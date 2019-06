Sassnitz

Horst Nägler (64) unterstützt er das Team der Sandskulpturenausstellung in Binz. „Meine Frau und ich sind aus Berlin nach Rügen gezogen und haben uns zum Leben und Wohnen für die Stadt Sassnitz entschieden“, sagt er. „Ich hab gern zwischendrin noch ein wenig was zu tun und mag nicht nur zu Hause sitzen.“ In Berlin lernte er den Beruf des Elektromaschinenbauers. „Später saß ich lange Zeit auf dem Bock und fuhr Lkw“, sagt Horst Nägler. Umgeschult wurde er dann für die Flugsicherheitstechnik. „Ich habe auf dem Flughafen gearbeitet und war für die Sicherheit am Boden zuständig.“ In seiner Tätigkeit hatte er auch einige Havarien zu meistern. „Das Schlimmste war ein Hubschrauberabsturz“, erinnert er sich. Dabei sei der Hubschrauber durch ungünstige Windverhältnisse ins Trudeln gekommen. „Es gab damals leider auch Tote, das war schlimm.“ Der Gesundheit und der Ruhe wegen ging es dann nach Rügen. Hier fühlt sich das Paar sehr wohl.

Christine Zillmer