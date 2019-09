Prora

Der Hund einer Urlauberin hat sich am Donnerstagnachmittag in Prora so sehr erschreckt, dass er mit einem Stuhl an der Leine loslief. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Vierbeiner auf seiner Flucht ein parkendes Auto. Warum sich der Hund so erschrak, ist unklar.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten hatte die 58-jährige Hundebesitzerin ihren Hund gegen 15 Uhr in einem Café an einen Stuhl angeleint. Plötzlich erschrak sich der Vierbeiner und rannte los. Auf seiner Flucht zog der Hund den Stuhl hinter sich her und streifte einen parkenden Mini. Das Auto wurde an der Beifahrerseite beschädigt.

Frau konnte ihren Hund wieder einfangen

Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte die Urlauberin ihren Hund wohlbehalten wieder einfangen. Der Schaden am Auto beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Von OZ