Breege

Nach 31 Jahren ist Schluss: Andreas Wagner (66) trifft die Entscheidung, künftig kürzerzutreten. Er gibt das Hotel Windland in Breege mit dem dazugehörigen Restaurant Windlandstuben ab. Ein Nachfolger ist längst gefunden. Thomas Ntoumazios (38) war zwei Jahre lang Küchenchef, jetzt möchte er durchstarten.

Andreas Wagner war selbst Küchenchef, als er vor mehr als drei Jahrzehnten den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. „In dieser Zeit haben wir einiges erlebt“, sagt er. 1991 fing alles an, als er das Objekt gepachtet hatte. Zu DDR-Zeiten war es ein Betriebsferienheim. „Ich habe damals von der Handwerkskammer einen Pachtvertrag über zehn Jahre bekommen, damit ich investieren konnte. Aber es dauerte noch lange, bis ich auch mit meinen Ideen loslegen konnte.“ Denn zwei Jahre später übermittelte ein Justiziar die Botschaft, dass noch Rückführungsansprüche aus Breege angemeldet wurden. „Es war zwar unbegründet, aber die Rechtsstreitigkeiten, die sich bis zum Bundesverfassungsgericht hinzogen, dauerten bis 1999 an. So lange konnte ich am Haus nichts verändern“, so Andreas Wagner.

Sprung ins kalte Wasser

Ein Jahr später kaufte er die Immobilie schließlich und fing kurz danach an, das Haus komplett neu aufzubauen. Auf dem Areal standen auch noch DDR-Bungalows, die er vermietete und Stück für Stück sanierte. „Im Sommer habe ich Kohle verdient, in den Wintermonaten mit dem Hausmeister an den Bungalows gearbeitet. Ich wollte vorankommen und den Gästen ein schönes Ambiente bieten.“ Die Hälfte der Bauten war saniert, als er sie 2011 verkaufte. Stattdessen kaufte er sich 2014 ein weiteres Hotel im Ort, die Vorgängerin musste Insolvenz anmelden.

Heute ist er stolz, dass er diesen Weg gegangen ist. Damals war es für ihn der sprichwörtliche Sprung ins kalte Wasser. Der gebürtige Thüringer kommt aus der Gastronomie. Er fuhr als Koch sechs Jahre lang zur See und kam 1985 nach Breege, wo er als Küchenchef und stellvertretender Heimleiter angestellt war.

Spezialisiert auf Busreisen

Im eigenen Restaurant stand der Chef persönlich hinter dem Herd und verköstigte die Gäste. Er hatte sich auf den Mittagstisch und Busreisen spezialisiert. „Zu Höchstzeiten hielten fünf Busse am Tag an. Die Schnitzel brutzelten nur so in der Pfanne“, sagt er. Dazu gab es neben vielen Fischgerichten auch den Pommerschen Nackenbraten. „Das ist unser Aufhänger.“

Seit zwei Jahren hat er Unterstützung in seinem Hause. Thomas Ntoumazios steht seitdem am Herd. „Er hat unsere Speisekarte noch mal aufgepeppt“, so Andreas Wagner. Der Mann mit griechischen Wurzeln lernte 2019 den Chef vom Windland kennen und half damals in der Silvesternacht aus. „Mir hat das Arbeiten in diesem Hause so gut gefallen, dass ich wiedergekommen bin“, so der 38-Jährige.

Ein paar Highlights kommen hinzu

Dabei war er damals in seiner Funktion als Hotel- und Restaurantberater sowie Küchencoach nur für wenige Wochen auf der Insel, wollte sie danach verlassen und nur noch als Urlauber wiederkommen. Doch er ist geblieben. Der Mann ist viel Trubel gewöhnt, er arbeitete sechs Jahre lang in einer Sternengastronomie, war weltweit als Koch im Einsatz, unter anderem auf Kreuzfahrtschiffen. Ein Grund, auf der Insel zu bleiben, ist seine Freundin, die er auf Rügen kennenlernte. „Die Menschen, die Natur, die Ruhe in den ländlichen Regionen – Rügen hat so viel zu bieten. Ich lebe sehr gerne hier“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Restaurant öffnet im April, mit dem Hotelbetrieb möchte der Mann im Juni beginnen, die Mitarbeiter werden größtenteils übernommen. Es gibt noch viel zu organisieren, sagt er. Er möchte viele vorhandene Dinge im Hotel und Restaurant beibehalten, einiges nach seinen Wünschen verändern. „Fakt ist aber: Die Speisekarte bleibt größtenteils so, wie sie die Gäste kennen.“ Allerdings würden ein paar Highlights hinzukommen, etwa Strindberg-Burger, die aus seiner Sicht auf Rügen sonst niemand anbietet, sowie Tomahawk-Steaks oder Thai-Pasta mit Garnelen.

Auch wenn Andreas Wagner künftig nur noch als Gast ins Restaurant kommt, will er sich nicht komplett zur Ruhe setzen. „Wir haben noch das andere Hotel, dort haben wir auch genug zu tun. Für mich wird es ein Teilruhestand sein. Ich bin nicht der Mensch, der komplett auf null runterfahren kann“, sagt er.

Von Mathias Otto