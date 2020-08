Hurra! Wir gehen jetzt in die Schule

Bergen

Überall fröhliche Stimmung auf der Insel an diesem Sonnabendvormittag: In vielen Orten gingen festlich gekleidete Eltern durch die Straßen, vor ihnen, manchmal auch dahinter die Söhne und Töchter. Sie alle hatten ein Ziel: Sie steuerten die Grundschulen an, um den großen Tag, den Beginn ins Schulleben, zu feiern. 509 Mädchen und Jungen starteten am Wochenende auf Rügen und Hiddensee in einen neuen Lebensabschnitt.

Viel Aufgeregtheit lag in der Luft. Etwa in der Grundschule Altstadt Bergen. Hier wurden drei Klassen mit insgesamt 67 Kindern einzelnen eingeschult. Unruhig saßen die Erstklässler in den ersten beiden Reihen. Immer wieder ging der prüfende Blick nach hinten zu den Eltern. Ein Junge vergaß seinen Ranzen abzustellen und schulterte ihn für eine Weile im Sitzen. Bis schließlich seine Mama kam und ihn vor seinen Füßen abstellte. Hier standen sie, die vielen bunten Tornister und Schultaschen. Mal waren Actionfiguren darauf abgebildet, mal Prinzessinnen oder Einhörner.

Anzeige

Viel rosa, rot und pink war bei den Mädchen zu sehen. Bei den Jungs dominierten die Farben Blau und Weiß. Kreativität auch beim Haar-, und Kopfschmuck. Mal waren die Haare bei den Mädchen zu Zöpfen gebunden, mal steckten Spangen darin. Ein Erstklässler kam mit weißen Hut zur Schule, ein anderer hatte sich die Buchstaben ABC an die Kopfseite rasieren lassen. „Ihr habt euch richtig rausgeputzt für euren großen Tag. Schick seht ihr alle aus“, sagt Schulleiter Rüdiger Bonau zu Beginn.

Weitere OZ+ Artikel

„Schulen liegen uns sehr am Herzen“

Fand auch Bergens Stadtpräsidentin Kerstin Kassner, die sich mit Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke abwechselte und zum Gratulieren zwischen Altstadtschule und der Grundschule am Rugard pendelte. „Wir sind uns in den Stadtvertretersitzungen oft nicht einig, aber in einer Sache schon: Uns liegen die Schulen in Bergen allen sehr am Herzen“, sagt sie. Es werde alles dafür getan, dass die Schulen immer gut ausgestattet sind.

Der Schulleiter stellte in der Feierstunde sich und sein Kollegium vor und begrüßte die Sechsjährigen. „Die Einschulung ist der Beginn des Weges in die große Welt des schulischen Lernens. Ich weiß, ihr seid aufgeregt. Schon lange habt ihr auf den heutigen Tag gewartet. Ich sehe in euren Gesichtern auch, dass ihr sehr neugierig seid, unser Schulschiff zu erkunden und auf eine interessante Lernreise zu gehen“, sagte er in seiner Rede.

„Wir schaffen das gemeinsam“

Lesen, schreiben, rechnen, singen, turnen, malen, aber auch spielen und schöne Sachen machen – das stehe auf dem Programm der Altstadtschule. Eltern können gewiss sein, dass ihre Kinder hier bestens aufgehoben sind. „Im Land der Buchstaben und Zahlen, also im Land des Wissens, kennen wir Lehrer uns ganz genau aus. Hier sind wir zuhause. Wir wollen euch dabei helfen, kleine Forscher zu sein. Ich hoffe, dass es euch großen Spaß machen wird. „Manchmal wird es anstrengend sein, aber gemeinsam schaffen wir das“, sagt Rüdiger Bonau.

Mit breiten Grinsen in den Gesichtern und in Zweierreihen gingen nach der kurzen Feierstunde – hier hatten die Musiklehrerin und zwei Grundschülerinnen ein kleines Programm einstudiert – in ihren Klassenraum. Hier hatte Dana Stach die Möglichkeit, die neuen Kinder der Altstadtschule zu begrüßen. Sie ist die neue Klassenlehrerin. Hochspannung war auch bei ihr zu spüren. „Es ist für uns Klassenlehrer ein schöner Moment. Wir übernehmen die Kinder von den Eltern und begleiten sie in der Schule ein Stück ihres Lebensweges. Die Aufregung, wenn ich eine neue Klasse übernehme, ist auch bei mir zu spüren“, sagt sie.

„Ich freue mich auf Montag“

Nach dem kurzen Kennenlernen und der ersten Stunde, konnten sie auf dem Schulhof wieder ihre Eltern, Großeltern, Onkels und Tanten in den Arm nehmen. Hier bekamen sie endlich auch die lang ersehnten Schultüten überreicht. So wie Justus (6), der Mama Rebecca Görges Bayram die schwere Tüte abnahm. „Obwohl es bei uns in der Familie krankheitsbedingt nur eine kleine Feier geben wird, bin ich froh, dass die Einschulung im festlichen Rahmen stattfinden konnte“, sagt sie.

Zwei Meter daneben posierte Jerome Mätzke (6) mit Schultüte, während Mama den Auslöser auf der Kamera drückte. „Ich freue mich schon auf den Montag. Endlich geht die Schule los“, sagte er verschmitzt. Eltern Nadine Mätzke und Philipp Adamczyk waren stolz. „Einen großen Dank richten wir an diejenigen, die uns diese Feierstunde in der Schule ermöglicht haben. Das Programm und die Reden waren toll. Die Schule hatte sich viel Mühe gegeben“, sagt Nadine Mätzke.

Viel zu tragen hatte Lucy Ella Herrmann (6). Gleich zwei Schultüten trug sie in den Armen. Viele Angehörige erwarteten sie bereits nach ihrer ersten Unterrichtsstunde auf dem Schulhof. „Der Schulleiter hatte eine schöne Rede gehalten, auch das Programm war toll. Trotz Corona-Krise sind wir froh, dass diese Veranstaltung unter besonderen Bedingungen stattfinden konnte. Es war ein großer Tag für uns alle““, sagen ihre Eltern Tino und Marlen Herrmann.

Von Mathias Otto