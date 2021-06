Hotels auf Rügen: Harte Konkurrenz um Mitarbeiter

Rügen

Gäste kommen, aber Personal ist nicht da. So ist derzeit der Zustand in der Tourismus-Branche am besten zu beschreiben. Mit den zunehmenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen mache der Hotel- und Gastronomiebranche derzeit ein erheblicher Personalmangel zu schaffen, klagt der Branchenverband Dehoga. Die Zahl der Beschäftigten habe sich bundesweit um zwölf Prozent reduziert, die Zahl der Auszubildenden sei zuletzt gar um 25 Prozent eingebrochen.

„Richtig ist, dass diese Situation für die gesamte Branche eine ganz große Herausforderung darstellt und wir große Anstrengungen unternehmen mussten, um uns in eine aktuell relativ glückliche Situation zu bringen“, sagt Morris Peleikis von der „Aquamaris Strandresidenz“ in Juliusruh. Sein Haus arbeite mit mehreren Agenturen zusammen und kooperiere mit diversen Einrichtungen. „Bei der aktuellen Belegung von 30 bis 40 Prozent kommen wir noch vergleichsweise gut zurecht. Für die Hauptsaison, in der die Auslastung weiter steigt, erwarten wir weitere Unterstützung aus Nachbarländern.“ Die 60-köpfige Stammbelegschaft erhalte „vernünftige Gehälter“ und die etwa 30 Saisonkräfte würden mit „Durchhalteprämien“ dazu motiviert, bis zum Ende der Saison im Haus zu bleiben.

Wettbewerb der Arbeitgeber untereinander nimmt zu

Im Landkreis gibt es etwa 600 offene Stellen in der Branche, weiß Jürgen Radloff von der Arbeitsagentur in Stralsund, davon fast die Hälfte auf Rügen (223 in Hotels und 69 in der Gastronomie). „Die Branche war einer der letzten Wirtschaftsbereiche, in dem die Corona-Einschränkungen gelockert wurden. Und auch zum aktuellen Zeitpunkt fährt die Tourismuswirtschaft quasi mit angezogener Handbremse.“ Hygienebestimmungen, Testpflichten und unsichere Buchungen führten dazu, dass aktuell noch deutlich weniger Gäste in der Region unterwegs sind, als sonst üblich. „Die Hotel- und Gastronomiebranche vermeldete aber bereits in den Jahren vor der Pandemie deutliche Personalengpässe und daran wird sich voraussichtlich auch im Jahr 2021 nichts ändern. Wir werden wahrscheinlich – wie schon in den Jahren zuvor – einen zunehmenden Wettbewerb der Arbeitgeber untereinander beobachten können“, so Radloff.

Nicht alle Räume können geöffnet werden

Diese leidvolle Erfahrung machte Ralph Katthöfer erst jüngst, als eine langjährige und beliebte Mitarbeiterin kündigte, um eine Stelle bei in einem Binzer Haus anzutreten. Der Direktor des Vju-Hotel lud am Sonntag zum Tag der offenen Tür nach Göhren. „Wir wollen uns den Nachbarn vorstellen und uns zugleich als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb präsentieren“, so Katthöfer. In den vergangenen Monaten wurden drei Millionen Euro in den Umbau des ehemaligen „Hotel Hanseatic“ zum „Vju Hotel“ investiert. In dem Haus mit 135 Zimmern arbeiten derzeit 70 Mitarbeiter, aber Katthöfer hätte Bedarf an mehr als einem Dutzend weiterer Mitarbeiter für Küche und Service, Empfang und Reservierung oder Housekeeping. Den Raum „Küstensilber“ hält er daher vorerst noch geschlossen.

Mit Prämien und höheren Gehälter locken

„Es kommt uns nicht in erster Linie auf die jahrelange fachliche Ausbildung an, als vor allem auf die Eigenschaft, Menschen eine Freude bereiten zu wollen und Spaß an der Dienstleistung zuhaben“, sagt er. Im Vju möchte man Mitarbeiter auch nach der Ausbildung durch Zahlung einer Willkommensprämie von 600 Euro im Haus halten.

Auch andere Branchenkenner sprechen mittlerweile von „harten Bandagen“ oder einem „Hauen und Stechen“, wenn es um die Werbung um Arbeitskräfte geht. In Aushängen an Fensterscheiben würden Köchen Gehälter von 2600 Euro angeboten. Gastronomische Saisonbetriebe könnten sich das leisten, weil sie die Mitarbeiter nicht ganzjährig anstellen, heißt es dann.

Es gehen also doppelt so viele Menschen in Rente, wie nachkommen

Und die Perspektive scheint düster. Nach Angaben des Statistischen Landesamts seien 42 000 Menschen im Landkreis älter als 50 Jahre. Dem stünden lediglich 18 000 jüngere Menschen gegenüber, weiß der Rügener Finanzstaatssekretär Heiko Miraß (SPD). „Es gehen also doppelt so viele Menschen in Rente, wie nachkommen. Somit stehen wir beim Fachkräftemangel erst am Anfang. Die seit Jahren laufenden Aktivitäten zur Anwerbung von Mitarbeitern aus dem Ausland können das Problem abmildern aber nicht lösen“, glaubt er. „Natürlich gibt es auch einen Zusammenhang zwischen den Arbeitsbedingungen und den Chancen beim Wettbewerb um (gute) Leute. Unternehmen, die gute und interessante Arbeitsbedingungen bieten, haben bessere Karten“, so Miraß.

Das sieht auch Ralph Katthöfer so. „Die Branche hat jahrelang zu niedrige Löhne gezahlt und eine Anpassung versäumt. Wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen.“ Neben dem Gehalt seien künftig auch Fragen der Unterbringung, Verpflegung und Fürsorge zu beachten. Zu oft seien vielleicht Mitarbeiter in Ferienwohnungen untergebracht worden, die als solche nicht mehr einsetzbar gewesen seien. Auch Randbedingungen wie die Nutzung von Fitnessräumen und Schwimmbädern seien mehr zu berücksichtigen. „Wir müssen Mitarbeitern mehr Abwechselung bieten und ihnen mit Wertschätzung begegnen“, so Ralph Katthöfer.

Von Uwe Driest