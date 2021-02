Im Schlaf an die Ostsee: Kölner Firma bringt den Nachtzug zurück nach MV

Binz/Rostock

1100 Kilometer reisen und dabei von Strand und Sonne träumen: Ab Juli können Urlauber wieder im Schlafwagen an die Ostsee fahren. Der kleine Kölner Anbieter Urlaubs-Express schickt im Sommer einen Nachtzug auf die Gleise vom schweizerischen Basel nach Binz auf Rügen. Wird die neue Linie ein Erfolg, soll sie ausgebaut werden, kündigt das Unternehmen an. Mehr Anreiseverkehr per Bahn würde die Urlaubsregionen in MV vom Autoverkehr entlasten, sagen Touristiker.

Quelle: Train4You

„Das Reisen im Nachtzug ist angenehmer“, sagt Urlaubs-Express-Sprecher Christian Oeynhausen. Die Deutsche Bahn AG hatte ihre Nachtzüge 2016 eingestellt. Die Österreichische Bahn ÖBB übernahm einige Strecken, nicht aber Zürich – Binz. Mit Fahrzeugen, die vorher in Belgien und den Niederlanden im Einsatz waren, wagt Urlaubs-Express den Neustart. Sechs Termine von Juli bis August sind geplant. Bereits seit 2016 betreibt das Unternehmen die ebenfalls von der Bahn AG eingestellten und bei vielen Urlaubern beliebten Autozüge ab Hamburg und Düsseldorf.

Fahrradmitnahme möglich

Zur Wiederbelebung der Nachtlinie nach Binz bietet das Unternehmen sowohl Plätze im Liege- als auch im komfortableren Schlafwagen an. Letztere können nur abteilweise gebucht werden, zu Preisen ab 430 Euro für bis zu drei Personen, Fahrradmitnahme ist möglich. „Der Nachtzug nach Binz ist für uns ein großes Projekt“, sagt Sprecher Oeynhausen. Im Vergleich zur staatlichen Bahn AG ist Train4You, das Unternehmen hinter der Marke „Urlaubs-Express“ mit gerade einmal 20 festangestellten Mitarbeitern, ein Zwerg. Lokomotive und Lokomotivführer – die sogenannte Traktion – kommen von externen Dienstleistern.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir freuen uns sehr über das neue Angebot“, sagt Knut Schäfer, Vorsitzender beim Tourismusverband Rügen. Schweizer Gäste sind auf der Insel beliebt, weil sie in der Regel gleich für zwei oder drei Wochen bleiben. Für die „Naturinsel“ wäre es gut, wenn mehr Urlauber statt mit dem Auto mit dem Zug anreisen würden. „Aber da ist noch viel Luft nach oben“, sagt Schäfer. Zurzeit bringt es das Verkehrsmittel Zug gerade mal auf einen Anteil von rund zehn Prozent. Um das zu steigern sei es wichtig, die Mobilitätsangebote wie ÖPNV und Carsharing in den Urlaubsorten auszubauen. „Hier sind auch die kommunalen Verkehrsbetriebe gefragt“, sagt Schäfer.

Mehr als 14 Stunden für eine Strecke 14,5 Stunden,von Freitagabend bis Samstagvormittag, benötigt der neue Nachtzug für die 1150 Kilometer lange Strecke. Start ist am Abend in Lörrach an der Schweizer Grenze, dann geht es über das nahe Basel, Freiburg, Frankfurt, Hannover und Hamburg bis nach Binz. In der Nacht zu Sonntag fährt der Zug zurück, der zwischen Hamburg und Lörrach auch Autozug-Wagen mitführt. Sechs Abfahrten sind dieses Jahr geplant, von Anfang Juli bis Mitte August. Bei einem Erfolg könnte der Zug von Mai bis Oktober fahren, so der Anbieter.

„Wir dürfen trotz Corona unsere langfristigen Ziele nicht aus den Augen verlieren“, erklärt. Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands. Dazu gehören „bessere Erreichbarkeit, mehr Internationalität und mehr Nachhaltigkeit“. Der neue Nachtzüge stehe für bequemes Reisen und sei „eine gute Alternative zum Auto“.

Potenzial für weitere Züge

„Eine gute Aktion, das spart viel Zeit bei der Anreise“, sagt Marcel Drews, Landessprecher beim Fahrgastverband Pro Bahn über die Rückkehr des Nachtzugs nach MV. Die 2016 eingestellte Binz-Verbindung der Bahn AG sei beliebt gewesen. Die ÖBB führte sie nicht weiter, weil der Aufwand für den erforderlichen Personalwechsel auf der langen Strecke für sie als auswärtigen Anbieter zu groß war. Insgesamt reiche die Fernverkehrsanbindung von MV nicht aus, kritisiert Drews. Vor allem auf den Linien von Berlin und Hamburg sei rund ums Wochenende und in der Saison „noch viel Potenzial für weitere Züge“.

Tagsüber werden die Betten umgeklappt und dienen als Sitze. Blick in ein Liegewagenabteil. Quelle: Train4You

Zurzeit herrscht in den Fernzügen im Nordosten allerdings gähnende Leere. Coronabedingt liegt die Auslastung zurzeit bei 15 Prozent, teilt eine Bahnsprecherin mit. Wie das Ferienangebot des neuen Sommerfahrplans ausfallen wird, lasse sich im Detail noch nicht sagen. Der unter anderem bei preisbewussten Tagesgästen beliebte Fernbusanbieter Flixbus hat den Verkehr komplett eingestellt, auch an die Ostsee. „Wir hoffen, sobald im Rahmen von verantwortungsvollem Handeln möglich, unser Netzwerk schnellstmöglich wieder hochfahren zu können“, erklärt ein Sprecher.

Eine neue Studie aus Frankreich sagt dem Nachtzug unterdessen europaweit großes Potenzial voraus, unter anderem für Ferienfahrten zwischen Deutschland und Spanien. Während das Reisen im Schlafwagen in Österreich und der Schweiz immer beliebter wird, gibt es in Deutschland noch viel Luft nach oben. Ab Ende des Jahres will sich die Bahn AG an neuen europaweiten Nachtlinien beteiligen.

Von Gerald KIeine Wördemann