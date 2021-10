Illegale Deponie in Ummanz auf Rügen: Eigentümer sind abgetaucht

Ummanz

„Das ist ein großer Makel und Schandfleck“, sagt Rita Hoff zum Zustand der vor Klein Kubitz gelegenen ehemaligen Jungrinderanlage. Rita Hoff ist die Ortschronistin der Gemeinde Ummanz in deren Gebiet der Stein des Anstoßes liegt.

Eigentlich ist das Dörfchen, in das eine Kopfweidenallee führt, eine wahre Idylle im abgelegenen Teil der Insel Rügen. „Aber die Anlage ist schon fast eine Mülldeponie, von der auch potenzielle Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt ausgehen“, mahnt Rita Hoff.

Die Eigentümer der wilden Mülldeponie von Klein Kubitz sind verschollen. Quelle: Uwe Driest

Bekannt ist das Problem seit Jahren, allein Gemeinde und Landkreis scheinen die Hände gebunden. Bereits im November 2006 hatte sich Anwohnerin Silke Stephan an Umweltminister Till Backhaus (SPD) gewandt und auf die „landwirtschaftliche Altlast, die für den ländlichen Tourismus in unserer Region einen unansehnlichen Schandfleck darstellt“, beschwert. Antwort des Ministers: Das Areal befände sich in Privatbesitz und könne schon deswegen nicht als Renaturierungsfläche genutzt werden.

An dem Zustand, dass auf dem Areal Bauschutt, Chemikalien, Gewerbemüll, Hausrat, Autozubehör und alle sonstigen Arten von Müll abgelagert werden, hat sich bis heute nichts geändert. Vor drei Jahren hatte die OSTSEE-ZEITUNG von der Umweltbehörde des Landkreises die Auskunft erhalten, als Grundstücksinhaber sei eine in Liquidation befindliche Firma eingetragen, für die es keinen rechtlich Verantwortlichen mehr zu geben scheine.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landkreis recherchiert hinter verschollenen Eigentümern her

„Bau- und Umweltbehörde des Landkreises haben bisher mit den Geschäftsführern, so lange diese erreichbar waren, kommuniziert“, heißt es nun auf erneute Nachfrage. Schriftverkehr mit dem Insolvenzverwalter habe es zuletzt im September vergangenen Jahres gegeben. „Ich erhielt die Auskunft, dass das Verfahren bereits aus dem System des Rechtsanwaltbüros gelöscht wurde“, so Landkreissprecherin Sandra Lehmann.

„Das Rechtsamt des Landkreises überprüfte bereits zwei Mal die Rechtslage. Es erfolgte Einsicht in das Handelsregister und in das Grundbuch. Mit dem Amt West-Rügen, welches ebenfalls betroffen ist, erfolgt ein Informationsaustausch. Recherchen im Internet werden durchgeführt.“ Nach jüngsten Informationen sollen sich der oder die Eigentümer, die zudem noch Schulden bei der Gemeinde hätten, im Ausland aufhalten.

Ein Jagdpächter stieß in der Gingster Heide auf Reste einer illegal entsorgten kompletten Laube. Quelle: Uwe Driest

Zwischenzeitlich habe der Landkreis „auf Kosten des Steuerzahlers“ den vorderen Bereich zur Straße beräumen lassen. Zur „Schadensbegrenzung wird zurzeit geprüft, welche Maßnahmen durchgeführt werden können, um die Zufahrt zu dem Grundstück zu unterbinden.“ Leider sei es einem Eigentümer möglich, unbekannt zu verreisen und sich so jeder Verantwortung zu entziehen. „Es wird aber weiterhin recherchiert, um eine neue Anschrift des Eigentümers zu ermitteln.“

Gemeinde überfordert – Anwalt macht Mut

Mit dem Problem sieht sich auch die Gemeinde überfordert. „Eine Notsicherungen des Geländes kann die Gemeinde nicht vornehmen, das könnte nur der Landkreis leisten“, meint Bürgermeister Holger Kliewe (CDU). Er hoffe, dass die neue Landesregierung Mittel für die Beseitigung von Altlasten bereitstellen werde. „Für das Gelände besteht weder Baurecht noch findet sich ein Eigentümer“, so Kliewe. Bebauungspläne einer Investorengruppe, die einst ein Feriendorf mit 1000 Betten errichten wollten, habe die Gemeinde vor zehn Jahren aufgehoben. „Im Grundbuch stehen bereits Schulden in Größenordnungen für deutsche und ausländische Banken.“

Ganz so hilflos müssten Gemeinde und Landkreis gar nicht sein, meint ein von der OSTSEE-ZEITUNG befragter Rechtsanwalt. Theoretisch könnten Gläubiger, also Banken oder Gemeinde, beispielsweise einen Antrag auf Zwangsversteigerung stellen. Zwar würden Banken angesichts hoher Kosten für die Beräumung des Areals kaum ein Interesse an der Ersteigerung haben, aber wenn sich die Gemeinde für kleines Geld das Eigentum sichern könnte, wäre sie Herr über die Flächen und könnte sie mit Unterstützung des Landes renaturieren. Für Fälle, in denen ein Eigentümer nicht auffindbar sei, sieht der Gesetzgeber zudem die Möglichkeit vor, amtliche Schreiben durch Aushang und Anzeige in der Tageszeitung öffentlich zuzustellen.

So schlimm der Zustand der Anlage auch sei, so schwierig scheine sich eine Lösung zu gestalten, befürchtet Rita Hoff. „Vage Aussagen von den Behörden helfen uns aber nicht weiter.“

Kosten wilder Deponie Nach Aussage der Naturschutzbehörde hatte sie in den vergangenen Jahren bis zu 800 Fälle im Rahmen der gesamten Abfallüberwachung zu bearbeiten. 2017 beispielsweise erfolgte in 56 Fällen eine Beauftragung zur Beräumung durch den Landkreis. Dabei entstanden Kosten von 24 500 Euro. Es wurden rund 50 Tonnen Müll entsorgt. Darunter befanden sich auch 300 Reifen und ein zunehmender Anteil an Asbest und Teerpappe sowie Elektroschrott. Aktuelle Zahlen waren von der Behörde nicht zu erhalten. „Über größere oder andere illegale Abfallablagerungen können zurzeit keine Auskünfte erteilt werden, da es sich um laufende Verfahren handelt bzw. diese bereits beräumt wurden“, heißt es nur.

Von Uwe Driest