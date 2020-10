Im Kreisverkehr Göhren geradeaus: Betrunkener landet mit Pkw im Graben

Göhren

Die Kurve hat ein Pkw-Fahrer auf der Insel am Kreisverkehr bei Göhren in der Nacht zum Sonntag offensichtlich nicht mehr bekommen, weil er betrunken am Steuer saß. Der Mann fuhr einfach geradeaus und landete im Straßengraben. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt. Noch an Ort und Stelle kassierten Polizeibeamte den Führerschein des Alkoholsünders ein.

Mit Verkehrszeichen kollidiert

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 27-jährige Insulaner mit einem Pkw Dacia gegen 2.20 Uhr die Bundesstraße 196 aus Baabe kommend in Richtung Göhren. Offenbar bemerkte er den Kreisverkehr an der Einmündung zur Landesstraße 292 vor Göhren nicht rechtzeitig. Er fuhr einfach geradeaus, stieß daraufhin mittig mit dem Auto gegen das Verkehrszeichen 625 (Richtungstafel in Kurven). In der Fogle kam der 27-Jährige mit dem Pkw nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto landete im Straßengraben und kam dort zum Stehen. Sowohl der Fahrer als auch sein polnischer Mitfahrer (29) zogen sich leichte Verletzungen zu.

Mehr als 3000 Euro Schaden

Nach dem Unfall musste sich der 27-Jährige einem Atemalkoholtest unterziehen. Der bestätigte die Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge. Der Test ergab einen Wert von 1,92 Promille. Daraufhin schloss sich eine Blutprobenentnahme bei dem Insulaner an. Dessen Führerschein stellten Polizeibeamte sicher. Gegen den 27-Jährigen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und der fahrlässigen Körperverletzung. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Den beim Unfall entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehr als 3 000 Euro.

Von OZ