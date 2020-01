Hiddensee

Die Spuren der Geschichte sind in Vitte noch zu sehen. Am Turm prangt das Emblem des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes ( FDGB), über dem Eingang der Schriftzug „FDGB-Erholungsheim Zur Ostsee“. Die Zeit scheint stehen geblieben. Das soll sich ändern. Aus dem ehemaligen Hotel „Zur Ostsee“ soll das Hotel „Ostseeblick“ werden. Die Grundstücksgemeinschaft Breuer Oberhansberg um den Binzer Jürgen Breuer will das Ensemble umbauen, sanieren und erweitern zu einer Anlage mit vier Gewerbeeinheiten, einer Betreiberwohnung sowie drei Ferienwohnungen. So geht es im Groben aus dem Bauantrag hervor, mit dem sich die Mitglieder des Bauausschusses während ihrer öffentlichen Sitzung am 27. Januar befassen – von 18.30 Uhr an im Henni-Lehmann-Haus in Vitte.

Strandhalle wird denkmalgerecht saniert

Ziel des Bauherrn ist es, das historisch gewachsene Bild des Gebäudeensembles zu erhalten und in die Gegenwart zu holen. Das soll auch für die historische Strandhalle gelten, in dem sie denkmalgerecht saniert wird. Sie „war ein Ort des gemeindlichen Zusammenlebens und soll es auch wieder werden“, macht Architekt Axel Drebing in einem Anschreiben zum Bauantrag deutlich. Die Ruinen der einstigen Küchen- und Versorgungsgebäude auf dem Hof des ehemaligen Hotels werden dagegen verschwinden und durch ein eingeschossiges Gebäude ersetzt. Das soll alle Sanitär- und Funktionsräume für die Erdgeschossflächen aufnehmen.

Der spätere Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann stand von 1896 bis 1899 auf der Gästeliste des Hauses. Quelle: Chris-Marco Herold

Einst ein bescheidener Krug

Das geschichtsträchtige Haus mit der Adresse Süderende 4 steht seit Mitte der 90er Jahre leer. Es wurde um 1880 gebaut. In „ Hiddensee – Die Geschichte einer Insel“ von Manfred Faust heißt es dazu: „Auch in Vitte bestand ein bescheidener Krug, der 1886 von dem Rügener Gastwirt Franz Freese erworben und zum Gasthof zur Ostsee ausgebaut wurde.“ Dieser Freese habe ein Fremdenbuch geführt. In dem seien für die Jahre 1896 bis 1899 jeweils den Sommer über auch die Aufenthalte des Dramatikers und späteren Literaturnobelpreisträgers Gerhart Hauptmann (1862 – 1946) dokumentiert gewesen.

Hauptmann weilte 1885 erstmals auf Hiddensee. Später verbrachte er die Sommermonate mit seiner Familie in Kloster im Haus „Seedorn“, dem heutigen Hauptmann-Haus.

Von Chris Herold