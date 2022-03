Hohe Dieselpreise: Tickets für Ausflugsschiffe und Fähren in MV werden teurer

Sassnitz

Nicht nur Autofahrer müssen tiefer in die Taschen greifen. Auch Schiffspassagiere werden demnächst vielerorts an der Ostsee stärker zur Kasse gebeten. Mehrere Reedereien haben angekündigt, aufgrund des hohen Dieselpreises Zuschläge zu erheben beziehungsweise ihre Tarife zu erhöhen. Betroffen davon sind durchaus nicht nur Ausflügler und Urlaubsreisende. Auch Einheimische, die beispielsweise die Rügen-Fähre zwischen Stahlbrode und Glewitz, die Fähre nach Hiddensee oder die Wittower Fähre benutzen, zahlen bald mehr für die Überfahrten.

Die Rederei Adler-Schiffe ist unter anderem zwischen Wismar und Poel, an der Usedomer Küste sowie an Rügens Bäderküste unterwegs. Ihre Schiffe steuern auch die berühmten Rügener Kreidefelsen an. Wer mit der Adler-Flotte unterwegs ist, wird ab April mindestens einen Euro mehr für die Tour bezahlen.

Die Sylter Reederei begründet das mit dem Dieselpreis. „Aufgrund der drastisch gestiegenen Treibstoffkosten müssen wir leider vorübergehend einen Energiezuschlag erheben“, erklärt der Geschäftsführer Sven Paulsen in einer Pressemitteilung.

Energiekosten schnellen in die Höhe

Auch wenn Schiffe noch immer etwas günstiger tanken als Autos: Der Preissprung ist enorm. In der Saison 2020/21 kostete der Liter Schiffsdiesel im Schnitt 50 Cent. „Bereits im März des vergangenen Jahres war er auf etwa 1,20 Euro je Liter geklettert“, sagt Silke Hasse, die bei der Reederei für das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Gegenwärtig liege der Preis bei 1,76 Euro.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Energiekosten haben sich in kürzester Zeit fast verdoppelt“, klagt auch Moritz Bruns. Er ist Geschäftsführer der Reederei FRS Baltic, die mit ihrem Katamaran die Linie zwischen Sassnitz und dem schwedischen Ystad betreibt. Man habe bei der Kalkulation der Tickets schon einen gewissen Risiko-Puffer eingeplant. „Aber mit dem Krieg und den Auswirkungen hat niemand rechnen können.“

Zwischendurch zeichne sich – je nach weltpolitischer Lage – bei dem Preis eine leichte Entspannung ab. „Wie alle, hoffen auch wir auf einen baldigen Frieden“, so Bruns. Eine Lösung des Konflikts werde ganz sicher eine Trendwende auf dem Energiemarkt bringen.

Mindestens einen Euro Aufschlag

Um wie viel sich die Preise erhöhen, lässt sich pauschal nicht sagen. Bei der Adler-Reederei wird der Diesel-Aufschlag prinzipiell nach Kilometern berechnet. In einigen Tarifen ist er festgelegt. Wie hoch er ausfällt, erfährt der Kunde unmittelbar bei der Buchung, sagt Silke Hasse. „Wir werden den Aufschlag konkret beziffern.“ Die Summe wird dann auf der Rechnung beziehungsweise dem Fahrschein ausgewiesen.

Moritz Bruns, Geschäftsführer der Reederei FRS, vor dem Katamaran Skane Jet in Mukran Quelle: Maik Trettin

Man werde die Erhöhung nicht in voller Höhe an die Passagiere weiterreichen, versichert die FRS-Reederei. „Aber wir werden um eine Erhöhung nicht herumkommen.“ Wie teuer die Überfahrten mit dem Katamaran werden, lasse sich derzeit noch nicht sagen. „Wir berechnen die Preise gerade.“ Ende nächster Woche sollen sie feststehen.

Bis dahin gelten noch die alten Preise. Wer sich noch eine Überfahrt zum günstigeren Tarif sichern möchte, sollte jetzt noch buchen. Nachträglich werde kein Zuschlag erhoben. „An die Preise für bestehende Buchungen gehen wir nicht mehr ran“, versichert Bruns.

Hiddensee-Touren werden teurer

Teurer werden auch Ausflüge nach Hiddensee. Hin- und Rückfahrt von Schaprode nach Vitte kosten derzeit 19,20 Euro. Ab April verlangt die Reederei Hiddensee 20,60 Euro für die gleiche Tour. Auch die Abfahrten von und nach Stralsund werden entsprechend teurer. Die dafür nötige Tarifänderung wurde in Absprache mit dem Landkreis vorgenommen. Dabei muss die Reederei ihre Berechnungen offenlegen.

„Der aktuelle Dieselpreis liegt um 100 Prozent über dem, mit dem wir in der bisherigen Kalkulation gearbeitet haben“, sagt Knut Schäfer. Er ist Geschäftsführer der Weißen Flotte, zu der auch die Reederei Hiddensee gehört. Ihre Ausflugsschiffe sind unter anderem auf dem Strelasund und in den Boddengewässern im Südosten Rügens unterwegs. Außerdem betreibt das Unternehmen die Autofähren zwischen Stahlbrode auf dem Festland und Glewitz auf Rügen sowie die Wittower Fähre.

Schäfer: Ressourcen schonen

Die Preise werden auf allen Touren steigen. Bei der Wittower Fähre werde es vermutlich ebenso wie auf den Hiddensee-Linien auf einen teureren Tarif hinauslaufen. Auf den anderen Strecken wird die Stralsunder Reederei einen Treibstoffzuschlag erheben. In welcher Höhe, kann Schäfer derzeit nicht genau sagen. „Solche Zuschläge sind nicht starr, sondern dynamisch. Damit können wir flexibel auf die Entwicklung des Dieselpreises reagieren.“ Wenn der fällt, wird die Schiffsüberfahrt günstiger, steigt er, wird es auch für die Passagiere teurer. Zwischen Stahlbrode und Glewitz könnte sich der Zuschlag auf 50 Cent bis einen Euro pro Fahrt belaufen. Die höheren Preise sollen ab April gelten.

Knut Schäfer, Geschäftsführer der Weißen Flotte. Quelle: Werner Geske

„Wir machen uns das nicht leicht“, versichert Schäfer. Er hält es für unverantwortlich, wenn man die Folgen der Energiekrise allein auf den Endverbraucher, also den „kleinen Mann“, abwälzt. „Wovon sollen die Leute das denn bezahlen?“

Die Weiße Flotte werde die Gelegenheit nicht nutzen, um ihren Umsatz zu maximieren. „Die Preise sind nur eine Stellschraube, an der wir drehen.“ In dieser Woche haben die Mitarbeiter des Unternehmens auf einer Versammlung ihre Ideen geäußert, wie der Energieverbrauch gesenkt werden kann. „Mit Ressourcen nicht nur in Krisenzeiten schonend umzugehen, ist für alle von uns, die im Osten Deutschlands aufgewachsen sind, ja nichts Neues.“

Drehzahl und Tempo reduzieren

In allen Bereichen sollen ab sofort Maßnahmen zur Optimierung des Energieverbrauchs greifen. Das reicht vom langsameren Fahren mit verringerter Drehzahl – die Fahrten dauern dann etwas länger – über längere Takte bei den Abfahrten der Autofähren bis hin zur Absenkung der Raumtemperatur auf den Schiffen. Auch die Kollegen von der Adler-Reederei prüfen Möglichkeiten zur Optimierung, wie die Sprecherin Silke Hasse sagt. Unter anderem werde der Einsatz eines speziellen Silikon-Anstrichs für die Rümpfe geprüft, wodurch die Schiffe mit weniger Widerstand durchs Wasser gleiten sollen.

Wer von Rostock nach Gedser oder von Rügen nach Bornholm fährt, braucht sich aktuell keine Gedanken um steigende Ticketpreise zu machen – noch nicht. „Wir beobachten die Entwicklung des Dieselpreises nicht ohne Sorge“, sagt Scandlines-Sprecherin Anette Ustrup Svendsen auf OZ-Anfrage. Durch strategische, langfristig geschlossene Einkaufsverträge stelle sich die Situation bei der Reederei gegenwärtig noch nicht so dramatisch dar. Aber auch Ustrup Svendsen weiß: „Das kann sich schnell ändern.“

Auch bei Bornholmslinjen macht man momentan keine Anstalten, die Fahrpreise zu erhöhen. „Aber wir verfolgen die Entwicklungen der Ölpreise natürlich sehr genau“, erklärt die Sprecherin Louise Wulff.

Von Maik Trettin