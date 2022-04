Sassnitz

Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen – diese Losung, die die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF) 1951 ausgegeben hatte, dürfte sich spätestens mit dem Zerfall der Sowjetunion erledigt haben. Angesichts der Nachrichten aus der Fischerei mag mancher mittlerweile glauben, dass auch das Ende des Herings gekommen sei. „Dorsch und Hering sind aus und kommen auch nicht wieder“, sagt der Kellner eines Stralsunder Fischrestaurants zu Holger Teschke, nachdem der ihn nach dem Fehlen des „Silbers des Meeres“ auf der Speisekarte fragt.

Der Sassnitzer Autor sieht das anders: „Vom Hering lernen, heißt Überleben lernen“, formuliert er in Anlehnung an den DSF-Spruch die Strategie des Schwarmfisches in einem aktuellen Podcast. Das etwa 45-minütige Gratis-Hörstück aus der Reihe „NaturErkunden“ ist in Stralsund entstanden. Neben Teschke, dem Autoren des Buches „Heringe“, das gerade in zweiter Auflage erschienen ist, kommen unter anderem eine Fischverkäuferin und ein Meeresbiologe zu Wort. Teschke mahnt, die Bedeutung des Herings nicht zu unterschätzen: „Wenn der kleine Fisch verschwindet, der die Hansestädte einst reich gemacht hat, macht er sie auch wieder ärmer.“

Von Maik Trettin