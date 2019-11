Hunderte demonstrieren auf Rügen gegen AfD-Treffen

Binz

Der Tag beginnt grau und kalt. Typische November-Tristesse. Am Binzer Ortseingang prangt trotzig ein Banner: „Rügen ist bunt“. Auch außerhalb der Saison und auch politisch. Das haben am Sonnabend hunderte Insulaner und Gäste deutlich gemacht, die den Aufrufen zweier Bündnisse zum Protest folgten. Während sich im Arkona-Hotel Mitglieder des sogenannten rechtsnationalen Flügels der Alternative für Deutschland (AfD) trafen, demonstrierten rund um den von der Polizei abgesperrten Bereich Einwohner und Besucher für eine offene und tolerante Gesellschaft.

Mit dem Bus aus Berlin

Gegen 11 Uhr gibt es einen ersten Demonstrationszug vom Bahnhof bis zur Absperrung zwischen Dorint- und Arkona-Hotel. Einige Demonstranten sind vom Festland mit dem Zug oder per Bus angereist. „Gemeinsam mobil – für eine solidarische Welt“ steht in der Fahrtzielanzeige hinter der Frontscheibe eines Busses aus Berlin. Im Stadtbezirk Pankow sind Lia, Jana und andere junge Leute am frühen Morgen gegen sechs Uhr eingestiegen, um sich in Binz gegen die Politik der AfD zu positionieren. Die Partei diskriminiere Ausländer, Homosexuelle und überhaupt alle Menschen, die nicht in deren Weltbild passten. „Die spielen nur mit den Emotionen der Menschen, ohne echte Argumente zu liefern. Das ist gefährlich und darauf wollen wir aufmerksam machen“, sagt Lia. Dann entrollt sie ein Transparent: „Nur Vater, Mutter, Kind? Meine Familie, meine Sache.“

Eines der Plakate bei der Demonstration "Rügen für alle - gemeinsam gegen Rechts" in Binz. Quelle: Maik Trettin

Doch auch viele Väter und Mütter, mit Kindern oder ohne, sind an diesem Sonnabend beim „Ge-FLÜGEL-Fest“, wie die Organisatoren die Gegenveranstaltung zum AfD-Treffen nennen, dabei. Einer der Steppkes trägt ein Plakat mit einem Zitat des Jedi-Meisters „Yoda“ aus dem „Krieg der Sterne“: „Am Ende sind Feiglinge die, die der Dunklen Seite folgen“. Eine Anekdote zum Alten Testament zitierte die Binzer Pastorin Christel Handt in einem kurzen Redebeitrag an die Demonstrationsteilnehmer. „Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst“ – dieses christliche Gebot sei die wichtigste Lebensregel und nicht verhandelbar.

Hotelier: „Die bräuchten bei uns gar nicht erst anzufragen“

Gerd Raulff und seine Frau Marlis reihen sich am Bahnhofsvorplatz in den Demonstrationszug ein. Das Unternehmer-Ehepaar besitzt und betreibt mehrere Hotels auf Rügen, etwa das legendäre Rügen-Hotel in Sassnitz, das Schloss-Hotel in Ralswiek oder das einstige Badehaus Goor. „Wir haben schnell noch Kuchen an unsere Häuser ausgeliefert und sind dann hierher“, sagt der Hotelier. Er ist seit über 50 Jahren Sozialdemokrat und gewiss kein „Berufs-Demonstrant“. „Aber wenn ich den Höcke und seine Leute höre und sehe . . .“ – Gerd Raulff verzieht angewidert das Gesicht. Dass denen auf Rügen Gelegenheit gegeben werde, sich zu treffen, lässt ihn nicht nur den Kopf schütteln, sondern treibt den Senior auf die Palme. „Die bräuchten bei uns gar nicht anzufragen!“

Heiko Miraß, Staatssekretär im Schweriner Finanzministerium, ist auf Rügen zu Hause. Bei der Kundgebung "Rügen für alle –gemeinsam gegen Rechts" sprach er zu den Demonstranten in Binz. Quelle: Maik Trettin

Am Vormittag huschen nur wenige junge Leute durch die Absperrung, die die Polizei auf der Dünenstraße links und rechts des Arkona-Hotels errichtet hat. Es sind Mitarbeiter, die sich ausweisen müssen, bevor sie passieren dürfen. Der Hotelbetrieb ruht derzeit saisonbedingt. Die Entscheidung der Direktion des zur Hutter-Gruppe gehörenden Hauses, dem rechtsnationalen AfD-Flügel einen Versammlungsort zu bieten, war im Vorfeld von vielen kritisiert worden. „Wenn Hutter die Faschisten lässt, dann feiern wir Ge-FLÜGEL-Fest“, steht auf einem der Plakate, das Demonstranten hoch halten. „Rügen ist weltoffen und tolerant und freundlich“, sagte Heiko Miraß, ein SPD-Mann, der auf Rügen zu Hause ist und als Staatssekretär im Schweriner Finanzministerium arbeitet. „Bitte verlassen Sie unsere Insel!“, forderte er die Teilnehmer des AfD-Treffens auf. Mit deren Politik hatte sich auch der Stralsunder Autor Gunter Lampe in einem Gedicht auseinandergesetzt. Er erinnerte anschließend an den OZ-Beitrag „Wem gehört Binz?“ Demnach gehöre die dortige Strandpromenade zu den teuersten Meilen an der Ostseeküste des Landes. Er wundere sich, dass sie in diesem Fall „so billig“ zu haben sei, sagte er mit deutlicher Ironie in Richtung Arkona-Hotel.

Marvin Müller aus Binz war einer der Organisatoren der Protestaktion gegen das AfD-Treffen. Quelle: Maik Trettin

Hass und Hetze – dafür dürfe in Binz kein Platz sein, meint Dr. Elke Rohde-Baran. Sie sei ein politischer Mensch. „Aber es mag wohl ein paar Jahrzehnte her sein, dass ich an einer Demo teilgenommen habe.“ Man müsse seinen Unmut äußern und deutlich machen, dass man für Freiheit, Demokratie und Toleranz einstehe. Und das taten am Sonnabend in Binz nicht wenige. Der junge Binzer Marvin Müller, einer der Organisatoren, war positiv überrascht von der Resonanz. Alle Gruppen zusammengerechnet, seien schätzungsweise 1000 Teilnehmer auf die Straße gegangen. „Mit unserer Aktion erreichen wir natürlich nicht die, die da drinnen tagen“, weiß auch Moderatorin Ulrike Richter. Man mache das für die Menschen, die sich mit solchen rechten Parolen und Positionen nicht abfinden wollten. Die würden merken, dass sie mit ihrer Meinung nicht allein seien.

Paul Peter Jürgens war von der Halbinsel Wittow nach Binz gekommen, um zu erklären, warum er die AfD wählt. Quelle: Maik Trettin

Sehr allein war am Sonnabend Paul-Peter Jürgens. Der Wittower war extra nach Binz gekommen und hatte sich am Rande des Demonstrations-Umzuges mit einem Plakat als AfD-Wähler zu erkennen gegeben. Die CDU habe mit Millionenbeträgen die Banken gerettet, für die Grundrente aber nicht einmal ein Prozent der für die Geldhäuser aufgebrachten Summe übrig hat. Dass hunderte Menschen gegen das AfD-Flügel-Treffen demonstrieren, könne er nachvollziehen. „Ich würde auch Die Linke wählen, wenn Sahra Wagenknecht dort noch an der Spitze stehen würde.“ Er habe sich für diese Möglichkeit entschieden, um über den Wahlzettel seinen Protest zu formulieren.

