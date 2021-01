Rothenkirchen

Die Insel Rügen könnte ein großes Hundezentrum nach dem Konzept von TV-Hundeflüsterer Martin Rütter bekommen. Das jedenfalls plant die Hundetrainerin Christina Waubke, die ihr Vorhaben bereits dem Bauausschuss von Rambin vorstellte.

Im Rambiner Ortsteil Rothenkirchen möchte sie das Vorhaben umsetzen. Für ein 4,4 Hektar großes Gelände gegenüber vom „Rügener Landhandel“ hat sie bereits eine Kaufabsichtserklärung abgegeben. Gleichwohl befinde sich das Investitionsvorhaben „ Hundezentrum auf Rügen“ in einer frühen Phase und entschieden ist noch nichts.

„Ich fand mich in der Philosophie von Martin Rütter wieder“, sagt die 34-jährige Brandenburgerin, die bereits als Kind „auf den Hund kam“. Zwar sei sie zunächst Wirtschaftsingenieurin geworden, aber klar sei ihr immer gewesen: „Ich möchte etwas mit Tieren machen.“

Auf Rütter wurde sie durch dessen Fernsehauftritte in den Sendungen „Eine Couch für alle Felle“ und „Der Hundeprofi“ aufmerksam. „Ich war sofort begeistert und besorgte alle seine Bücher. Damit wir Menschen mehr über unsere Hunde lernen und wir sie so gut verstehen und lesen können, wie sie es umgekehrt mit unserer Sprache können, habe ich mein Studium als Hundetrainer bei Martin Rütter DOGS begonnen.“

Hunde verstehen Menschen besser als umgekehrt

Martin Rütter gibt sein Wissen seit mehr als zehn Jahren an Menschen weiter, die Hundetrainer werden möchten. Quelle: privat

Die Abkürzung steht nicht nur für den englischen Begriff für „Hund“, sondern auch für die von Rütter entwickelte Trainingsphilosophie „Dog Orientated Guiding System“. Das am Hund orientierte Führungssystem setzt auf die Kenntnis der jeweiligen natürlichen Bedürfnisse des Hundes. Sein Wissen gibt Rütter seit mehr als zehn Jahren an Menschen weiter, die Hundetrainer werden möchten.

Nach der erfolgreichen Ausbildung zum Hundetrainer eröffnen die zertifizierten DOGS-Coaches eine Hundeschule in ihrer Region. So arbeitet Christine Waubke schon seit Ende 2017 auch in Stralsund, wo sie mit dem örtlichen Tierheim kooperiert. „Der Platz dort reicht aber nicht für zwei Trainer, so dass ich mittlerweile Termine fünf Wochen im Voraus vergebe.“ Die weiter steigende Nachfrage könne durch das bestehende Angebot nicht gedeckt werden.

„Hunde sind ein Milliardengeschäft“

In Stralsund betreibt Ronny Görtz auf 5000 Quadratmetern sein „verhaltensbiologisches Hundebetreuungscentrum“ für Stralsund und Rügen, in Rappin gibt es eine Hundeschule und einen Pensionsbetrieb für Kleintiere mit angeschlossenem Hundesalon. Die „Rügener Hundefreunde“ betreiben außerdem Hundesport auf einem Trainingsgelände am Garagenkomplex in Neklade.

„Hunde sind ein Milliardengeschäft“, so Waubke. Einer Studie der Uni Göttingen zufolge würden mehr als fünf Milliarden Euro in der Branche rund um den Hund umgesetzt. „Hunde sind heute Familienmitglieder, und wir liegen in dieser Region zehn bis zwanzig Jahre hinter diesem Trend zurück.“

Alle Kompetenzen an einem Ort als Alleinstellungsmerkmal

Ein Multifunktionshaus mit Pension könnte auf dem weitläufigen Gelände entstehen. Darum herum sollen verschiedenste Kooperationspartner Zubehör und Bekleidung für Herrchen und Frauchen anbieten. Neben einem Tierarzt soll es medizinische Angebote von Physiotherapie und Osteopathie über Laserfrequen- und tiergestützter Therapie bis zur Ausbildung von Therapiebegleithunden geben. Die eigene Herstellung und der Verkauf von Frischfleisch soll im Hundecafé verköstigt werden.

„Jede Kernkompetenz an einem Ort. Das gibt es sonst nirgendwo“, ist sich Christine Waubke sicher. Natürlich möchte sie auch jede Menge Kurse anbieten. Vom „Intensivtraining im Urlaub“ bis zum „Alltag mit Baby und Hund“ reicht dabei die Palette.

Das geplante Hundezentrum Quelle: OZ-Grafik

„Grundsätzlich können wir uns vorstellen, dort Gewerbe anzusiedeln und wenn es mit der Nachbarschaft klappt, bin ich offen“, macht Bürgermeister Andreas Klug der jungen Unternehmerin Hoffnung. Der dafür notwendige B-Plan würde allerdings mindestens ein Jahr beanspruchen. „Vielleicht lässt sich ja im ersten Schritt das 6000 Quadratmeter große Trainingsgelände so herrichten, dass schon Kurse stattfinden können, freut sich Christine Waubke auf ihre Aufgabe. „Ich möchte den Menschen helfen, ihre Hunde zu verstehen und eine respektvolle und liebevolle Mensch-Hund-Beziehung aufzubauen.“

Von Uwe Driest