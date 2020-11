Binz/Ahlbeck

Es ist nicht einfach, in diesen Zeiten Verträge auszuhandeln. Gino Leonhard erlebt das im Moment tagtäglich. Für sein Unternehmen versucht der Managing Director der Private-Palace-Hotels und -Resorts mit drei Spitzenhäusern in Binz derzeit das bestmögliche Finale der Saison 2020 vorzubereiten – trotz strenger Hygienevorschriften und auch wenn er nicht weiß, ob er und seine Kollegen über Weihnachten und Silvester überhaupt Urlauber empfangen dürfen.

Die gute Nachricht für die Branche ist: Fast alle Gäste halten bislang offenbar an ihren Plänen fest, über die Feiertage an die Ostseeküste zu reisen – trotz Corona. Die großen Häuser sind über Silvester nach einer OZ-Umfrage fast komplett gebucht, über Weihnachten immerhin zu 60 Prozent. Stolze Werte wie in den guten Jahren vor der Pandemie.

Verträge, die bei weiterem Lockdown erlöschen

„Wir arbeiten so, als ob wir aufmachen dürfen“, sagt Leonhard und blickt in einer Pause von der Skybar des verlassenen Rugard-Hotels auf die großzügige Binzer Bucht. Links sind die Kreidefelsen und die Hafenstadt Sassnitz zu sehen, rechts die herbstlichen Blätter des Waldgebiets Granitz und geradeaus die tiefblaue Ostsee. Neben dem Rugard betreibt Private Palace auch die Häuser Arkona und Grand Hotel direkt an der Promenade des größten und bekanntesten Rügener Seebades.

Hotels für 2021 schon gut gebucht Trotz der unsicheren Lage, wie lange sich der Lockdown im Tourismus noch hinzieht – für das nächste Jahr sind die Hotels in Vorpommern schon gut gebucht. „Für den Sommer liegen einige Häuser schon bei gut 40 Prozent. Vorbuchungszahlen wie wir sie sonst erst in einem Januar oder Februar haben“, sagt etwa Krister Hennige. Chef des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga auf der Insel Usedom. Viele Häuser bestätigen den Trend, es sei auch deutlich höheres Interesse von neuen Gästen zu spüren, selbst wenn sich das noch nicht immer in konkreten Buchungen niederschlage. „Viele Gäste buchen in der jetzigen Lage eben auch keine Auslandsziele, sondern wollen sich lieber einen Platz an der Ostsee sichern“, beobachtet auch Oliver Schmidt, Inhaber des The Grand in Ahrenshoop. Die guten Erfahrungen, die Urlauber mit sicheren Ferien in Corona-Zeiten im vergangenen Sommer in Vorpommern gemacht hätten, trügen sicher zu der Entwicklung bei, so mehrere Hoteliers.

Natürlich weiß Leonhard, dass die für die Touristiker im Land finanziell so wichtigen Feiertage zum Jahresausklang „am seidenen Faden hängen“. Der Lockdown könnte auch über den November hinaus andauern: „Das hoffen wir natürlich nicht“, sagt der Hotelmanager, der einst Chef der MV-FDP war und für die Liberalen im Landtag saß. „Aber wegen der unsicheren Lage vereinbaren wir mit unseren Partnern Verträge, aus denen wir aussteigen können, wenn Corona wieder zuschlägt“, erzählt Leonhard.

Genug Platz für alle Gäste bei festlichen Gala-Essen

Beispiele: Weil Eigentümer Dr. Michael Hutter allen voraussichtlich 1200 Gästen im Arkona, Rugard und Grand Hotel Gala-Dinner in festlichem Ambiente bieten will, plant Leonhard zwei große Zelte zu mieten und auf dem Hotelgelände aufzustellen: „Wegen der Abstandsregeln hätten wir in den normalen Restaurants sonst nicht genug Platz für alle“, sagt der Manager. Weil die Gäste zudem auf Partys verzichten müssen, plant er einen festlichen Weihnachtsmarkt mit viel Platz und einer 16 mal 5 Meter großen Eisbahn. Aber auch hier gilt: Geliefert und bezahlt wird nur, wenn die Urlauber auch kommen dürfen – „was für unser Unternehmen von enormer wirtschaftlicher Bedeutung ist“, betont Leonhard.

„Wir brauchen einen klaren Kompass von der Politik“

Rolf Seelige-Steinhoff vor dem Hotel Albecker Hof Quelle: Stefan Sauer

Das unterstreicht Rolf Seelige-Steinhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Seetel-Gruppe mit sieben noblen Hotels auf der Insel Usedom. Sein Büro im Ostseehotel Ahlbeck ist 65 Kilometer Luftlinie von Leonhards entfernt. Zur Seebrücke des Seebades mit den schönen weißen Bädervillen sind es nur ein paar Schritte. „ Weihnachten und Silvester müssen wir unbedingt halten“, sagt der Hotelchef. Sonst sei vieles, was man durch die super gebuchten Monate August und September an Profit aufgeholt habe, wieder verloren.

„Wir konnten durch den guten Spätsommer, die Verluste von Ostern und Pfingsten, die bei uns gut 800 000 Euro betrugen, einigermaßen auffangen. Aber wir brauchen jetzt gute Feiertage, um versöhnlich aus dem Jahr zu gehen“, sagt Steinhoff. Die meisten seiner 500 Mitarbeiter sind derzeit in Kurzarbeit. „Wir müssen Anfang Dezember wieder loslegen, um das Geschäft zu Weihnachten und Silvester vorbereiten zu können. Man kann so ein Hotel ja nicht vom einen auf den anderen Tag hochfahren“, sagt der Seetel-Besitzer.

Von der Politik fordert er einen klareren Kompass: „Es wäre schön, wenn die Verantwortlichen benennen, bei welchen Inzidenzen oder bei welchen Erkranktenzahlen wir wieder loslegen dürfen und bei welchen Werten es welche Einschränkungen gibt, damit wir besser planen können“, regt Seelige Steinhoff an.

Kein Tourismus im November Urlauberreisen sind bis Ende November in MV verboten. Hotels dürfen nur noch Geschäftsreisende beherbergen. Die meisten Häuser – gerade in den Ferienregionen – haben deshalb in diesem Monat komplett geschlossen und ihre Belegschaften in Kurzarbeit geschickt. Ob Anfang Dezember wieder touristische Reisen erlaubt werden, steht noch nicht fest. Die Regierung will das von der Entwicklung des Infektionsgeschehens abhängig machen. Gerade die Tourismusländer wollen die für die Hotelbranche wichtigen Tage über Weihnachten und Silvester gern retten. Experten gehen daher davon aus, dass der Lockdown vielleicht etwas länger bis in den Dezember andauert, aber so rechtzeitig geöffnet wird, dass die Hotels das Feiertagsgeschäft mitnehmen können. Allerdings sind dafür deutliche Senkungen der Fallzahlen und Inzidenzwerte nötig.

Einige kleine Hotels kapitulieren von sich aus

Es gibt einige kleinere Hotels in Vorpommern, die aufgrund der schwer vorhersehbaren Lage von sich aus bereits die Feiertage Ende Dezember abgeschrieben haben und ihren Belegschaften nun eine sichere Verschnaufpause bis ins neue Jahr gönnen. Die meisten wollen aber das lukrative Geschäft in den letzten Tagen des Jahres auf jeden Fall mitnehmen. So wie Alexandros Dimitriou, Geschäftsführer des Gasthauses „Zur Fähre“ im Greifswalder Fischerdorf Wieck. Zwölf Zimmer hat er und 100 Plätze im Restaurant. Für Weihnachten und Silvester war er ein halbes Jahr im Voraus ausgebucht. „Jetzt haben drei Gäste storniert, weil sie sich bei uns mit mehreren Haushalten treffen wollten und glauben, dass dies nicht erlaubt sein wird“, sagt Dimitriou: „Aber wir hoffen, dass doch noch einiges gehen wird und entwerfen schon Tischkonzepte.“

Viel Platz in Ahrenshoop

Oliver Schmidt, Chef des Hotels „The Grand“ in Ahrenshoop Quelle: privat

Aus der Situation das Beste machen will auch Oliver Schmidt, geschäftsführender Gesellschafter, des Hotels The Grand in Ahrenshoop. Im Frühjahr klagte er gegen die 60-Prozent-Auslastungsquote, mit der die Hotels Ende Mai nach dem ersten Lockdown wieder in den Tourismus starten mussten. Diesmal gibt er sich zurückhaltender: „Wir hoffen, die Schließung nach einem Monat hinter uns zu haben, und planen fest für Weihnachten und Silvester, denn wir sind komplett ausgebucht“, sagt Schmidt.

Da er in seinem Haus sehr viel Platz hat, kann er trotz voller Gästebelegung die Gala-Dinner stattfinden lassen: „Wir nutzen dann alle Restaurants und die Lobby“, verdeutlicht der Hotelchef. Partys müssten komplett ausfallen. Aber dafür will er seine Gäste anders erfreuen. Zum Beispiel mit einem Zauberer oder einer Lasershow, die die Urlauber mit Abstand verfolgen können.

Festessen draußen im Strandkorb

Im Hotel „Das Ahlbeck“ von Petra Bensemann ist nicht so viel Raum wie im The Grand. Die Direktorin plant deshalb mit einem Festessen auch im Freien in Strandkörben. „Sie garantieren Abstand und besonderes Ambiente“, sagt Petra Bensemann. Für Wärme sollen Heizstrahler und Decken sorgen – und vielleicht das ein oder andere Getränk. Not macht erfinderisch.

Tourismuschef: Wir sind in der Pflicht Rügens Tourismuschef Knut Schäfer wirbt in der Debatte um ein baldiges Ende des Lockdowns in der Hotelbranche um Zurückhaltung: „Es geht jetzt nicht darum, große Forderungen an die Politik zu stellen, sondern vielmehr muss jeder einzelne von uns seine Hausaufgaben machen“, sagt der 44-Jährige. In den Tourismusregionen bedeute das auch, „dass die Menschen strikt die Corona-Vorschriften einhalten“, damit die Inzidenzwerte schnell nach unten gehen und Tourismus bald wieder möglich wird: „Das sollte in jeder Familie Thema sein, denn wir leben ja hier vom Tourismus“, sagt Schäfer, der auch Geschäftsführer der Weißen Flotte in Stralsund mit mehreren Fährlinien ist. Sein Fazit: „Wir müssen jetzt sehr diszipliniert sein, um Weihnachten und Silvester, aber vor allem um die Saison 2021 zu retten.“

Auch Eike Sadewater, Geschäftsführer des Hotels Scheelehof in Stralsund, versucht Corona positive Seiten abzugewinnen. Er könne nun im November-Lockdown alle Zimmer des Hauses renovieren – ohne Gäste mit Lärm zu belästigen. In neuem Glanz möchte Sadewater dann zu Weihnachten und Silvester wieder Urlauber empfangen.

Finanzielle Einbußen, weil Partys ausfallen

Trotz des Zweckoptimismus, den die meisten Hoteliers auch wegen der nach wie vor guten Buchungslage über die Feiertage zeigen, steht fest: Auch wenn die Häuser voll sind, werden sie in Corona-Zeiten nicht ganz so viel verdienen können wie sonst: „Weil die meisten Arrangements normalerweise mit Partys gebucht sind und diese ja diesmal ausfallen müssen, werden wir Ausfälle hinnehmen müssen“, sagt Rolf Seelige Steinhoff.

Das ist für die Unternehmen aber allemal besser, als auf das komplette Geschäft verzichten zu müssen. Allein die Übernachtungen von geschätzt 300 000 Urlaubern über Weihnachten und Silvester in ganz MV sind für die Häuser ein enormer Wert – auch um womöglich weitere Lockdowns Anfang 2021 verkraften zu können.

Von Alexander Loew