Sassnitz

Am kommenden Sonnabend, 26. Oktober, geht es im Sassnitzer Hafen in die zweite Runde zum Sassnitzer Molenlauf. Die Stadt und der Tourismusstammtisch haben gemeinsam mit vielen Unterstützern von 12 bis 18 Uhr am Molenfußgebäude neben der sportlichen Veranstaltung ein buntes Programm organisiert. 186 Starter ware...