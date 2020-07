Hospiz auf Rügen: „Viele Menschen haben bedauert, dass sie nicht Dinge gemacht haben, als noch Zeit war“

Bergen

Nach 13 Jahren als Koordinatorin verabschiedete der Förderverein für Hospizdienste Rügen letzte Woche Anke Rosenau in einer kleinen Feier ins Privatleben. „Ein rauschendes Abschiedsfest ist ja derzeit nicht möglich“, bedauert Frauke Heinbach, langjährige Mitstreiterin an Anke Rosenaus Seite. Gleich zwei Nachfolgerinnen werden ab Juli neu dabei sein. „Ich freue mich sehr, mit Kathrin Dimter und Heike Stübe so kompetente und empathische Kolleginnen in die Koordination zu bekommen“, so Frauke Heinbach. Gemeinsam werden die drei Frauen rund 35 Ehrenamtliche koordinieren und Erstgespräche mit Betroffenen führen.

Das war nicht immer so, gestartet ist das Team vor 20 Jahren ganz klein: Es gab nur eine geringfügig Beschäftigte und gar keine Ehrenamtliche. „Als ich vor 13 Jahren dazukam, fehlte vor allem die Struktur“, erinnert sich Anke Rosenau. „Es war harte Arbeit, das Hospiz aufzubauen und zu einem effektiv arbeitenden Verein zu machen.“ Das hat sie bravourös gemeistert, attestiert ihr Frauke Heinbach: „ Anke hat die Weiterentwicklung des Vereins stark beeinflusst. Wir sind ihr sehr dankbar für alles, was sie geleistet hat.“

Heute betreut der Verein pro Jahr 80 bis 100 Betroffene und Ratsuchende und kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken: „Wir können uns auf die Fahnen schreiben, dass wir viele Menschen in ihrer letzten Lebensphase unterstützen und begleiten konnten. Viele stellen sich vor, dass wir erst dann zum Einsatz kommen, wenn die Menschen schon auf dem Sterbebett liegen. Aber wir setzen viel früher an. Es geht uns darum, Lebensqualität bis zum Ende zu erhalten,“ erklärt Frauke Heinbach.

Hospiz ist nicht gleich Hospiz

Und die 49-Jährige klärt gleich noch einen Irrtum auf: „Wir werden oft mit dem stationären Hospiz des Krankenhauses oder Pflegediensten verwechselt. In unserer Arbeit ist besonders wichtig, die Menschen in ihrem vertrauten Umfeld zu betreuen, zu begleiten und zu beraten. Das kann sowohl das eigene Haus oder die Wohnung als auch das Pflegeheim sein“, erklärt Frauke Heinbach. Die 49-Jährige weiß, dass viele Berührungsängste haben. „Es kommt häufig vor, dass es noch Hoffnung auf Heilung gibt und wir den Kranken dann durch seine Krise begleiten.“

Ihre neue Kollegin Heike Stübe ergänzt: „Wir sind zwar keine Nachbarschaftshilfe, wir putzen nicht oder helfen bei der Gartenarbeit. Aber wenn man eine lebensverkürzende Diagnose bekommt oder als schwerstkrank eingestuft wird, sollte man sich früh genug an uns wenden. Es ist schön, wenn man noch gemeinsam aktiv werden und dringende Herzenswünsche erfüllen kann. Auch für die Familie sind wir als unbeteiligte Dritte wichtige Ansprechpartner und können gemeinsam besprechen, wie man mit der Situation umgehen kann oder auch einfach schöne Erlebnisse schaffen in dieser Zeit. Und wenn es dann wirklich soweit ist, hat man ein Vertrauensverhältnis, das auch in der Trauer hält.“

Vertrauen in der letzten Lebensphase

Auch Anke Rosenau nimmt aus ihrer aktiven Zeit dieses tiefe Vertrauen als beeindruckendes Erlebnis mit. „Die meisten zucken immer erst, wenn sie hören, dass ich vom Hospizdienst komme. Umso mehr hat mich bewegt, mit wie viel Vertrauen mir die Leute entgegengekommen sind. Die vielen Geschichten, die mir anvertraut wurden, werde ich immer mit mir tragen.“ Die 45-Jährige will sich zukünftig wieder verstärkt ihrem Familienleben widmen. „Es fällt mir nicht leicht, zu gehen – und es ist sicher kein Abschied für immer. Meine Aufgaben haben mich immer sehr erfüllt und Spaß gemacht. Aber jetzt ist es Zeit, meine Herzenswünsche in der Familie umzusetzen“, sagt die gebürtige Rüganerin.

Das bedeutet für Anke Rosenau, weitere Pflegekinder aufzunehmen. Neben vier eigenen Kindern hat sie bereits ein Pflegekind großgezogen. „Das liegt mir einfach. Die Entscheidung ist auch aus meiner Arbeit entstanden. Ich habe viele Menschen am Ende ihres Lebens begleitet, die bedauert haben, dass sie Dinge nicht gemacht haben, als noch Zeit war. Ich möchte nicht irgendwann dastehen und sagen ‚Ach, hätte ich mal.'“

Sterben gehört zum Leben Die Ambulanten Hospizdienste Rügen werden vom gemeinnützigen Förderverein für Hospizdienste Rügen getragen. Der Verein hat zum Ziel, die Themen Sterben, Tod und Trauer als Teil des Lebens in der Gesellschaft zu verankern. Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist Schwerpunkt der Vereinsarbeit. Jeder der momentan 35 ehrenamtlichen Begleiter ist mit 110 Stunden ausgebildet und begleitet Schwerstkranke und Patienten mit lebensverkürzenden Diagnosen im häuslichen Umfeld. 2021 beginnt eine neue Ausbildung – wer sich vorstellen kann, das Hospiz-Team ehrenamtlich zu unterstützen, meldet sich gern telefonisch unter 03838 /39 19 30. Auch durch Spenden oder eine Mitgliedschaft im Förderverein können Interessierte den Verein unterstützen.

Von Gaia Born