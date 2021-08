Hornissen sollten ausgeräuchert werden: Haus auf Rügen in Brand gesetzt

Lietzow

Dichte Rauchschwaden zogen am Freitag durch Lietzow, über die B 96 und den Großen Jasmunder Bodden. In dem Ort hatte es schon wieder gebrannt. Verletzt wurde dabei niemand. Die vier Bewohner des Hauses an der Dorfstraße, darunter die mit 100 Jahren älteste Einwohnerin des Dorfes, konnten sich und ihre drei Hunde beizeiten in Sicherheit bringen.

Gebrannt hatte die Fassade des Südwestgiebels des Gebäudes, in dem sich außer der Haupt- auch noch eine Einliegerwohnung befindet. Entstanden war der Brand offenbar beim Umgang mit offenem Feuer. Er habe bereits vor einigen Tagen den Efeu, der an dem Hausgiebel wächst, mit der Heckenschere gestutzt, erzählte einer der Bewohner.

Dabei sei ihm ein großer Schwarm Fluginsekten entgegengeflogen. Er musste die Arbeiten abbrechen und wollte sich am Freitag dem dort vermuteten Nest im Schutz des Rauches nähern. Der lose, qualmende Zweig, den er dabei in der Hand hielt, hat mutmaßlich das trockene Laub des Efeus, der vom Boden bis zum Dachgiebel rankt, in Brand gesetzt.

Der Efeu am Haus war beim Versuch, ein Hornissennest auszuräuchern, in Brand geraten. Quelle: Uwe Driest

Verursacher versucht, auf eigene Faust zu löschen

Gegen 12.30 Uhr hatte eine Nachbarin, die die Szene beobachtet hatte, die Feuerwehr auch aus Sorge um das eigene Haus, alarmiert. Mit einem Großaufgebot waren die Rettungskräfte angerückt. Neben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr Lietzow waren auch die Kameraden aus Ralswiek, Sagard, Bergen und Sassnitz, ein Notarzt, zwei Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort. Das Feuer bekamen die Brandschützer relativ schnell unter Kontrolle, so Wehrführer Lars Riske.

„Fünf Minuten später und der Dachstuhl hätte gebrannt“, meinte einer der Feuerwehrleute. Dem verursachenden Hauseigentümer legte die Feuerwehr ans Herz, in solchen Fällen sofort den Notruf zu verständigen und nicht zu versuchen, selbst zu löschen. Zudem sei es ratsam, Feuerlöscher auf jeder Etage des Hauses zu deponieren. Der Mann hatte zunächst versucht, den Brand mit Wasser aus einem Eimer zu kontrollieren.

Ermittlung wegen fahrlässiger Brandstiftung

Die Familie hatte das Haus erst im vergangenen Monat gekauft. Den entstandenen Sachschaden am Dachüberstand und der Fassade des Hauses schätzt die Polizei derzeit auf rund 5000 Euro. Das Haus sei weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Darüber hinaus wird ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz geprüft.

Die Hornissen suchten nach den Löscharbeiten nach ihrem Nest. Quelle: Uwe Driest

Bei den Insekten handelt es sich mutmaßlich um Hornissen, die als geschützte Art gelten. Das Bußgeld für das verbotswidrige Fangen, Verletzen, Töten von Hornissen oder die Beschädigung oder Zerstörung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten kann in Mecklenburg bis zu 20 000 Euro betragen. Der Mann hatte das nicht gewusst und nach eigenen Angaben vor allem aus Sorge um seine betagte Mutter gehandelt. Während der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 96 für etwa eine Stunde halbseitig gesperrt werden.

Von Maik Trettin und Uwe Driest