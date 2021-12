Lauterbach

„Wo hast du’s versteckt?!“ Diese Frage bekam Annette Pahl als Schulkind häufig von ihrer Oma zu hören, wenn die von der Arbeit nach Hause kam. Die Großmutter kannte ihre Enkeltochter sehr genau und sah ihr an der Nasenspitze an, wenn sie wieder irgendein Tier mit nach Hause gebracht hatte. Und das passierte sehr, sehr oft. Tieren, die in Notsituationen waren, musste sie schon als Kleinkind helfen. Die heute 56-Jährige sitzt in der Küche ihres Hauses in Lauterbach und lacht, als sie sich erinnert: Bevor ihre Mutter damals die Wäsche in die Maschine steckte, fasste sie immer vorsichtig in die Hosen- und Jackentaschen ihrer Tochter. Die hatte, kaum dass sie laufen konnte, in fast jedem Kleidungsstück Schnecken oder Regenwürmer versteckt. Nach wie vor will sie Tieren helfen, wenn auch nicht mehr auf diese kindliche Art: Annette Pahl ist Gründungsmitglied des Vereins Tierrettung Vorpommern-Rügen.

Dass sie sich auf diesem Gebiet einmal engagieren würde, wussten Verwandte und Freunde von Anfang an. Die Urgroßeltern, die Großeltern – seit Generationen hielt man in der Familie Tiere. Annette Pahl wuchs mittendrin auf und war glücklich. Wenn die anderen Mädchen aus dem Dorf die Puppen ausfuhren, packte die kleine Annette die Katzen in den Puppenwagen und schob damit los. „Am liebsten hätte ich noch viel mehr Tiere gehabt, ein Pferd oder einen Hund.“ Letztgenannter Wunsch sollte etwas später noch in Erfüllung gehen.

Lehre im Tierversuchslabor

Die junge Insulanerin war da beim Studium der Agrarwissenschaften. Dass sie „etwas mit Tieren“ machen wollte, stand nie ernsthaft zur Disposition. Nach dem Schulabschluss wurde sie deshalb Biologielaborantin. Biologie war ihr Ding. Aber nicht die Arbeit in dem Versuchslabor auf der Insel Riems, wo sie ihre Lehre absolvierte. „Du kannst dein Herz nicht an Versuchstiere hängen“, sagt sie und noch immer befällt sie ein Unwohlsein, wenn sie sich an die Erlebnisse aus der Zeit erinnert.

Einer der Bewohner der provisorischen Igelstation der Tierrettung Vorpommern-Rügen in Lauterbach lässt sich die Mahlzeit schmecken. Quelle: Annette Pahl

Aber ihr Herz gehörte nun mal den Tieren. Etwa jenem kleinen Hund, der unter ihren Kommilitonen während des Studiums auf der Agrar-Ingenieurschule für Tierproduktion in Zierow hin- und her geschoben wurde. „Ich wusste ja, dass ich mich um kein Tier kümmern konnte zu jener Zeit. Ich hatte keine Ahnung, wie es beruflich weitergehen und wo man mich hinschicken würde.“ Trotzdem griff sie sich den kleinen Hund, nahm ihn sogar noch kurzzeitig mit zum Seminar und lieferte ihn zu Hause bei ihren Eltern ab, wo er fortan lebte.

Betrunkene Pfleger verprügelten Kälber

Dass Arbeit mit Tieren nicht automatisch Glück verheißt, erfuhr die junge Absolventin sehr bald in der beruflichen Praxis in verschiedenen LPG auf Rügen. „Diese Kettenhaltung der Rinder, furchtbar“, sagt sie und schüttelt angewidert den Kopf. Nicht jeder, der einen Job „mit Tieren“ machte, meinte es mit denen unbedingt gut. Es seien nicht gerade wenige „Zootierpfleger“, wie die Fachkräfte in der Tierproduktion seinerzeit hießen, gewesen, die regelmäßig betrunken zur Arbeit in den Ställen erschienen und das Vieh aus schlechter Laune heraus traktierten. „Da wurden die Kälber geprügelt, die haben die Mutterkühe nie zu Gesicht bekommen – schrecklich, was sich da abspielte.“

Kindheitstraum ging in Erfüllung

Annette Pahl warf als Agraringenieurin für Tierproduktion das Handtuch und ging wieder ins Labor. Auf der Insel Vilm hatte sich gerade die Naturschutzakademie angesiedelt. Dort fand sie einen Job und hat mittlerweile aus dem Labor ins Büro gewechselt. Weil sie sich dort die Arbeit gut einteilen kann, erfüllte sich die Mutter dreier Kinder einen einstigen Kindheitstraum: Annette Pahl hat drei Hunde. Keine Champions von der Hundeausstellung. „Es gibt so viel Hundeelend auf der Welt. Da müssen für mich nicht noch mehr Hunde gezüchtet werden.“ Stattdessen hat sie drei einstigen vernachlässigten Streunern ein Zuhause gegeben.

Annette Pahl (56) ist zweite Vorsitzende des Vereins Tierrettung Vorpommern-Rügen. Quelle: Maik Trettin

Wer ihr ein zu sentimentales Verhältnis zu Tieren unterstellt, kennt die Lauterbacherin schlecht. Wie man Geflügel schlachtet und ausnimmt, hat sie bei den Großeltern gelernt und wendet die Kenntnisse auch heute noch an. In einem der Schuppen auf ihrem Hof, der zum provisorischen Igelquartier umfunktioniert wurde, lebten bis vor kurzem noch ihre Enten. Wo die jetzt sind? „In der Gefriertruhe“, antwortet sie schulterzuckend. Das Schlachten überlässt sie niemand anderem. Die Tiere zu töten, tut ihr immer noch weh. „Aber irgendwann ist die Zeit gekommen. Und dann gehört es einfach dazu, dass ich und nicht irgendein Fremder das macht.“

Retterin kann beherzt zupacken

So schnell wird auf Annette Pahls Hof aber nicht zum Beil gegriffen. Zum einen isst sie wenig Fleisch und wenn, dann nur Selbstgeschlachtetes oder Wild, das sie vom Jäger bekommt. Zum anderen liebt sie ihre Hühner. Es sind allesamt Vertreter seltener Rassen, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind. Sie fressen ihrer Halterin sogar aus der Hand. Kein Wunder, dass sie sie nur im Notfall schlachtet, etwa nach einer Verletzung durch eine Fuchsattacke.

Dass sie beherzt zupacken kann, schätzen auch ihre Kollegen bei der Tierrettung. Voller Respekt sprechen sie von einem Einsatz in der Bergener Bahnhofstraße, wohin sich eine Schwanenfamilie verirrt hatte. Der Schwanenvater ging aggressiv auf die Helfer los, als die sich seiner Frau und den Küken näherten. „Annette hat ihn am Hals gepackt und in die Transportkiste befördert“, erinnert sich Michaela Ballschuh. Im Süden der Insel holte sie einen Marderhund aus einem tiefen Erdsilo. Die Feuerwehrleute wollten sich dem Tier lieber nicht nähern.

Annette Pahl aus Lauterbach hatte sich schon als Kind einen Hund gewünscht. Jetzt hat sie mehrere. Quelle: privat

Durch einen Zeitungsaufruf von Klaus Kraft von der Tierrettung Greifswald ist Annette Pahl im vergangenen Jahr bei den Rügener Tierrettern gelandet. „Dabei ist Vereinsarbeit eigentlich nie so mein Ding gewesen.“ Jetzt gehört sie zu den aktivsten Mitgliedern, ist stellvertretende Vorsitzende und die Igelexpertin des Vereins Tierrettung Vorpommern-Rügen. Es mache so glücklich, den Tieren helfen zu können, sagt sie. Einer der bewegendsten Momente sei die Rettung eines Seeadlers in Rambin gewesen. „Da habe ich zum ersten Mal ein solch majestätischen Vogel hochgehoben. Wir waren im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe.“

Distanz zu wahren fällt schwer

„Bring das dahin zurück, wo du es hergeholt hast!“ Wie oft hatte sich Annette Pahl als Kind über diesen Satz von ihren Eltern oder Großeltern geärgert, wenn sie wieder mal ein Tier mit nach Hause gebracht hatte. Für die Arbeit bei der Tierrettung ist es mittlerweile ihre Maxime geworden. „Es ist schwierig, die Distanz zu den Wildtieren zu wahren. Aber damit helfen wir ihnen nicht. Sie gehören nicht in menschliche Pflege, sondern in die Freiheit. Und darauf müssen wir all unsere Schützlinge vorbereiten.“

