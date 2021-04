Rügen

Das war in Corona-Zeiten mal eine aus Kreativität und Humor geborene Aktion. „Wir verschenken zwei Fässer Bier, deren Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht ist“, war auf der Facebookseite des Parkhotels Rügen zu lesen. „Bei Interesse bewerbt euch bitte und teilt uns mit, warum ausgerechnet ihr eines der Fässer bekommen solltet. Grundsätzlich ist das Bier kostenlos. Über eine kleine Spende für die Trinkgeldkasse unserer Mitarbeiter würden wir uns freuen.“

Die Idee zu der ungewöhnlichen Maßnahme hatte Direktorin Charis Schalley. „Mit dem Lockdown war ja nicht jedes Lager leer“, sagt sie. „Wir haben frische Lebensmittel an Mitarbeiter gegeben oder verkocht und eingefroren.“ Auch Personalessen seien eine Zeit lang angeboten worden. Getränke wurden zunächst gelagert, angefangene Fässer nahm der Lieferant mit und schrieb den Pfand gut.

„Mit dem Lockdown war ja nicht jedes Lager leer“, Charis Schalley, Direktorin Parkhotel Rügen. Quelle: ALOEW

Die Bewerbungen um die zwei 50-Liter-Fässer Bier waren nicht weniger originell als das Angebot. Er wolle das Bier mit seinen Kumpels teilen, wenn die ihm beim Umzug helfen, schrieb jemand. Eines der Fässer ging schließlich an die Motorrad-Freunde von den „Mönchgut Bikern“, die es für ihre Jubiläumsfeier bestens brauchen können.

Regelmäßiges Engagement für guten Zweck

Dass die 18 Mitglieder sich in ihrem Selliner Vereinshaus im ehemaligen Versorger des FDGB erst nach der Pandemie werden treffen können, ist „Präsi“ Steffen Lichtwark dabei bewusst. Die Biker wurden nicht zuletzt deswegen berücksichtigt, weil sie sich selber regelmäßig für einen guten Zweck engagieren. „Wir haben schon Equipment für die Angel-AG der Binzer Schule gespendet und auch Geld für das Greifswalder Kinderhospiz gesammelt“, so Lichtwark.

Küchenchef kontrolliert regelmäßig Haltbarkeitsdatum

Für Hotels und Restaurants der Insel hat die Good-Will-Aktion gleichwohl einen bierernsten Hintergrund. Denn die sind nicht nur durch ausfallende Einnahmen getroffen, sondern eben zusätzlich durch den Verlust an bereits bezahlten Waren. „Unser Küchenchef kontrolliert die Bestände regelmäßig auf den Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums“ (MHD), sagt Thomas Krüger, Direktor des IFA-Hotels in Binz.

„Wir geben viele Waren an Kindereinrichtungen“, Thomas Krüger, IFA-Hotel. Quelle: Dehoga

„Das begann schon im Dezember mit den Süßigkeiten und anderen Dingen, die wir für Weihnachten und Silvester eingekauft hatten. Die haben wir dann an den Binzer Kindergarten gegeben.“ Nach und nach lief auch das Datum für abgepackte Butter und Marmelade aus dem Frühstücksbereich ab. „Vieles geben wir an unsere Mitarbeiter, die sich die Waren dann an der Rezeption abholen können.“ Auch die Awo-Wohngruppe in Prora oder andere Kindereinrichtungen freuen sich über Vitaminsäfte. „Das Leergut holen wir wieder ab und die Ware verbuchen wir als Verlust.“

Waren an Kindergärten und Tafel

„Ich habe noch nie so ein leeres Lager und Kühlhaus gesehen“, bestätigt auch Lars Schwarz von der Dehoga MV. „Wir haben weggeschmissen, was wegzuschmeißen war.“ Gastronomen müssten sich entscheiden, ob sie tiefgefrorene Waren behalten und dafür die Kühlschränke laufen lassen und weitere Kosten produzieren.

Speisereste dürften wegen der Schweine- und Geflügelpest nicht einmal zur Verfütterung an Tiere in ländlichen Gegenden weitergegeben werden. Die Reste werden von speziellen Firmen abgeholt und die Entsorgung koste zusätzliches Geld. „Und die machen dann Tierfutter daraus“, ärgert sich Schwarz. Andere Firmen setzen die Reste immerhin zur energetischen Verwertung ein.

„Ich habe noch nie so ein leeres Lager gesehen“, Lars Schwarz, Präsident Dehoga MV Quelle: OZ

Öffnung erst im August?

Betroffen sind auch Zulieferer. „Wir haben bis jetzt einen Verlust von mehr als 160 000 Euro“, rechnet Tom Bodderas vor. „Den größten Teil davon konnten wir vor Ablauf des MHD an die Tafel geben“, sagt der Juniorchef des Großhändlers C&C in Gademow. „Zuerst waren frische Waren dran, aber jetzt laufen auch Waren mit einem MHD von einem halben oder dreiviertel Jahr ab, wie Konserven, Suppen, Soßen, Tiefkühlware oder eben auch Bier. „Zu Ostern hatten wir Bier bestellt. Da mussten wir der Brauerei unterschreiben, dass wir das nicht zurückgeben.“

Das Bier läuft am 23. Juni ab und anfangs habe er darin kein Problem gesehen. Nachdem aber nun auch der Mai „erledigt“ wäre, sei ihm das Lachen vergangen. „Wir bestellen immer noch nach, um Einrichtungen des DRK oder das Krankenhaus zu beliefern, aber auch davon werden wir vieles wieder abschreiben müssen.“ Die schlechte Planbarkeit der Maßnahmen mache der Branche zu schaffen. „Ich glaube nicht, dass wir vor August wieder verkaufen können“, befürchtet Tom Bodderas.

Das würde den Selliner Motorradfreunden so gerade eben noch genügen. Ihr Verein wird im September fünf Jahre alt. „Wir hoffen, dass wir es spätestens dann anstechen können“, sagt Präsi Steffen Lichtwark.

Von Uwe Driest