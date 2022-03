Insel Rügen/Stralsund

Der Blick auf die Dieselpreise bringt nicht nur Autofahrer an den Rand der Verzweiflung. Auch die Landwirte auf Rügen machen sich Gedanken. Rund 65 000 Hektar landwirtschaftliche Fläche gibt es auf der Insel, bewirtschaftet wird diese vor allem durch Maschinen mit Dieselantrieb.

„Die Landwirte und Spediteure haben keine Wahl“, beschreibt Johann Tophoff-Kaup, Vorstandsmitglied des Bauernverbandes Rügen. „Es gibt keine alternativen Landmaschinen mit Elektroantrieb, die wir nutzen können.“

Keine E-Mähdrescher für die Bauern

Zwar laufen Entwicklungen im Bereich von E-Traktoren, das Umstellen einer ganzen Flotte beispielsweise, sei aber schlicht nicht darstellbar. „Es bleibt uns also nur, kraftstoffsparend zu arbeiten“, erklärt Tophoff-Kaup, der selbst einen Mischbetrieb von Milchviehhaltung und Marktfruchtanbau bei Neklade besitzt. „Es gibt Verfahren, den Boden minimal zu bearbeiten, also weniger zu fahren oder weniger tief einzugreifen. Aber das überlegen sich die Landwirte gut.“ Denn die geringere Bearbeitung könne sich dann später wieder in Ertragsminderungen bemerkbar machen. „Damit ist ja auch keinem geholfen.“

Besonders hart würde es die tierhaltenden Betriebe treffen. „Es sind ja nicht nur die Dieselpreise gestiegen, sondern auch Strom- und Futterkosten“, beschreibt Tophoff-Kaup. „Dazu sind die Erzeugerpreise, zum Beispiel was Milch und Schweinefleisch angeht, überhaupt nicht angepasst.“ Noch gebe es keine Preiserhöhungen, aber das sei wohl nur eine Sache der Zeit. Schlachthöfe wie Tönnies hätten bereits in einem Brandbrief an die Einzelhändler Preisanhebungen gefordert.

Ökobetriebe werden schwer getroffen

Ebenfalls sehr unter den Energiepreisen würden die Öko-Betriebe leiden. Dort geschieht vieles manuell beziehungsweise durch technische Bearbeitung, um auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu verzichten. „Hier muss man vielleicht sechs Mal hacken, um den Effekt zu erzielen, den konventionelle Landwirte mit zwei Mal spritzen erzielen“, erklärt Tophoff-Kaup.

Das kann Frank Hartmann, Vorsitzender des Bauernverbandes Nordvorpommern nur aus eigener Erfahrung bestätigen. „Ich habe von 1991 bis 2008 als konventioneller Landwirt pfluglos den Acker bestellt“, erzählt Frank Hartmann aus seiner ganz persönlichen Arbeit. Dann habe er auf ökologisches Wirtschaften umgestellt und durch die veränderte Arbeitsweise den Kraftstoffaufwand verdoppelt. „Die, die wie ich dem politisch gewollten Trend zur Biolandwirtschaft gefolgt sind, sind jetzt doppelt belastet“, ärgert er sich.

Tankkosten mehr als doppelt so hoch wie sonst

Immerhin müsse für eine Tankfüllung im Traktor derzeit mehr als das Doppelte des sonst Üblichen gezahlt werden. Er selbst hat ausgerechnet, dass allein aufgrund des gestiegenen Dieselpreises für ihn nur für den Kraftstoff Mehrkosten in Höhe von rund 25 000 Euro in diesem Jahr anstehen – bei den Preisen vom vergangener Woche. Dabei würde ein Großteil der Bevölkerung glauben, Landwirte erhalten eine großzügige Dieselförderung. „Sie bekommen exakt 21,48 Cent pro Liter als Dieselpreisvergütung“, informiert Beke Reuter, Geschäftsführerin des Bauernverbandes Nordvorpommern. Bei den derzeitigen Preisen liegt damit auch für die Bauern der Dieselpreis oberhalb der Zwei-Euro-Grenze.

„Das wird alles noch schwieriger in der nächsten Zeit“, meint Tophoff-Kaup. Er habe von Veranstaltungen gehört, die auf die schwierige Situation der Verbraucher und Unternehmer hinweisen. Vom Bauernverband aus wolle man sich zunächst nicht beteiligen, er hofft aber, das sich bezüglich der finanziellen Belastung der Landwirte etwas tut und die Spirale nicht noch weiter nach oben dreht. „Was genau auf uns zukommt, weiß keiner.“

Von Anne Ziebarth und Almut Jaekel