindest eine Last von den Schultern genommen. „Eigentlich sollte im letzten Jahr nur die Elektrik erneuert werden, doch dann wurden erhebliche Schäden am Dachstuhl festgestellt“, so Martin Holz. Die Folgekosten waren für die Gemeinde nicht zu stemmen. Für den Lichtstrahl in der St. Maria Magdalena Kirche sorgte in dieser Woche Justizministerin Katy Hoffmeister, die auf Initiative des Landtagsabgeordneten Holger Kliewe nun den Fördermittelbescheid über 87375 Euro aus dem Strategiefond übergeben konnte. „Es sind die kleinen Schmuckstücke, auf die nicht immer das Licht fällt, aber das Herzstück des Ortes sind“, freute sich die Justizministerin, dass sie diese guten Nachrichten im Gepäck hatte.

„Das Gewölbe ist durch Risse stark beschädigt, sodass ein gewisses Gefährdungspotential vorhanden ist“, erklärt Petra Kottke vom betreuenden Architekturbüro. „Ein schnellstmöglicher Baubeginn ist daher ratsam. Wichtig ist es, am Dach anzufangen, um die Sicherheit zu gewährleisten.“ Erst dann könne man sich dem Innenbereich widmen.

Ein wesentlicher Teil der Finanzierung des für 2020 geplanten ersten Bauabschnittes, der die Sanierung des Dachtragewerkes am Chorraum und die Eindeckung von Chorraum und Sakristei umfasst, ist nun gesichert. Weitere Mittel kommen vom Landesamt für Denkmalpflege, von der Marlis Kressner Stiftung und vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis sowie als Eigenmittel aus der Neuenkirchener Kirchengemeinde. Zur Sicherung der erforderlichen Eigenmittel für das gesamte Vorhaben hofft die Kirchengemeinde Neuenkirchen-Rappin für ihre „Arche zwischen Himmel und Erde“ jedoch auf weitere Unterstützung.

Kontoinhaber: Pommerscher Ev. Kirchenkreis, Evangelische Bank, BIC GENODEF1EK1, IBAN DE19 5206 0410 0406 4445 04, Verwendungszweck: Sanierung Kirche Neuenkirchen/Rügen

Von Wenke Büssow-Krämer