Preis-Roulette an den Tankstellen: Der Preis für Kraftstoff kann von Altenkirchen bis nach Samtens einen Unterschied von bis zu zehn Cent pro Liter betragen. Hinter der Rügenbrücke variieren die Preise im Vergleich zur Insel Rügen sogar um bis zu 15 Cent.

1,66 Euro für einen Liter Benzin in Sundhagen bei Stralsund — der günstigste Preis auf Rügen und dem anschließenden Festland gestern Mittag. Im knapp 35 Kilometer entfernten Samtens auf Rügen war es 20 Cent teurer. Bei einem vollen Tank (Beispiel 45 Liter) sind das Unterschiede bis zu neun Euro.

Außerdem springen die Anzeigen bei vielen Tankstellen mitunter bis zu achtmal am Tag um. Zwischen „günstig“ und „teuer“ liegen dann oft nur wenige Minuten. Für den Autofahrer wird das Tanken dann zur Glücksache.

Bus und Bahn noch keine Alternative

„Ich bin jedes Mal verärgert, wenn ich auf die Preissäule meiner Tanke gucke. Aber es nützt nichts, ich muss tanken, damit ich zur Arbeit nach Stralsund komme“, sagt der Elektriker Fabian Kosch. Das Auto stehenlassen und mit Bahn oder Bus fahren möchte er nicht, „denn hier sind die Preise ebenfalls exorbitant hoch, sodass es sich für mich noch nicht lohnt“, sagt er.

Auf der Facebook-Seite der OZ Rügen sind ebenfalls viele Leser aufgebracht. „Spätestens, wenn dann der kleine Mann irgendwann nicht mehr genug Geld hat, um wie hier auf dem Land zur Arbeit zu kommen, wird es spannend. Dann steht hier irgendwann alles still, aber anderswo auf der Welt wird fleißig weiter Dreck in die Luft geblasen“, verschafft sich Felix Thesenvitz aus Göhren Luft.

So entstehen die Spritpreise Steuern machen den größten Anteil am Spritpreis aus. Bei Benzin beispielsweise liegt der Energiesteuersatz bei 65,45 Cent je Liter. Außerdem wird auf alle Energieträger die Mehrwertsteuer fällig. Sie wird auf den Warenpreis sowie die Energiesteuer erhoben. Insgesamt landen damit beim Benzin knapp 64 Prozent der Tankrechnung als Steuern beim Staat. Mit dem Rest werden die eigentlichen Kosten für das Produkt von der Rohölquelle über den Transport nach Deutschland und die Weiterverarbeitung bis zur Zapfsäule sowie die CO2-Abgabe bezahlt. Neben den Steuern beeinflussen Marktkräfte die Kraftstoffpreise. Gleichzeitig bewegt der Wettbewerb zwischen den Tankstellenbetreibern – in Deutschland etwa Aral, Shell, Jet oder den freien Tankstellen – den Spritpreis.

Karl-Heinz Schulze aus Sassnitz geht noch einen Schritt weiter und sieht schon mögliche Konsequenzen für die Bürger. Er spricht dabei von den Landwirten, die jetzt ihre Traktoren tanken müssen, damit sie damit ihre Felder bestellen können. „Wie teuer werden dann im Jahr 2022 die Lebensmittel“, fragt er. Und weiter: „Noch gibt es keine Traktoren mit Erdgas im Tank oder Solarkraftwerk unter der Motorhaube. Auf Rügen gibt es die geringsten Löhne, jedoch die brutalsten Ausbeuter. Es gibt die ärmsten Rentner, die zur Tafel wandern müssen, wo auch die sogenannten Lebensmittelspenden rarer werden.“

Angespartes Geld ist schnell wieder weg

Die Luft brennt sprichwörtlich, sobald in Gesprächen das Thema auf Spritpreise gelenkt wird. Denn viele Berufsgruppen, die pendeln müssen, die ein Fuhr- oder Taxiunternehmen haben oder Touristen mit Bussen über die Insel fahren und auch Vereine sind betroffen.

Wie schmerzhaft es sein kann, beispielsweise beim Fußball den Spielbetrieb durch viele Auswärtsfahrten aufrechtzuerhalten, weiß Tommy Wanke, Trainer vom Fußballverein Blau-Weiß Baabe. „Wir merken deutlich, dass die Spritpreise hoch sind. Da wir in der Landesliga spielen, sind die Wege sehr weit. Wir haben auch noch zwei Nachwuchsmannschaften, die in der Landesliga spielen und bis nach Neubrandenburg oder Pasewalk fahren müssen“, sagt er.

Zwar bestehe eine Kooperation mit Shell, sodass bis zu zwei Cent pro Liter gespart werde, dies sei aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. „Das Geld übernimmt der Verein, aber dieses Geld muss ja auch erst einmal da sein. Das, was wir im Corona-Lockdown gespart haben, haben wir jetzt wieder ausgegeben“, sagt der Trainer.

Engpässe durch Förderschwierigkeiten

Woran liegt es, dass sich die Spritpreise auf einem Dauer-Hoch befinden? „Das hat damit zu tun, dass wir eine Lieferproblematik in ganz weiten Teilen der erdölexportierenden Nationen haben. Denn überall gibt es Engpässe, weil sie Förderschwierigkeiten haben“, sagt Herbert W. Rabl, Sprecher vom Tankstellen-Interessenverband (TIV). Er geht davon aus, dass es in zwei Wochen einen weiteren Preisanstieg geben wird. „Je nachdem, ob die erdölexportierenden Länder ihre Produktionsmengen wieder hochfahren können oder nicht“, sagt er. Es sei nicht abwegig, dass die Preise für einen Liter Benzin mittelfristig bis auf zwei Euro ansteigen.

In Deutschland sieht die Situation laut Interessenverband so aus, dass Autofahrer im Norden mehr an den Tankstellen bezahlen als im Süden. „Das hängt mit den Raffinerien zusammen, der Süden ist näher dran. Außerdem haben wir in ganz Deutschland logistische Probleme“, sagt er.

Preise mehr als nötig angehoben

Dass der Benzinpreis pro Liter auf zwei Euro ansteigen wird, glaubt Dr. Jürgen Fischer vom Vorstand der Verbraucherzentrale MV nicht. Aber auch er verwendet die gleichen Faktoren wie der Interessenverband für seine Vermutung. Diese führen dazu, „dass die Mineralölgesellschaften die Preisschraube mehr als nötig nach oben drehen“.

Bei allen Diskussionen zum Klimawandel und den Kosten für Brenn- und Kraftstoffe sei mehr denn je ein sozialer Ausgleich entscheidend, zum Beispiel für Pendler oder Gewerbetreibende.

Glück haben laut Verbraucherzentrale diejenigen Autobesitzer, die mehrere Tankstellen im Umkreis haben, was in MV nur auf größere Städte wie Stralsund oder Rostock zutreffen würde. Trotzdem seien die Unterschiede zwischen den einzelnen Tankstellen eher klein. Der Verbraucher bekomme aber mit, dass an bestimmten Tagen und zum Abend hin die Preise etwas zurückgenommen werden.

Mehrtägige Vorschau

In Österreich wird es aktuell so gehandhabt, dass Tankstellen nur einmal am Tag ihre Preise anpassen dürfen. Ob die Vorgehensweise auch hierzulande mehr Wettbewerb schafft, dürfte aus Sicht von Dr. Jürgen Fischer fraglich sein. Besser wäre eine mehrtägige Vorschau auf einer offiziellen Plattform.

„Da aber die Wettbewerbsbedingungen sehr eng sind, wird man auch bei einer solchen Vorschau feststellen, dass ein Jo-Jo-Effekt eintritt: Wer sich ein paar Tage mit gemäßigten Preisen einen Vorteil verschafft, muss die nächsten Tage wieder im Preis zulegen“, sagt er.

