Stralsund

Putins Krieg in der Ukraine sorgt für stark steigende Rohstoffpreise. Die Kosten für Sprit sind in dieser Woche erstmals deutlich über zwei Euro pro Liter gesprungen. Die Gaspreise zogen schon vor dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine massiv an. Zudem hat Deutschland seit Monaten mit einer hohen Teuerungsrate zu kämpfen. Im Portemonnaie der Bürger bleibt immer weniger Geld.

„Es kann nicht sein, dass der Staat durch hohe Energie- und Benzinpreise sowie eine hohe Inflationsrate auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen kräftig verdient“, heißt es seitens der Kreistagsfraktion Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler. Die Politiker fordern deshalb von der Bundesregierung „massive Steuerentlastungen“. Konkret: Die Mehrwertsteuer für Energie, Kraftstoffe sowie Gas und Heizöl solle auf sieben Prozent gesenkt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Härten für Geringverdiener, kleine Unternehmen, Kommunen

Mathias Löttge, Vorsitzender der Fraktion BVR/FW-Fraktion, gibt zu bedenken: „Je höher die Preise für Energie, Heizung, Lebensmittel und anderes steigen, umso mehr kassiert der Staat durch seine 19-prozentige Umsatzsteuer. Letztendlich wird er damit zum Profiteur einer hohen Inflationsrate.“ Bürger, vor allem Geringverdiener, ebenso kleine und mittlere Unternehmen, aber auch Kommunen würden darunter leiden, immer mehr für Gas, Heizöl, Strom, Kraftstoffe sowie für andere Artikel und Dienstleistungen bezahlen müssen – und das gerade nach den Einschnitten der Corona-Pandemie.

Löttge und seine Fraktion hoffen, dass Stefan Kerth (SPD) den Vorstoß unterstützen wird. Aber auch ohne den Landrat stehen die Vorpommern-Politiker mit ihrer Forderung nicht alleine da: Die Unionspolitiker und Länderchefs Markus Söder, Tobias Hans und Reiner Haseloff (CSU) sind ebenfalls für eine Mehrwertsteuersenkung auf Energie und/oder Sprit. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP): „Ich schließe für die weitere Entwicklung dieses Jahres nichts aus. Zum jetzigen Zeitpunkt steht aber keine neue Entscheidung an.“

Von Kai Lachmann