Benzin und Diesel sind so teuer wie noch nie. Das spüren Kunden nicht nur an der Zapfsäule. Auch Unternehmen – von der Fahrschule bis zum Landschaftsbauer – aus Stralsund und von Rügen müssen reagieren und passen ihre Preise an. Führerschein, Umzug und Bustickets werden künftig mehr kosten.