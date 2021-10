Samtens

Drei Autos waren in einen Unfall auf der B 96 verwickelt, die danach schwer beschädigt auf der Fahrbahn oder im Straßengraben landeten. Überall Trümmerteile. In den Fahrzeugen Personen, die eingeklemmt waren und um Hilfe schrien. Für die Rettungskräfte bot sich ein Bild, das sie so schnell nicht wieder vergessen werden.

Was war passiert? Ein Fahrer war am Donnerstagnachmittag zwischen Samtens und Rambin auf die Gegenfahrbahn gekommen und hatte einen schweren Unfall verursacht. Eingeklemmte Personen mussten von der Feuerwehr befreit werden. Traurige Bilanz: Ein Toter, fünf Schwerverletzte. Der Tote (80) und seine Ehefrau (78) kommen aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen, ebenso ein 37-jähriger Audi-A6-Fahrer. Zu den weiteren Beteiligten gehört ein Ehepaar (60 und 55) aus Gießen (Hessen). In den Toyota saß eine gebürtige Österreicherin (49), die in diesem Landkreis wohnt.

Beruhigend auf Frau eingeredet

„Es war das blanke Chaos“, beschreibt der Samtenser Wehrführer Martin Settegast das Szenario auf der Bundesstraße. „Autos auf dem Dach und im Graben. Eine Ärztin war zufällig auch am Unfallort und rief schon: ‚Hier! Hier!‘“ Die Kameraden aus Samtens kümmerten sich um die Fahrerin des verunfallten Toyota. „Wir mussten sie aus dem Wrack schneiden“, so Settegast. „Das war extrem. Wir haben fast zwei Stunden gebraucht, es war alles sehr eng beieinander. Angesichts der schweren Verletzungen muss man dann auch extra vorsichtig sein.“

Auch für die Kameraden sind solche Einsätze ein Kraftakt, nicht nur wegen der schweren Gerätschaften, sondern auch der psychischen Belastung. Trotz medikamentöser Beruhigung sei das Unfallopfer schließlich bei Bewusstsein gewesen. Die Kameraden hätten während der ganzen Rettung beruhigend auf die Frau eingeredet, erzählt der Wehrführer. „Nach einem solchen Einsatz setzen wir uns immer noch einmal zusammen und werten das aus“, so Settegast.

„So einen schlimmen Unfall hatten wir lange nicht mehr.“ Die Zusammenarbeit mit den Kameraden der einsatzleitenden Wehr in Rambin und Altefähr sowie Bergen hätte ausgezeichnet geklappt. „Wir kennen uns alle“, so Settegast. „Das funktioniert super.“

„Wir funktionieren miteinander“

Auch Einsatzleiter Remo Redemann von der Freiwilligen Feuerwehr Rambin berichtet über die Schwierigkeiten des Einsatzes beim Rausschneiden der Verletzten. Der Toyota im Graben sei stark deformiert gewesen, der Q5 hingegen lag auf der Seite, die Position der Eingeklemmten war schwierig. „Wir mussten das Fahrzeug erst stabilisieren, bevor wir mit den Arbeiten beginnen konnten. Das Fahrzeug aufzurichten ist in einer solchen Situation allein wegen der Erschütterungen nicht möglich“, so der Wehrführer und Einsatzleiter.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Der Patient steht im Mittelpunkt, aber wir als Feuerwehr müssen versuchen, uns darauf zu konzentrieren, ihn da möglichst schnell rauszuholen. Es sind keine schönen Bilder, die man von einem solchen Einsatz mitnimmt. Das dauert.“ Für die Zusammenarbeit mit den anderen Wehren findet aber auch er nur lobende Worte: „Wir funktionieren miteinander.“

Einsatz um 22 Uhr beendet

Mehr als fünf Stunden war die B 96 gesperrt. Zuerst gab es eine Vollsperrung, in den Abendstunden, als Feuerwehren und Rettungskräfte ihren Einsatz beendet hatten und Abschleppunternehmen mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren, regelten Polizisten den Verkehr auf einer Fahrspur. Gegen 22 Uhr war der Einsatz auch für die Polizei beendet.

Derzeit beschäftigen sich Gutachter der Dekra mit der Unfallursache. Die Auswertung kann in wenigen Tagen abgeschlossen sein oder sich mitunter über mehrere Wochen hinziehen. „Das hängt von der Komplexität des Unfallgeschehens ab“, sagt Polizeisprecherin Jennifer Fischer.

Von Anne Ziebarth und Mathias Otto